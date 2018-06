Flusskreuzfahrten in Moskau: So finden Sie den besten Anbieter

Es gibt kaum einen besseren Weg, sich Moskau anzusehen, als eine Kreuzfahrt auf der Moskwa zu machen.



Doch der komplizierte Ticketverkauf, die laute Musik und kalter Wind können Ihrer Vorfreude einen Dämpfer verpassen. Russia Beyonds Checkliste wird Ihnen helfen, doch noch die malerische Aussicht von einem Schiff aus genießen zu können und nicht in die Falle der Moskauer Flusskreuzfahrtgesellschaften zu tappen.

Wie wählt man das richtige Schiff?

Es gibt viele Schiffe da draußen, es fällt also nicht immer leicht, eine Entscheidung zu treffen. Die Größe des Schiffes kann jedoch ein hilfreiches Kriterium sein.

Natalia Seliverstova/Sputnik Natalia Seliverstova/Sputnik

Auf der Moskwa sind viele kleine Schiffe unterwegs: Das lebhafteste Beispiel ist das Schiff mit der gelben Werbung der Kartoffelchip­s-Marke Lay’s, das alle, die mindestens ein Mal in Moskau waren, gesehen haben müssen.

Wer sich jedoch für eine Fahrt auf diesem Schiff entscheidet, riskiert es, als Passagier fast taub zu werden und schlechte russische Popmusik ertragen zu müssen. Freigeistern bietet diese Art von Kreuzfahrt für 800 Rubel beziehungsweise etwa elf Euro pro Person nichtsdestotrotz eine unvergessliche und äußerst „authentische“ Erfahrung, die dem Leben im modernen Russland sehr nahe kommt: Es zu laut und manchmal zu einladend.

Die größeren Schiffe hingegen bieten ruhigere Touren an und locken ausländische Besucher mit ausgeprägter sowjetischer Nostalgie, da viele der älteren Modelle schon bessere Tage gesehen haben. Dennoch sind sie immer noch in Betrieb und versprechen ein einzigartiges kulturelles Erlebnis. Manchmal bietet die Bordcrew für 1 490 Rubel (etwa 20 Euro) den Passagieren ein Mittag- oder Abendessen an, das jedoch vorher mit dem Ticket erworben werden muss.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Wenn Sie stillvoll reisen möchten, sollten Sie „Flottille Radisson“ wählen. Ihre modernen und riesigen Schiffe schaffen es, Ihnen das Gefühl zu geben, einer gehobenen Schicht anzugehören, selbst, wenn sie nur zufällig an Board gelangt sind. Im Wesentlichen ist die „Flottilla Radisson“ ein gemütliches Restaurant auf dem Wasser, das einen malerischen Ausblick auf die Hauptstadt, eine bescheidene, aber qualitativ hochwertige Auswahl an Weinen und Lebensmitteln sowie eine aufmerksame Crew, die stets zu Ihren Diensten steht, zu bieten hat. Überraschenderweise sind die Preise der Luxusschiffe eher gering: Die Gebühr für eine Person reicht von 1 100 bis 2 000 Rubel beziehungsweise von 14 bis 27 Euro – die Restaurantrechnung nicht mit inbegriffen.

Wo kann man die Tickets kaufen?

Frauen, die Fotos von Schiffen hochhalten, versprechen den „jungen und schönen“ Passagieren riesige Rabatte und verteilen persönliche Einladungen zu den Flusskreuzfahrten. Das klingt zwar alles schön und gut, hat aber den Nachteil, dass die Ticketpreise vor Ort oft höher sind, als bei den Onlinetickets.

„Wir kauften Karten für jeweils 900 Rubel von den Straßenverkäufern, nur um später festzustellen, dass die Mitreisenden für ihre Tickets nur den halben Preis bezahlt hatten!“ schrieb (rus) der enttäuschte Rostislaw auf der Webseite einer Reisefirma.

