Essen und Genießen in Moskau: Die besten Restaurants mit russischer Küche

Das berühmte Moskauer Restaurant haucht alten russischen Rezepten neues Leben ein und erfindet alte Gerichte wie Schtschi, Cholodez und Pelmeni neu.

Das Restaurant "White Rabbit" ("Das weiße Kaninchen") hat sich auf moderne russische Gerichte spezialisiert und wertet die traditionelle Küche mit extravaganten Delikatessen wie Thomasschnecken aus Jalta, Austern aus dem Schwarzen Meer oder Krim-Trüffeln auf.

Das Restaurant befindet sich im zweiten Stock des luxuriösen Nationalhotels, und trägt den Namen des Belugafischs, der größten und wertvollsten Störart. Es bietet zahlreiche noble Stör- und Kaviargerichte, Russlands kulinarischen Stolz. Dazu zählt natürlich auch Wodka, eine der teuersten Wodkamarken überhaupt heißt schließlich ebenfalls Beluga.

Das Restaurant bietet Sauerkohlsuppe mit Lammfleisch, kalte Rote-Bete-Suppen und verschiedene Arten der berühmten russischen Pelmeni an.

Dieses Restaurant befindet sich im historischen Metropol Hotel in Kremlnähe. Hier können Sie Austern, Meeresfrüchte aus dem Osten und Borschtsch mit Ente probieren. Als Beilage sollten Sie junge Kartoffeln mit Knoblauch und Kräutern bestellen, wie sie eine echte russische Babuschka kochen würde.

Hier fühlt man sich wie einer der Parteibonzen der Sowjetära. Das Restaurant befindet sich im ehemaligen Verkehrsministerium der UdSSR, die Spezialitäten des Hauses sind Bier und Kaviar. Die Preise sind dabei alles andere als sowjetisch, aber die Inneneinrichtung macht ein Essen im Restaurant zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Dieses Grand-Café mit Blick auf dem Kreml im ersten Stock des Hotels National erfreut seine Gäste auch in der Fastenzeit mit ausgefallenen Rezepten der klassischen Küche wie Hirsebrei mit Kürbis und Steinpilzen oder Buchweizengrütze mit weißen Rüben und Kapern.

Die Zwillinge Sergej und Iwan Beresuzki besitzen eine 50 Hektar große Farm in der Region Kaluga und bieten in ihrem Restaurant „Twins Garden“ ("Zwillingsgarten") erlesene Gerichte aus selbst angebauten Nahrungsmitteln an.

Das ist der einzige Ort in Moskau, wo man neun Krabbenarten findet - alle aus russischen Gewässern.

Bei "LavkaLavka" handelt es sich zugleich um eine landwirtschaftliche Genossenschaft und um ein Restaurant, die kleine und mittlere Bauernhöfe in Russland zusammenbringen. Das Menü ändert sich wöchentlich, manchmal auch täglich, je nach Saison und aktuell verfügbarer Lebensmittel.

Im "Selfie" werden die Gäste zu russischen Gerichten wie Schweinefleisch aus Kursk, Heilbutt aus Murmansk, Kalbfleisch aus Brjansk, Spargel aus Twer, Trüffel von der Krim und noch vieles mehr eingeladen.

Die Verwendung von saisonalen Produkten sowie die Zusammenführung der traditionellen russischen Kochkunst mit moderner Kochtechnik, sind die Hauptprinzipien, nach denen das Selfie seine Gerichte zubereitet.

Das Restaurant befindet sich im Gebäude der Tschaikowski-Konzerthalle und ist ein Ort, wo Sie Ihren musikalischen Abend mit Borschtsch, Fischsuppe und Piroschki (gefüllte russische Teigteilchen) genießen können.

Dieses gemütliche Plätzchen erinnert nur entfernt an die Sowjetunion. Höchstens die konstruktivistische Lampe und ein paar wenige Details sind aus der Vergangenheit entliehen. Dafür befindet es sich im Herzen des sowjetischen Moskaus: Es liegt auf dem Gelände der Ausstellung der Errungenschaften der Volkswirtschaft (WDNCh). Geht man ein wenig durch diesen Expo-Park, der im Stil des stalinistischen Klassizismus erbaut wurde, kommen die nostalgischen Gefühle ganz von allein.

Dieses Restaurant mit Retrodesign befindet sich nicht weit vom wunderschönen Nowodewitschi-Kloster. Es gibt eine russische Frühstückskarte mit Pfannkuchen, Brei und Eiern.

„Maria Iwanowna“ (oder abgekürzt: MariVanna) ist der übliche Rufname für eine russische Babuschka und wird gerne mit hausgemachten Essen assoziiert – wie ofenfrische Blini, Piroschki und einer Vielzahl mit Mayonnaise garnierter Salate. Und das sind nur einige der Gerichte, die Sie bei MariVanna finden! Mit Filialen in Moskau, London, Los Angeles, Washington D.C. und New York ist MariVanna eine der beliebtesten und bekanntesten Restaurantketten der Welt mit russischem Essen.

Hier findet man zahlreiche Gerichte, die im traditionellen russischen Ofen zubereitet werden. Viele der Zutaten werden dabei aus ganz Russland geliefert und viele der interessanten Gerichte sind von der traditionellen russischen Küche inspiriert, zum Beispiel die Eclairs mit Kamtschatka-Krabben, hausgemachte Camemberts in Asche mit Mohnbrioche oder die Spargelsuppe mit Pfifferlingen.

Hier werden alle russische Klassiker serviert: Salat Olivier, Borschtsch und eine breite Palette an gefüllten Pasteten. Das Restaurant hält sich an die traditionellen Rezepte und jagt nicht den modernen Trends nach.

Das beliebteste Speiselokal des Homo sovieticus ist die Kantine: ein Tablett mit allen möglichen Sachen vollladen und dann an der Kasse bezahlen. Borschtsch, Pelmeni, Salzhering im Mantel aus roter Bete und andere Leckereien gibt es hier. Dabei fühlt man sich, als würde man in einer sowjetischen Werks- oder Schulkantine speisen.

