FAQ Moskau: Fragen und Antworten, die Sie in keinem Reiseführer finden

Wie sind die Gehwege?

Sowohl im Stadtzentrum als auch in den Vororten gibt es komfortable und breite Fußgängerwege. Der Bürgermeister der Stadt, Sergei Sobjanin, quälte die Moskauer die vergangenen Sommer mit massiven Renovierungsarbeiten, aber jetzt sind die Bewohner mit den Neuerungen zufrieden. Nur die Autofahrer ärgern sich wahrscheinlich noch immer.

Der Großteil der Stadt ist asphaltiert oder gepflastert, aber mittelalterliche Kopfsteinpflaster sind immer noch üblich, wie zum Beispiel in den Kremlmauern und auf dem Roten Platz. Also seien Sie bei Ihrer Schuhauswahl etwas vorsichtig.

Wie schwierig ist es, die Metro zu benutzen?

Alle Metro-Stationen in Moskau werden auch in Englisch angekündigt, und die Karte ist ebenfalls übersetzt. In den meisten Fällen ist die U-Bahn die schnellste Möglichkeit, um von A nach B zu gelangen. Da sie jedoch täglich von Millionen von Einheimischen genutzt wird, machen Sie sich auf eine Menge Leute und wenig Platz gefasst. Vermeiden Sie es also, von sieben bis zehn Uhr beziehungsweise von 17 bis 19 Uhr mit der Metro zu fahren.

Vor der Weltmeisterschaft hat die Moskauer U-Bahn englischsprachige Kassierer eingestellt, und es gibt mittlerweile auch Fahrkartenautomaten in englischer Sprache. Wenn Sie für mehrere Tage nach Moskau reisen, kaufen Sie eine Troika-Karte für 50 Rubel (etwa 0,70 Euro) und laden Sie die Karte je nach Bedarf mit Guthaben auf. 300 Rubel, also etwa fünf Euro, reichen oft für ein paar Tage.

Was ist mit den anderen öffentlichen Verkehrsmitteln?

Busse und Straßenbahnen können manchmal schneller sein, wenn Sie irgendwo hinmöchten, wo keine Metro-Station in der Nähe ist, was jedoch sehr selten vorkommt. Sie können die Routen im Voraus prüfen und den Weg planen, indem Sie folgende Seite (auf Englisch) benutzen.

Eine andere Möglichkeit bietet eine andere Yandex-App, die die Routen von Bussen und Straßenbahnen in Echtzeit anzeigt:

Mit Ihrer Troika-Karte können Sie übrigens auch in allen Straßenbahnen, Bussen und Oberleitungsbussen bezahlen.

Wie kann ich ein Taxi bestellen? Soll ich einfach eins auf der Straße anhalten?

Uber und seine Rivalen haben in Moskau den Markt übernommen – ein Taxi einfach auf der Straße anzuhalten ist daher nicht mehr üblich. In der Tat riskieren Sie, wenn Sie ein altes Taxi rufen, betrogen zu werden und später den fünffachen Preis zu zahlen.

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl an Apps. Interessanterweise kostet UberX in Moskau fast dasselbe wie die offiziellen gelben Taxis, aber letztere können auf speziellen Spuren für den öffentlichen Verkehr fahren, was nützlich sein kann, wenn man Staus vermeiden möchte.

Ist es sicher, in Moskau mit dem Rad zu fahren?

Moskau hat mehr und mehr Radwege und das nicht nur in der Innenstadt. Da sowohl Autofahrer als auch Fußgänger noch nicht an die Fahrradkultur gewöhnt sind, werden Sie nicht ungeduldig, wenn eine Frau mit einem Kinderwagen oder ein händchenhaltendes Pärchen auf Ihrer Spur sind.

Es gibt viele Radfahrer, die auf den Hauptstraßen ohne besondere Radspuren fahren. Wenn es also nicht ausdrücklich durch Schilder verboten wird, fahren Sie einfach weiter, aber seien Sie bitte besonders vorsichtig. Übrigens ist es recht einfach ein Stadtfahrrad zu mieten – lesen Sie dafür einfach folgende Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und hier sind einige Fahrradrouten, um die besten Orte in Moskau zu erkunden.

Wie gut ist der Kaffee?

Moskau ist besessen von Kaffee, daher werden Sie an jeder Ecke kleine lokale Kaffeehäuser finden. Es ist eine Frage des Geschmacks, aber wenn Sie sich sicher sind, dass Starbucks den weltbesten Kaffee macht, dann gehen Sie eben dorthin. Die Einheimischen missbilligen jedoch große internationale Ketten und gehen stattdessen zu Prawda, Double B, Kofemania und Kooperativ Tscherny.

Wie schlimm ist die Kriminalität?

Die Sicherheit hat sich in Moskau in den letzten Jahren dramatisch verbessert – Sie müssen nicht mehr ängstlich über Ihre Schulter blicken, wenn Sie spätabends in Ihr Hotel zurückkehren. Es gelten natürlich trotzdem die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen – achten Sie also auf Ihren Geldbeutel und Ihr Mobiltelefon, da lokale Taschendiebe sehr talentiert sein können. Überfälle auf der Straße sind jedoch sehr selten.

Um eine Verbrechensstatistik aus dem Jahr 2017 zu nehmen: Moskau hatte 12,5 Millionen Einwohner und 315 registrierte Morde. Im Vergleich dazu gab es 2017 in New York etwa 292 und in London 130 Morde. Beide Städte haben eine kleinere Bevölkerung als Moskau mit jeweils rund neun Millionen Einwohnern. Andererseits hatte Rio de Janeiro mit seinen 13 Millionen Menschen in den ersten drei Monaten des Jahres 2017 ganze 1 474 Morde.

Sprechen die Einheimischen Englisch?

Diese Frage ist tatsächlich schwierig zu beantworten. In Moskau haben Sie immer die Chance, jemanden zu treffen, der fließend Englisch spricht. Andererseits gibt es dort auch diejenigen, die nicht einmal ein Wort sagen können.

Es hängt oft von der Gegend ab – im Zentrum Moskaus haben Sie größere Chancen, dass Kellner und Kassierer mit Ihnen Englisch sprechen, aber in abgelegenen Gegenden können Sie Probleme bekommen, wenn Sie nicht wissen, wie Sie zur U-Bahn kommen. Wenn Sie nicht weiterkommen, lassen Sie sich von Google Übersetzer helfen.

Wo kann ich kostenloses Wi-Fi finden? Und ist die Verbindung gut?

Moskau hat fast überall kostenloses WLAN, einschließlich in der U-Bahn, an Bushaltestellen und in Parks. Die meisten Orte erfordern jedoch eine Registrierung mit einer russischen Handynummer. Hier finden Sie unsere Anleitung, damit Sie das kostenlose öffentliche WLAN nutzen können.

Wie viel Zeit brauche ich wirklich, um Moskau zu erkunden?

Moskau ist eine riesige Stadt mit Sehenswürdigkeiten in jedem Bezirk. Wenn Sie alle wichtigen Sehenswürdigkeiten entdecken, die wichtigsten Museen besuchen und in jedem großen Park spazieren gehen möchten, empfehlen wir Ihnen dringend, für eine ganze Woche zu bleiben.

