Die dunkle Seite von Moskau: Diese fünf Orte sollten Sie als Tourist meiden

Selbst Moskowiter meiden die Garagen-Siedlung „Shanghai“ und den berüchtigten Park, in dem ein Serienmörder einst ein Blutbad anrichtete. Russia Beyond hat für Sie die Orte erfasst, die Sie von Ihrer Liste der Sehenswürdigkeiten streichen sollten.

1 Garagen-Siedlung „Shanghai“

Dmitry Serebryakov/TASS Dmitry Serebryakov/TASS

Dieses massive Gebiet würde einen Passanten sumpfartig verschlingen und keine Spur hinterlassen. Tausende von Schuppen bedecken eine riesige Gegend, die stark einem Elendsviertel ähnelt: billige Autowerkstätten vermischen sich mit Cafés von mittelmäßiger Qualität, Proberäumen unbekannter Bands, einem Motorradclub und unzähligen nachgerüsteten Lagerhallen, die ihren Besitzern als dauerhafte Unterkunft dienen.

Die Shanghaier Siedlung befindet sich direkt neben der MSU, der Hauptuniversität der Hauptstadt, doch Einheimischen und Ausländern wird geraten, sich von der Gegend fernzuhalten, in der betrügerische Geschäfte florieren und häufig gewaltsame Übergriffe stattfinden (rus). Die Behörden haben bereits den Beschluss gefasst (rus), das komplette Gebiet abzureißen, aber es ist bereits so tief verwurzelt, dass sich der Prozess über Jahre hinzieht.

2 Bitza-Park

Vladimir Sayapin/TASS Vladimir Sayapin/TASS

Dieser riesige Wald im Südwesten Moskaus erhielt einen berüchtigten Ruf, nachdem ein Serienmörder dort sein Unwesen trieb. Alexander Pitschuschkin, auch bekannt als der Schachbrettmörder, wurde im Park erwischt, nachdem er 49 Leute mit einem Hammer ermordet hatte. Er lockte seine Opfer unter einem Vorwand an abgelegene Stellen des Parks und tötete sie dann.

Die Polizei fing den Serienmörder im Jahr 2006, aber der Park konnte seinen gefährlichen Ruf nie ganz ablegen. Menschen finden Sie nur entlang der engen Wege, die den Park durchdringen. Das dichte Grün des Waldes führt leicht dazu, dass man sich verirrt.

Der Wald ist so dicht, dass sogar Anhänger eines Satanistischen Kults (rus) einen abgelegenen Teil des Park als einen sicheren Zufluchtsort nutzen. Touristen wird geraten, diesen Park zu meiden, schließlich fürchten sich selbst Einheimische vor ihm.

3 Komsomolskaja-Platz

Global Look Press Global Look Press

Das Aussteigen aus einem Zug an einer der drei Stationen, die den Komsomolskaja-Platz umgeben, kann einen nichts ahnenden Reisenden in einen düsteren Strudel von Menschen aller erdenklichen Art hineinziehen. Hier leben die wenigen Polizeikräfte mit den Gastarbeitern zusammen und äugen misstrauisch verdächtige Männer und Frauen. Es ist nicht einfach, zu verstehen, wo es lang geht und nur eine Sekunde zu verweilen bringt Sie dazu, in den menschlichen Strudel hineingesaugt zu werden. Hier gehen Prostituierte frei auf Passanten zu, um ihre Dienste bei Tageslicht anzubieten, Bettler kämpfen um Ihre Aufmerksamkeit und der Autoverkehr ist enorm. Verlassen Sie den Platz sofort, wenn Sie in Moskau mit einem Zug ankommen, der am Jaroslawler-, Kasaner- oder Leningrader-Bahnhof endet.

4 Zarizyno Wildnis

Legion Media Legion Media

Der Zarizyno-Park ist so schön, dass man dort eine Episode „Game of Thrones“ hätte drehen können. Wenn Sie jedoch kein Einheimischer in Russland sind, vermeiden Sie unbedingt das Dickicht hinter dem Parkpalast.

Die massive und sichere Rasenfläche des Parks geht in einen Wald über, der viel Leben beherbergt. Das Dickicht ist voller Lärm und Tumult – vereinzelte Gruppen von Männern spielen Volleyball, grillen und hängen im Schutz des dichten Waldes herum. Ziellos umherzuwandern birgt das Risiko unwillkommener Begegnungen mit den Bewohnern des Waldes.

5 Großer Gartenteich (Bolschoi Sadowyj Prud)

Legion Media Legion Media

Im Norden des Moskauer Dendrologischen Gartens grenzt ein Teich an, der so groß ist, dass er einem kleinen See ähnelt. Er ist auch als „Großer Gartenteich“ bekannt.

Es ist die meiste Zeit ein vollkommen anständiger Ort... mit einer Ausnahme. „Abends befinden sich Betrunkene auf den Bänken neben dem Teich. Sie sind nicht gewalttätig oder aggressiv, aber sie betrinken sich so stark, dass sie oft direkt vor Ort ihr Bewusstsein verlieren und sich in die Hose machen. Das verleiht dem Ort natürlich eine negative Ausstrahlung am Abend, nur um am nächsten Morgen wieder normal zu werden“, sagte Olga Grigorijan, eine Moskauerin, die in der Nähe des Teiches arbeitet.

Wenn Sie also ein Tourist in Moskau sind, beschränken Sie Ihre Besichtigung vom Teich auf die Tageszeit oder der Ort könnte einen bleibenden negativen Eindruck hinterlassen.

