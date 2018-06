Moskau-Tipps: Wie Sie vom Flughafen Wnukowo ins Stadtzentrum kommen

1 Aeroexpress



Der schnellste Weg, um vom Flughafen Moskau-Wnukowo ins Zentrum von Moskau zu gelangen, ist der Aeroexpress-Zug, der direkt im Flughafengebäude hält. Ohne lästige Staus erreichen Sie den Kiewer Bahnhof in 35 Minuten. Von dort können Sie mit der U-Bahn der Ringlinie weiterfahren, mit der Sie bequem in die ganze Stadt kommen.

Der erste Zug verlässt Wnukowo um 5:15 Uhr und der letzte fährt um 00:30 Uhr ab. Tickets für den Aeroexpress kosten 500 Rubel (etwa sieben Euro) am Fahrkartenschalter und 420 Rubel (etwa sechs Euro) online. Sie können Tickets im Voraus über die Webseite oder die App kaufen.

* Während der Fußball-WM können Fußballfans, die Spiele in Moskau besuchen, kostenlos mit dem Aeroexpress reisen. Außerdem wird es zusätzliche Nachtzüge geben. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite.

2 Bus

Der Bus ist definitiv eine billigere Variante, um nach Moskau zu kommen, aber man weiß nie, wie schlimm die Verkehrslage sein könnte und wie lange Sie demnach im Stau stehen. Ein weiterer Nachteil ist, dass die Busse nahe der Stadtgrenze enden. Sie kommen also nur bis zur nächsten Metrostation, so dass Sie weitere 30 Minuten benötigen, um das Stadtzentrum tatsächlich zu erreichen.

Zur Salarjewo Metro-Station (Rote Linie):

Mit dem Bus Nummer 911 oder Marschrutka, einem Kleinbus-Sammeltaxi, kostet die Fahrt 55 Rubel (etwa 0,75 Euro). Der Bus fährt von 5:15 bis 1:00 Uhr im 7-Minuten-Takt. Die Fahrzeit beträgt etwa 20 Minuten.

Zu den Troparjowo und Jugo-Sapadnaja Metro-Stationen (Rote Linie):

Die Fahrt mit dem Bus Nummer 611 kostet auch 55 Rubel (etwa 0,75 Euro). Er fährt von 5:15 bis 1:00 Uhr in 20-Minuten-Intervallen. Die Reisezeit beträgt je nach Verkehrslage zwischen 25 und 40 Minuten.

* Während der Fußball-WM können Fußballfans, die Spiele in Moskau besuchen, kostenlos mit Bussen des öffentlichen Personenverkehrs fahren.

3 Taxi

Wenn Sie spätabends oder in der Nacht ankommen, jedoch nicht auf einen Nachtbus warten möchten, bleibt Ihnen nur ein Taxi. Aber nehmen Sie keins, das bereits am Flughafen wartet, weil diese 5 000 Rubel (etwa 69 Euro) und mehr für eine Fahrt verlangen werden. Die Fahrt sollte nämlich nicht mehr als 2 000 Rubel (rund 28 Euro) kosten.

Es gibt verschiedene Dienste und Apps, die es Ihnen ermöglichen, ein Taxi im Voraus zu buchen, und es gibt einen festen Preis, egal wie lange Sie in Staus stehen:

Uber

Yandex Taxi (Die App gibt es in vielen Sprachen)

Gett Taxi (läuft auf Russisch, Englisch und Hebräisch)

City Mobil (in Englisch verfügbar)

Die letzten beiden bieten an, dass Sie Ihr Taxi im Voraus buchen, aber in der Nähe des Flughafens sind normalerweise viele Autos unterwegs, die Sie daher in fünf bis zehn Minuten abholen können. Wenn Sie am Flughafen ankommen, können Sie sich mit dem kostenlosen WLAN im Terminal verbinden und ein Taxi bestellen. Sie werden Sie wahrscheinlich bitten, nach der Grenzkontrolle anzurufen, weil das Parken vor dem Flughafen nur für die ersten 15 Minuten kostenlos ist und dann ziemlich teuer wird.

4 Carsharing

In Wnukowo stellen mehrere Carsharing-Unternehmen Autos zur Verfügung. Sie benötigen einen Ausweis, einen Führerschein, eine Kreditkarte und ein Smartphone. Sie müssen einen Vertrag mit einem Unternehmen abschließen, um auf ein Fahrzeug zugreifen zu können. Dies ist jedoch auch online möglich. Die führenden Unternehmen sind: Delimobil (klicken Sie hier, um mehr über den Zugang am Flughafen zu erfahren), Yandex Drive (bei Google Play auf Englisch verfügbar) und BelkaCar (nur auf Russisch). Sie sollten bereits im Voraus eine App herunterladen, um dann entsprechend das nächste Auto finden zu können.

5 Autovermietung

In Wnukowo finden Sie alle großen Autovermietungen: Sixt, Europcar, Avis und Rentalcars. Sie können ein Auto online oder im Büro vor Ort mieten. Die Buchung im Voraus hat keinen großen Einfluss auf den Preis, bietet aber eine größere Auswahl an Automodellen.

