Fünf Cocktailbars in Moskau, die geheimer sind als Stalins Bunker

Santo Spirito ist nicht umsonst eines der am besten gehüteten Geheimnisse Moskaus: Die Bar bietet nur 20 Gästen Platz, also sollten Sie im Voraus reservieren. Fliese für Fliese der Bar aus dem Film „Twin Peaks” von David Lynch nachempfunden, punktet das Lokal mit seiner geheimnisvollen Art, die die riesigen roten Samtvorhänge an den Wänden, Wandspiegel sowie Videokunst, die auf kleinen Bildschirmen in Endlosschleife gezeigt wird, nur verstärken.

Wo: Petrowka 15/1

Wann: Donnerstag bis Sonntag, 20 Uhr bis 3 Uhr

Woda ist vielleicht der Ort auf dieser Liste, der am schwierigsten zu finden ist. Die Spezialität dieser Bar sind ausgeklügelte Cocktails, die mit extrem seltenen Sirups und Likören zubereitet werden und alles andere als minimalistisch sind. Die Bar befindet sich in einem verfallen wirkenden, zweistöckigen Gebäude in einem alten Hof. Den Eingang erkennt man an der goldenen Türklinke – öffnen Sie die Tür und gehen Sie hinauf in den Cocktailhimmel – aber buchen Sie im Voraus.

Wo: Petrowka 17/7

Wann: Donnerstag bis Samstag, 19 Uhr bis 3 Uhr

Obwohl strenggenommen eine Mondscheinkneipe, ist Mendelejew kaum ein geheimes Wasserloch für jemanden, der sich in Moskau auskennt. Das nimmt dem Besuch jedoch nichts von seinem Charme – allein hineinzukommen ist ein Erlebnis, denn die Bar liegt hinter einem schäbig aussehenden asiatischen Nudelimbiss. Lassen Sie sich davon aber nicht in die Irre führen, Sie müssen so schick aussehen wie möglich, um an der strengen Kontrolle des Türstehers vorbeizukommen. Letzterer erscheint als verdächtig aussehender Mann vor einem schwarzen Vorhang im Nudelimbiss.

Wo: Petrowka 20/1

Wann: Sonntag bis Mittwoch, 18 Uhr bis 1 Uhr, Donnerstag, 18 Uhr bis 3 Uhr und Freitag bis Samstag, 20 Uhr bis 6 Uhr

Wenn Sie nach einer verborgenen Bar suchen, in der Sie auch tanzen können, ist dieser künstlerisch angehauchte Treffpunkt etwas für Sie. Unter dem marokkanischen Café Tagine gelegen, spielt Musik in der Bar Golowa eine große Rolle. Progressive DJs aus aller Welt legen hier regelmäßig auf. Die Feierstimmung hat sie zu einem angesagten Ort für junge Einheimische gemacht, die nicht weniger daran gewöhnt sind, fantastische Cocktails zu trinken.

Der einzige Nachteil von Golowa, in Moskau keine jedoch Seltenheit, ist die strenge Kleiderordnung. Schauen Sie sich vorher auf dem Instagramprofil der Bar um, damit Sie wissen, was sie am besten anziehen, bevor Sie dorthin aufbrechen.

Wo: Trubnaja Str. 15

Wann: Mittwoch bis Freitag, 18 Uhr bis 4 Uhr, Samstag, 18 Uhr bis 5 Uhr

Das ehemals auf Rang 28 der besten Bars der Welt gelegene Tschainaja spielt in einer ganz anderen Liga, was die Geheimhaltung angeht. Die Bar hat keinerlei Beschilderung oder Hinweise und Buchungen sind nur möglich, wenn Sie entweder die richtigen Kontakte haben oder früh genug anrufen und Glück haben. Mit seiner familiären, exklusiven und wunderbar ruhigen Atmosphäre ist Tschainaja genau die Art von abgelegenem, ursprünglichem Juwel, für die Moskau berühmt ist.

Wo: 1-ja Twerskaja-Jamskaja Str. 29

Wann: Dienstag bis Donnerstag, 18 Uhr bis 1 Uhr, Freitag bis Samstag, 18 bis 3 Uhr

