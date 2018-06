Ihre Registrierung in Russland: Das müssen Sie während der WM-2018 beachten

Alle Ausländer, die in einer der Gastgeberstädte ankommen, müssen sich beim Eintreffen bei der Polizei registrieren lassen. Russia Beyond erklärt Ihnen alles, was Sie darüber wissen müssen.

Wie lautet die Regel für die Registrierung?

Jeder Ausländer, der in der Zeit vom 25. Mai bis 25. Juli in einen der Austragungsorte der Weltmeisterschaft reist, muss dies der Polizei mitteilen und sich dem Anmeldeverfahren unterziehen. Zu den Gastgeberstädten gehören Moskau, Sankt Petersburg, Wolgograd, Jekaterinburg, Kasan, Kaliningrad, Nischni Nowgorod, Rostow am Don, Samara, Saransk sowie Sotschi.

Betrifft es mich überhaupt?

Ja, das tut es. Diese neue Regel gilt für jeden Besucher aus jedem Land mit folgenden Ausnahmen: Die Teilnehmer der Meisterschaft und die Vertreter der FIFA sowie Vertreter ihrer Tochtergesellschaften und assoziierten Organisationen und Konföderationen sind von der Anmeldepflicht befreit.

Auch der Grund Ihrer Reise ist irrelevant. Selbst wenn Sie nicht wegen der Fußball-Weltmeisterschaft nach Russland kommen, müssen Sie sich nach Ihrer Ankunft bei der Polizei melden.

Bei meinen früheren Reisen nach Russland musste ich mich nie registrieren lassen. Warum jetzt?

Ein von Präsident Putin unterzeichnetes Dekret hebt alle Normen auf, die die Migrationsströme im Land regeln. Auch wenn Sie sich aufgrund eines internationalen Abkommens zwischen Russland und Ihrem Heimatland normalerweise nicht registrieren müssen, ist dieses Abkommen im Zeitraum zwischen dem 25. Mai und dem 25. Juli 2018 nicht gültig.

Muss ich mich anmelden, wenn ich nur einen Tag oder eine Nacht in Russland bin?

Nein. Laut Dekret müssen sich nur jene Ausländer anmelden, die sich länger als drei Tage in einer der aufgeführten Städte aufhalten. Wenn Sie nur für ein oder zwei Tage nach Russland kommen, müssen Sie keine Registrierung vornehmen.

Ich habe mich bereits in Moskau registriert. Nun reise ich nach Sotschi. Muss ich mich dort erneut anmelden?

Ja. Wenn Sie sich länger als drei Tage in einer der aufgeführten Städte befinden, müssen Sie Ihre Registrierung erneuern. Wenn Sie in eine Stadt zurückkehren, in der Sie bereits registriert sind, müssen Sie sich nicht nochmal anmelden, wenn Sie Ihren Aufenthaltsort nicht ändern.

Wie registriere ich mich?

Wenn Sie in einem Hotel, einer Herberge, einem Sanatorium oder einem anderen offiziellen Gasthaus übernachten, brauchen Sie es selbst gar nicht zu tun. Offizielle Unternehmen, die während der WM Ausländer bewirten, erledigen dieses Prozedere für Sie.

Falls Sie Zweifel haben, ob ein bestimmter Aufenthaltsort diesen Service anbietet, fragen Sie am besten die Rezeption. Dort weiß die Belegschaft bestens über die Regelung Bescheid und klärt das für Sie.

Wenn Sie eine Wohnung oder ein Zimmer mieten beziehungsweise bei einem Freund oder Ihren Verwandten in Russland leben, müssen Sie sich allerdings selbst anmelden.

In diesem Fall benötigen Sie die folgenden Dokumente:

eine Kopie und das Original Ihrer Einreisebescheinigung,

eine Kopie aller Seiten Ihres Reisepasses sowie den Reisepass selbst,

eine Kopie Ihres Visums sowie das Visum selbst, falls Sie eins haben.

Dabei müssen Sie von dem Eigentümer der Immobilie, in der Sie wohnen, begleitet werden. Sie oder er muss zudem seinen Reisepass mitbringen.

Mithilfe der folgenden Karte suchen Sie zunächst nach Ihrer Stadt und anschließend nach „МФЦ oder „ОМВД“. Dann können Sie sich mit Ihrem Vermieter zum nächstgelegenen Büro begeben.

Bei der Ankunft in einem der Büros können Sie eine Person an der Rezeption bitten, Ihnen bei der Registrierung zu helfen.

Der gesamte Vorgang dauert in der Regel nicht länger als zehn bis 15 Minuten, bringt jedoch etwas Bürokratie mit sich. Sollten Sie irgendwelche Probleme haben, bitten Sie freundlich eine Person an der Rezeption, Ihnen zu helfen.

Woher weiß ich, dass das Verfahren abgeschlossen ist?

Sobald Sie dieses Dokument mit Ihrem Namen erhalten haben, haben Sie sich erfolgreich registriert.

Wie schnell muss ich mich nach der Ankunft in einer der aufgeführten Städte registrieren lassen?

Innerhalb von drei Tagen. Nationale Feiertage und Wochenenden zählen ebenfalls mit dazu. Selbst wenn Sie zum Beispiel an einem Freitagabend ankommen, müssen Sie sich bis Montag angemeldet haben. Zu diesem Zweck bleiben alle Registrierungsstellen an Wochenenden und Feiertagen geöffnet.

Welche Arbeitszeiten haben die Anmeldestellen?

Alle Zentren, die Sie auf der Suche nach „МФЦ“ und „ОМВД“ finden werden, haben während des Zeitraumes der Weltmeisterschaft von acht bis 20 Uhr geöffnet. Beachten Sie, dass der für die Registrierung verantwortliche Beamte meist etwas später eintrifft und am Ende des Tages etwas früher geht sowie um die Mittagzeit eine Pause einlegt. Die erfolgversprechendste Zeit, um eine Anmeldung vorzunehmen, liegt daher zwischen zehn und zwölf beziehungsweise 14 und 18 Uhr.

Welche Strafe droht denjenigen, die sich nicht registrieren lassen?

Wenn Sie nach einem Aufenthalt von drei Kalendertagen in einer der aufgeführten Städte von der Polizei bei einer routinemäßigen Identitätskontrolle angehalten werden und keine Bestätigung Ihrer Registrierung vorlegen können, droht Ihnen eine Geldstrafe zwischen 2 000 und 5 000 Rubel (etwa 28 beziehungsweise 69 Euro).

Das klingt vielleicht nicht allzu sehr nach einer Strafe, bedenken Sie jedoch, dass es ein Vermerk über die Verletzung der russischen Einwanderungsgesetze in die Polizei- beziehungsweise Grenzkontroll-Datenbank gibt, das aller Wahrscheinlichkeit nach Ihre künftigen Besuche in Russland behindern wird.

Die Anmeldepflicht für Ausländer ist jedoch nicht die einzige Einschränkung, die es in Russland während der WM gibt. Lesen Sie hier nach, was Sie sonst noch beachten müssen.

