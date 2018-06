Von Kneipen und Grüften: Die ungewöhnlichsten Stadtführungen Moskaus - Teil 2

Schauen Sie nach rechts – da ist der Kreml. Geradeaus – die Basilius-Kathedrale... Sie sind langweilige Stadttouren leid? Russia Beyond hat zehn unkonventionelle Alternativen für Sie rausgesucht, die alle in englischer Sprache angeboten werden.

1 Städtische Kneipentour

Die in Europa bereits etablierte Kneipentour wird auch in Moskau immer beliebter. Vier Bars und vier „Willkommensschnäpse“ werden mit einem aus 15 Fragen bestehenden Fragebogen kombiniert. Der Gewinner erhält am Ende einen Preis.

Und denken Sie daran, dass die Russen nicht „Na sdorowje“ sagen, wenn sie sich beim Trinken zuprosten.

„Es war eine tolle Erfahrung! Etwas, das jeder in Moskau gemacht haben muss – viele Einheimische zu treffen und echte russische Partys mit tollen Leuten zu erleben“, sagte Ian Manuel aus Panama.

Ein Ticket für diese vierstündige Tour kann online erworben werden und kostet 1 699 Rubel (etwa 23 Euro). Vor Ort gibt es das Ticket für 1 999 Rubel (rund 27 Euro) zu kaufen.

www.citypubcrawl.ru/en#calendar

2 Neue russische Küche

LavkaLavka Stanislav Krasilnikov/TASS Stanislav Krasilnikov/TASS

Seit Mitte der 2000er Jahre arbeiten russische Köche eng mit einheimischen Bauern zusammen, verwenden traditionelle Nahrungsmittel und interpretieren alte Rezepte neu. Kritiker sprechen bei diesem Trend von der „neuen russischen Küche“.

Eine neue Tourismusfirma, „Prowodnik“, „der Stadtführer“, bietet gastronomische Touren an, bei denen Sie unter anderem in Birkenrinde gebackenen Wels und Rübeneis probieren können. Sie besuchen hochgelobte und beliebte Restaurants wie „Twins Garden“, erhalten auf dem Danilowskij Markt eine Insiderführung, sehen eine gastronomische Performance im „LavkaLavka“, gehen zu einen privaten Käsehersteller und vieles mehr.

„Es gab fantastische Gerichte in Restaurants, die auf russische Küche spezialisiert sind. Ich denke, das ist eine Seite von Russland, von der ich zu Hause in den Medien nichts erfahren hätte“, sagte Alexander aus Österreich.

Die Tour dauert insgesamt sechs Stunden – Führung, Transfer und Essen inklusive. Der Preis beträgt für ein bis zwei Leute 300 Euro, für drei bis vier 450 und für fünf bis sechs 580 Euro.

Um eine Buchung vorzunehmen, mailen Sie an: contact@provodniktours.ru, oder wählen Sie folgende Telefonnummer: +7 985 3195068, provodniktours.ru (Die Webseite wird demnächst veröffentlicht.)

3 Theatralischer Abend im Bulgakow-Haus

Nikolay Galkin/TASS Nikolay Galkin/TASS

„Schizophrenie, wie sie erzählt wurde“ ist ein perfekter Name für eine ungewöhnliche Aufführung, bei der Sie sich so fühlen werden, als wären Sie direkt im großen Roman „Meister und Margarita“ zu Gast. Zuerst schauen Sie sich mit der Straßenbahn die im Roman dargestellten Orte an und besuchen anschließend das Museum, in dem Michail Bulgakows Figuren ausstellt werden.

„Diese Tour ist äußerst interessant für jeden, der sich für Bulgakow und die klassische russische Literatur interessiert“, schrieb Sancho Saldaňa. Viele Touristen empfehlen zudem, sich Zeit für einen Besuch im gemütlichen Museumscafé zu nehmen.

Für eine englischsprachige zweistündige Tour benötigen Sie eine Gruppe von nicht weniger als 24 Personen und müssen die Tickets einen Monat im Voraus unter der Telefonnummer +7 (495) 970-06-19 buchen. Der Gesamtpreis liegt bei 52 000 Rubel beziehungsweise rund 720 Euro.

www.dombulgakova.ru/tramvaj-302-bis/ (Webseite auf Russisch)

4 Russlands größtes Filmstudio

Moskva Agency Moskva Agency

Eine Tour durch Mosfilm, Russlands Pendant zum amerikanischen „Universal Studio“, führt Sie zu den alten Moskauer und Sankt Petersburger Filmkulissen. Mit etwas Glück erhaschen Sie vielleicht einen Blick auf die nächste Verfilmung von „Anna Karenina“ oder auf ein anderes spannendes Filmset.

„Es war eine tolle Erfahrung. Es war schön, hinter die Kulissen des historischen Mosfilms blicken zu können. Wir konnten die Tonbühnen und eine Reihe von nachgebauten Straßen aus Moskau und Sankt Petersburg sehen. Es gab auch eine schöne Sammlung von Oldtimern, die in vielen sowjetischen Filmen verwendet wurden“, schrieb der britische Weltenbummler Rodders auf TripAdvisor.

Eine 90-minütige Führung für eine Person kostet 9 500 Rubel, also etwa 130 Euro.

www.en.mosfilm.ru/excursion/

5 Nekropolis von Moskau

Moskva Agency Moskva Agency

Friedhöfe zu durchqueren und Gräber zu betrachten ist das, was diese makabere und zugleich interessante Tour ausmacht. Der im 16. Jahrhundert entstandene Wagankowoer Friedhof ist die berühmteste Nekropole der russischen Hauptstadt und die Grabstätte vieler bekannter russischer Künstler, Wissenschaftler, Politiker, Sportler, Dichter, Maler und sogar Anführer des organisierten Verbrechens.

Unter denen, die hier ruhen, befinden sich unter anderem einer von Lenins engsten Verbündeten, Nikolai Bauman, sowie Anatoli Schelesnjakow, der Mann, der de facto den Bürgerkrieg in Russland begann. Außerdem gibt es hier die Gräber berühmter sowjetischer Hockeyspieler zu sehen, die die kanadische Nationalmannschaft mehrmals besiegten.

„Ich danke Wladimir für einen äußerst interessanten Spaziergang zu den tragischsten und interessantesten Seiten der russischen Geschichte. Besonders überrascht war ich vom Grabmal des Bandenführers Japontschik, der in den Vereinigten Staaten vom FBI verhaftet wurde“, sagte Mark aus Irland.

Die Tickets für die dreistündige Tour gibt es unter www.seeandgo.ru/ oder +7(925) 809-15-66 (Wladimir) zu erwerben.

Der Preis beträgt 2 000 Rubel beziehungsweise 27 Euro.

Sollten Sie diesen Aspekt russischer Geschichte näher kennenlernen wollen, hat Moskau noch folgende Angebote zu bieten:

Eine Besichtigungstour durch den Nowodewitschi-Friedhof und das Nowodewitschi-Kloster. Sie kostet 500 Rubel (etwa sieben Euro) pro Person und kann unter Moscow@gmail.com oder auf folgender russischsprachigen Webseite gebucht werden.

Das Lenin-Mausoleum öffnet wochentags von zehn bis 13 Uhr für alle Besucher kostenfrei seine Türen.

