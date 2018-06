Kostenloses Wi-Fi: So funktioniert das öffentliche Netz in Moskau

Gute Neuigkeiten! Moskau ist eine Stadt mit kostenlosem Internet. Wie immer gibt es jedoch gewisse Besonderheiten. Russia Beyond erklärt Ihnen alles, was Sie über den schnellen und einfachen Zugang zum Netz wissen müssen.

Wi-Fi in öffentlichen Verkehrsmitteln

Moskaus öffentliche Verkehrsmittel waren die ersten, die sich der Wi-Fi-Revolution unterziehen mussten. Jetzt gibt es kostenloses Internet nicht nur in den U-Bahn-Wagen, sondern auch in Bussen, Straßenbahnen, Oberleitungsbussen, in vielen Vorortzügen sowie an den Haltestellen und in den Waggons des Moskauer Zentralringes (kurz MZK). Mit anderen Worten: Sie finden das Internet überall dort, wo Sie sitzen.

Es wird Ihnen jedoch nur nach einer Identitätsprüfung möglich sein, auf das öffentliche WLAN zuzugreifen. Dieses Verfahren ist nach russischem Recht erforderlich und betrifft das komplette Wi-Fi der Stadt. Sie müssen dieses Verfahren nur einmal durchlaufen und können dann so oft online gehen, wie Sie möchten.

Wie das Identifizierungsverfahren abläuft

Sobald Sie versuchen, auf das Stadtnetz MT_FREE (Moskau Transport) zuzugreifen, werden Sie aufgefordert, das Verfahren zu durchlaufen. Sie werden automatisch zu wi-fi.ru weitergeleitet.

Geben Sie die internationale Telefonvorwahl Ihres Landes und Ihre Mobiltelefonnummer in das Feld ein.

Sofort wird eine SMS mit einem vierstelligen Code an Ihre Nummer gesendet. Geben Sie diesen in das dafür vorgesehene Feld ein.

Öffnen Sie nach dem Identifizierungsvorgang einen Browser und drücken Sie die CONNECT-Taste (zu Deutsch „verbinden“).

Das ist alles. Das einzige, was Sie brauchen, ist eine Telefonnummer, die jedoch nicht Russisch sein muss. Ohne eine Nummer werden Sie aber keine Verbindung herstellen können.

Wi-Fi in Moskauer Parks und auf den Straßen

Öffentliches WLAN auf den Straßen ist eine weitere gewinnbringende Lösung. Innerhalb des dritten Verkehrsrings gibt es mehr als 1 000 Orte, an denen es einen öffentlichen drahtlosen Internetzugang gibt, darunter auch Straßen und sogar zwei Brücken: die Große Steinerne Brücke und die Große Moskwa-Brücke. Wenn Sie also in der Innenstadt von Moskau sind, haben Sie praktisch überall einen kostenlosen Internetzugang.

Um Ihre Suche zu vereinfachen, suchen Sie einfach die interaktiven Hotspot-Karten in den Moskauer Parks oder auf den Straßen auf, die Ihnen sämtliche Adressen und Reichweiten anzeigen. In der Nähe der Hotspots befindet sich stets ein rotes Schild, das den Identifizierungsvorgang erklärt – es ist jedoch der gleiche Prozess wie im öffentlichen Verkehr.

Wi-Fi in Cafés und Restaurants

Der Internetzugang ist auch hier kostenlos. Sie müssen jedoch erfahrungsgemäß Kunde sein und etwas bestellen um das Wi-Fi nutzen zu dürfen. An Orten, an denen viele Menschen sind, wie beispielsweise bei McDonald's oder Burger King, werden diese Regeln aber meistens ignoriert. Wenn Sie etwas kaufen, können Sie so lange online bleiben, wie Sie möchten. Manchmal ist die Verbindung durch ein Passwort geschützt: Schauen Sie auf Ihrer Quittung nach oder bitten Sie einen Kellner darum.

Ist es eine sichere Verbindung?

Millionen Einwohner Moskaus sind täglich mit dem öffentlichen WLAN verbunden und alle Anbieter bestätigen, dass Ihre Daten geschützt und verschlüsselt sind.

Aber seien wir ehrlich. Wir wissen, dass niemand zu 100 Prozent sicher ist.

Manchmal verschleiern Hacker „gefälschte“ Punkte mit bekannten Netzwerken, deren Namen sie nur geringfügig ändern, und stehlen Informationen von denen, die den Fehler übersehen haben und mit diesem Hotspot verbunden sind. Es gibt undichte Stellen in Datenbanken und viele weitere unangenehme Gefahren.

Um dies zu verhindern, schlagen Sicherheitsexperten vor, dubiose Netzwerke zu meiden. Sie sollten auch nicht in aller Eile versuchen, Verbindungen zu allem auf der Verbindungsliste herzustellen. Benutzen Sie außerdem VPN-Dienste und, wenn möglich, Ihr eigenes mobiles Internet von Ihrem Anbieter.

Was auch immer Sie tun, kaufen Sie niemals eine russische SIM-Karte von einem nicht offiziellen Händler. Die Karte muss zusammen mit Ihrem Reisepass an Nachrichtenverkehrsstellen registriert werden. Es gibt viele Tarifpakete mit günstigem Internet. Zum Beispiel Beeline, MTS, MegaFon oder Tele2.