Moskva Agency Moskva Agency

Dennoch hat der Kauf bei den Straßenverkäufern einen erheblichen Vorteil: Sie begleiten Sie persönlich zum Schiff und ersparen Ihnen die mühsame Suche. Die Preise beginnen bei 800 Rubel beziehungsweise elf Euro für eine Fahrt; für zusätzliche 400 Rubel beziehungsweise 5,50 Euro können Sie eine unbegrenzte Anzahl von Touren an einem bestimmten Tag erwerben.

Für die Tickets der „Flottilla Radisson“ gibt es offizielle Kartenschalter im Gorki-Park und dem Hotel Ukraine, aber auch Ausverkäufe sind durchaus üblich.

Der Kauf im Internet ist eine Option, mit der Sie Geld sparen können, da viele Webseiten erhebliche Rabatte für die dort verkauften Tickets anbieten. An einem geschäftigen Freitagabend kann der Kauf über das Internet zudem die einzige Option sein, um an Bord der „Flotilla Radisson“ zu kommen.

Die folgende russischsprachige Webseite bietet mehrere Optionen für eine kurze Flusskreuzfahrt in und um das Stadtzentrum herum an – einschließlich Disco- und Kinderkreuzfahrten. Eine andere Webseite verkauft ebenso Tickets, ist jedoch ausschließlich auf Russisch, so dass Sie sich als Ausländer beim Durchklicken auf Ihre Intuition verlassen müssen.

Der Onlinekauf hat jedoch auch seine Tücken. So ist die Angabe der Anlegestelle manchmal sehr speziell und birgt die Gefahr, dass das Schiff ohne Sie abfährt.

Sergey Kovalev/Global Look Press Sergey Kovalev/Global Look Press

„Ich habe einmal meine Tickets online erworben, um von dem Rabatt zu profitieren, den die Webseite zu bieten hatte“, sagte Igor Schwarkin aus Moskau. „Beim Pier war ursprünglich ‚Park Kultury‘ angegeben, aber als ich dort ankam, war es nicht so einfach, mein Schiff zu finden, da zu viele Schiffe dort anlegten. Ich musste mit meinen Gästen eine beträchtliche Strecke laufen, bis ich schließlich das Schiff fand, das meine online erworbenen Tickets annahm“, sagt der Mann.

Es gibt zwei Hauptanlegeplätze im Stadtzentrum: beim Hotel Ukraine und Park Kultury. Notieren Sie beim Kauf der Tickets also immer Ihren Ankerplatz.

Sergey Kovalev/Global Look Press Sergey Kovalev/Global Look Press

Wo setzt man sich an Bord am besten hin?

Selbst an einem warmen Tag kann es durch den Gegenwind für die Passagiere auf dem Deck ziemlich kalt und unangenehm werden. Stellen Sie sicher, dass Sie warme Kleidung dabei haben oder dass die Crew auf Anfrage Decken bereithält.

Verglaste Wände am Deck machen eine Tour zwar komfortabler, aber nicht erlebnisärmer.

Legion Media Legion Media

Der Ausstieg benötigt ebenfalls ein wenig Vorbereitung. Idealerweise sollte man die Möglichkeit haben, auf jedem verfügbaren Pier aussteigen zu können. In Wirklichkeit jedoch wissen die Passagiere nie, wo der Kapitän des Schiffes den nächsten Halt machen wird. Die Straßenverkäufer sagen den Passagieren oft im Voraus, wo sie aussteigen können. Wenn Sie Tickets aus dem Internet haben, müssen Sie das selbst herausfinden.

Es kann durchaus passieren, dass die Crew keine Zwischenstops einlegt und Sie zurück zum Ausgangspunkt der Kreuzfahrt bringt, wie es bei „Flottilla Radisson“ der Fall ist. Am sichersten ist es deshalb, davon auszugehen, dass Sie an dem Pier wieder ankommen werden, an dem Sie schon an Bord gegangen sind.

