Moskau-Tipps: Wie Sie vom Flughafen Domodedowo ins Stadtzentrum kommen

Russia Beyond

1 Aeroexpress

Mit dem Aeroexpress-Schnellzug, der direkt im Flughafengebäude einen Bahnhof hat, erreichen Sie den Pawelezer Bahnhof in 45 Minuten. Von dort können Sie von der U-Bahn-Station Pawelezkaja (Ringlinie und grüne Linie) an Ihren Bestimmungsort kommen.

Der erste Zug fährt um 5.15 Uhr von Domodedowo ab, der letzte um 00.30 Uhr. Tickets vor Ort an der Kasse oder am Automaten kosten 500 Rubel (7 €). Sie können sie auch im Voraus auf der offiziellen Webseite oder via App für 420 Rubel (5,80 €) kaufen.

* Während der Fußball-WM können Fußballfans, die Spiele in Moskau besuchen, kostenlos mit dem Aeroexpress reisen. Es wird auch zusätzliche Nachtzüge geben. Weitere Informationen finden Sie auf der Website.

2 Regionalzug

Regionalzug, die Elektritschka, ist eine günstigere Möglichkeit, vom Flughafen ins Stadtzentrum zu kommen. Die Fahrzeit ist länger als mit Aeroexpress und beträgt ca. 1 Stunde und 10 Minuten, aber der Preis ist viel niedriger:110 Rubel (1,50 €).

Weitere Info und Fahrplanauskunft finden Sie hier: central-ppk.ru/eng/

3 Bus

Bus ist noch eine günstige Möglichkeit, aber Sie können in einen Verkehrsstau geraten. Der Bus fährt nur bis zu den Metrostationen am Stadtrand, deswegen benötigen Sie sicher noch weitere 30 Minuten, um das Stadtzentrum zu erreichen.

Bus oder Minibus (“Marschrutka”) 308 fährt von 6:00 Uhr bis 12:00 Uhr alle 30 Minuten oder von 12:00 Uhr bis 06:00 Uhr alle 40 Minuten, 120 Rubel (1,60 €) und 1€ für Gepäck, Fahrzeit ca. 30-40 Minuten.

Es gibt auch einen Bus, der Domodedowo mit Kolomna, Luchowizy und Rjasan für 400-600 Rubel (5,40 - 8 €) verbindet. Die Fahrzeit beträgt 3,5 Stunden. Der Bus fährt fünf Mal pro Tag (um 8 Uhr, 12 Uhr, 16 Uhr, 20 Uhr und 1 Uhr morgens).

Weitere Info und Fahrplanauskunft finden Sie hier: dme.ru/en/transport/bus/

4 Taxi

Falls Sie spät in der Nacht ankommen und nicht auf einen Nachtbus warten wollen, nehmen Sie ein Taxi. Aber vermeiden Sie lieber Taxifahrer, die ihre Dienstleistungen privat direkt im Ankunftsbereich am Flughafen anbieten. Eine solche Fahrt könnte Sie mehr als 5000 Rubel (70 €) kosten. In der Tat sollte die Fahrt nicht mehr als 2000 Rubel (28 €) kosten.

Es gibt verschiedene Taxidienste, wo Sie eine Fahrt via App im Voraus buchen können. Der Preis für Taxifahrt ist fest, egal wie lange Sie in Staus verbringen:

Die letzten zwei Taxi-Anbieter können im Voraus gebucht werden, aber in der Nähe des Flughafens gibt es normalerweise viele Autos, die Sie in 5 bis 10 Minuten abholen.

Wenn Sie am Flughafen ankommen, können Sie mit kostenlosem WLAN im Terminal online gehen. Sie werden Sie wahrscheinlich bitten, nach der Passkontrolle anzurufen, denn das Warten auf dem Gelände des Flughafens ist nur für 15 Minuten kostenlos, dann ist es ziemlich teuer.

5 Car sharing

In Domodedowo stehen mehrere Carsharing-Unternehmen zur Verfügung. Sie benötigen einen Pass, einen Führerschein, eine Kreditkarte und ein Smartphone dafür. Sie müssen einen Vertrag mit einem Unternehmen abschließen, um auf das Fahrzeug zugreifen zu können (Sie können dies auch online tun).

Delimobil ( in Englisch)

Yandex Drive ( in Englisch)

BelkaCar ( nur in Russisch)

Sie sollten eine App im Voraus herunterladen, um das nächste Auto zu finden.

6 Autovermietung

Alle großen Autovermietungen (Sixt, Europcar, Avis und Rentalcars) können Sie in Domodedowo finden. Sie können ein Auto online oder im Vermietungsbüro buchen. Die Buchung im Voraus hat keinen großen Einfluss auf den Preis, bietet aber eine größere Auswahl an Automodellen.

Möchten Sie die besten Geschichten aus Russland regelmäßig per E-Mail erhalten? Dann hier entlang zu unserem wöchentlichen Newsletter: >>> Jetzt Newsletter abonnieren

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.