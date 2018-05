Moskauer Metro bietet Extra-Touren für WM-Fans

Russia Beyond

Sie können nicht in Moskau gewesen sein, ohne die Moskauer U-Bahn zu nutzen. Während der bevorstehenden FIFA-Fußball-WM bietet das Tourismusunternehmen"Metrotour" darum spezielle neue Führungen in englischer Sprache an. Die Route "Traditionelle Architektur der Moskauer U-Bahn und das neue Image des Stadtverkehrs" wird Sie dabei durch die schönsten Stationen der Stadt führen und Ihnen ihre Geschichte erklären und Geschichten erzählen.

Zu der Moskauer WM-Metro-Tour gehört auch eine Strecke in der Moskauer Zentralen Ringbahn, die oberirdisch verkehr. Aus den Waggonfenstern können Sie herrliche Stadtansichten genießen.

Der Preis für die Tour beträgt 1.000 Rubel (rund 15 Euro). Weitere Informationen und Tickets finden Sie hier!

