Zehn berühmte russische Theaterstücke in Moskau und Sankt Petersburg

In den Produktionen russischer Theater können Sie sich berühmte Stücke von Fonwisin und Tschechow bis hin zu Leo Tolstoi anschauen. Russia Beyond hat für Sie nachgefragt, welche Stücke gerade aufgeführt werden und wo Sie sie am besten sehen sollten.

Die berühmtesten russischen Autoren schrieben nicht nur umfangreiche Romane, sondern auch Theaterstücke. Die meisten von ihnen sind bis heute relevant und werden auf der ganzen Welt inszeniert. Russia Beyond bat Grigorij Zaslawskij, den prominenten Theaterkritiker und Rektor der Russischen Akademie für Theaterkunst GITIS, eine Liste der berühmtesten russischen Theaterstücke zusammenzustellen. Außerdem hat er Vorschläge unterbreitet, in welchen Theatern in Moskau und Sankt Petersburg Sie diese am besten besuchen sollten.



1 „ Der Landjunker “, Maly-Theater, Moskau

Die ersten Stücke für das russische Theater entstanden in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Ihre Sprache klingt jedoch so altertümlich für die moderne Bevölkerung, dass es praktisch unmöglich ist, sie als heutige Aufführungen zu finden. Aber „Der Landjunker“ von Denis Fonwisin ist eine seltene Ausnahme. Darüber hinaus werden einige Zitate aus dem Stück immer noch teilweise im modernen Russisch verwendet.

2 „Verstand schafft Leiden“, Maly-Theater und Sowremennik Theater, Moskau

„Verstand schafft Leiden“, Alexander Gribojedows Komödie in vier Akten, ist in Versen geschrieben und eines der wichtigsten Stücke im russischen Theaterrepertoire. Es wurde 1825 in der klassischen Tradition geschrieben - alle Ereignisse finden innerhalb eines Tages und in einem Haus statt und „kreisen“ um eine Liebesgeschichte. Sie können entweder eine traditionelle Umsetzung des Theaterstücks im Maly-Theater oder eine mutige Interpretation des bekannten Regisseurs Rimas Tuminas im Sowremennik sehen.

3 „Der Revisor“, Alexandrinski-Theater, Sankt Petersburg

„Der Revisor“ von Nikolai Gogol wird bis heute als die bedeutendste Komödie des russischen Theaters betrachtet. Es ist die Geschichte eines kleinen Beamten, der nur deshalb in der Provinz für einen wichtigen Regierungsinspekteur gehalten wird, weil er aus der (damaligen) Hauptstadt Sankt Petersburg kommt. Die interessanteste Aufführung des Stückes findet heutzutage durch Waleri Fokin am Alexandrinski-Theater in Sankt Petersburg statt.

4 „Maskerade“, Alexandrinski-Theater, Sankt Petersburg

Fokin hat vor kurzem auch „Maskerade“ von Michail Lermontow inszeniert, ein romantisches Melodram, das durch den großen russischen Theaterregisseur Wsewolod Meyerhold legendär wurde. Seine Produktion des Theaterstücks wurde am Vorabend der Februarrevolution im Alexandrinski-Theater uraufgeführt und so wurde das Stück zum Symbol des Abschieds vom Imperium. Fokin führt in seiner Inszenierung einen offenen Dialog mit jener legendären Produktion, die die beiden russischen Revolutionen überlebte und mehrere Jahrzehnte im Spielplan blieb.

5 „Die Heirat“, Lenkom Theater, Moskau

„Die Heirat“ ist eine weitere Komödie von Nikolai Gogol, die die Geschichte der erfolglosen Heiratsversuche eines Beamten mittleren Alters erzählt und von seinem Heiratsantrag an eine Braut handelt, die ebenfalls nicht mehr jung ist und die qualvoll versucht, einen Mann aus mehreren Verehrern auszuwählen.

6 „Das Gewitter“, Großes Towstonogow-Dramentheater, Sankt Petersburg

„Das Gewitter“ von Alexander Ostrowski ist eine wahre Tragödie über Vertrauen und die Liebe, an deren Ende die Heldin Katerina sich von einer Klippe in die Wolga stürzt. Es lohnt sich, das Stück in Sankt Petersburg in der Produktion von Andrej Mogutschi zu sehen, der darin sowohl die kunstvolle Schönheit und Lyrik des russischen Lebens als auch die entsetzliche Grobheit der Provinz enthüllt, die letztlich zum Ruin der Heldin führt.

7 „Die Früchte der Aufklärung“, Majakowski-Theater, Moskau

In seinem Stück „Die Früchte der Aufklärung“ macht sich Leo Tolstoi einen Spaß daraus, sich über russische Aristokraten lustig zu machen, die sich für spiritistische Sitzungen begeistern. Besuchen Sie diese Komödie am besten in der Produktion von Mindaugas Karbauskis im Majakowski-Theater.

8 „Onkel Wanja“, Wachtangow-Theater, Moskau

Es ist unmöglich, nur eines von Anton Tschechows vier berühmtesten Stücken zu wählen – „Die Möwe“, „Onkel Wanja“, „Drei Schwestern“ oder „Der Kirschgarten“ – und deswegen haben wir zumindest zwei in unsere Liste aufgenommen. „Onkel Wanja“ wird von Rimas Tuminas im Wachtangow-Theater inszeniert, eine Produktion, die bereits auf der halben Welt aufgeführt wurde.

9 „Der Kirschgarten“, Maly-Drama-Theater – Theater von Europa, Sankt Petersburg; und Sowremennik Theater, Moskau

Das Stück „Der Kirschgarten“ ist, wie Tschechow im Allgemeinen, bis heute sehr beliebt. Es lohnt sich also, mindestens auf zwei verschiedene Produktionen für dieses Stück hinzuweisen. Eine davon ist am Maly-Drama-Theater, das von seinem künstlerischen Leiter Lew Dodin inszeniert wird und die andere wird im Sowremennik Theater aufgeführt.

10 „Wassa Schelesnowa“, Tschechow-Kunsttheater, Moskau

In dem Stück gelingt es Maxim Gorki, den rasanten Aufstieg und nicht weniger schnellen Niedergang des russischen vorrevolutionären Kapitalismus zu erfassen. In drei Stunden Bühnenzeit schafft es die Heldin – eine sehr reiche und außergewöhnliche Frau namens Wassa –, ihre Familie vor Schande zu bewahren, indem sie ihren Ehemann dazu zwingt, sich mit Gift selbst zu töten. Am Ende stirbt sie dann jedoch selber.

