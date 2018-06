Alltag im WM-Russland: Zehn Extra-Verbote, die auch Sie als Touristen betreffen

Kein Grillen, keine Glasflaschen... aber wen interessiert das? Das größte Sportereignis der Welt wird in diesem Jahr in Russland stattfinden. Währen der Spielzeit wird es noch einige Neuregelungen mehr geben, von denen Sie wissen sollten.

Für die Zeit der FIFA-Fussball-Weltmeisterschaft in Russland vom 14. Juni bis zum 15. Juli 2018 werden in den elf Austragungsstädten einige zusätzliche Einschränkungen und Verbote gelten. Sie sollen vor allem die Sicherheit erhöhen.

1 Kein Alkohol in Glasflaschen

Es wird in Stadionnähe keinen Alkohol in Glasflaschen zu kaufen geben, nur Bier in Plastikbechern von Sponsoren-Bars wird verfügbar sein. Außerdem wird es keinerlei anderen Alkohol in Geschäften in einem Umkreis von zwei Kilometern um die Stadien und Bahnhöfe geben.

In Moskau werden am Tag vor und nach den Spielen auch Softdrinks in Glasflaschen verboten sein. In anderen Regionen wird das Verbot nicht so streng sein. In Jekaterinburg wird der Verkauf von Alkohol nur drei Stunden vor und eine Stunde nach dem Schlusspfiff verboten. Restaurants sind nicht betroffen.

2 Keine nicht genehmigten Kundgebungen

Demonstrationen und Kundgebungen, die nicht dem Fußball gewidmet sind, dürfen nur stattfinden, wenn der russische Inlandsgeheimdienst FSB und das Innenministerium grünes Licht gegeben haben.

So sollen in Jekaterinburg Kundgebungen nur in Außenbezirken von 14 bis 16 Uhr stattfinden können. Wolgograd beschränkt die Anzahl der Teilnehmer an Kundgebungen auf 150 Personen, die möglichen Zeiten auf 9 bis 17 Uhr.

3 Keine Drohnen

Während der WM werden in den russischen Städte Drohnen-Flugbeschränkungszonen gelten. In St.Petersburg wird die Zone 100 Quadratkilometer umfassen und der Himmel über der Moskauer Region wird ebenfalls stark überwacht. Zur Bekämpfung von Drohnen werden spezielle Einheiten des Verteidigungsministeriums elektronische Kriegsführung einsetzen.

Und versuchen Sie nicht, Drohnen in die Stadien zu bringen - ebenso wie Selfie-Stöcke, lange Regenschirme, Pyrotechnik, Waffen und Fahrräder werden sie Ihnen spätestens am Eingang abgenommen. Und natürlich keine Drogen - in Russland sind sie völlig verboten, wie Sie wissen.

4 Keine Waffen

Vom 25. Mai bis zum 25. Juli wird es auch unmöglich sein, Waffen zu (ver-)kaufen, zu registrieren, zu transportieren oder überhaupt bei sich zu tragen.

5 Keine Graffiti

Die Moskauer Behörden haben ein Gesetz verabschiedet, das die Verwendung von Graffiti selbst zu Werbezwecken während der WM verbietet. Diese Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit den Verpflichtungen Russlands gegenüber der FIFA, wonach die Werbeflächen in einigen Gebieten den Partnern des Verbandes vorbehalten sind.

6 Keine Bustouren

Während der Spieltage können Sie nicht einfach mit dem Bus von Nicht-Gast-Städten in die Spielstädte reisen. Wer also von Astrachan nach Wolgograd reisen wird, muss Busse nehmen, die in Koordination mit den regionalen Sicherheitsdiensten verkehren und mit GLONASS-Systemen ausgestattet sind.

7 Keine Autos in Stadtzentren

Während der Spiele werden viele Straßen rund um die Stadien und in den Stadtzentren Fußgängerzonen sein. Wenn Sie vorhaben, ein Auto in Russland zu mieten, sollten Sie die Karten in den Städten überprüfen, um zu sehen, welche Straßen geschlossen sind. Noch besser: Sie benutzen Taxis oder den öffentlichen Nahverlehr. Darüber hinaus werden auch die öffentlichen Verkehrsmittel veränderten Routen und Fahrplänen folgen. Die gute Nachricht: Laufen ist gesund und in Russland ist auch der Frühsommer schon sehr warm.

8 Kein Grillen

Russische Städte werden spezielle Feuerregeln einführen, die ein Verbot von Lagerfeuern, brennendem Gras und Müll und Grillen beinhalten. In Nischni Nowgorod wird das Grillen in Wäldern und Siedlungen verboten sein, in Kasan dürfen Sie dann nicht einmal Schaschlik auf Ihrem Privatgrund machen. Die Strafen liegen bei 4000 Rubel (rund 60 Euro) betragen.

9 Express-Registrierung in der Stadt

Ausländer, die zu den Fußballspielen anreisen, müssen sich in der Stadt innerhalb eines Tages registrieren, statt der üblichen sieben Arbeitstage.

Wenn Sie in einem Hotel übernachten, übernimmt das das Haus beim Einchecken. Darüber hinaus empfehlen wir dringend, immer mindestens eine Kopie Ihres Personalausweises, der Migrationskarte, der Registrierung und des Visums bei sich zu tragen, da ein Polizist Sie bis zu drei Stunden lang festhalten kann, um Ihre Identität festzustellen, wenn Sie sich nicht ausweisen können.

10 Keine Arbeit!

Mehrere Stadtbehörden, zum Beispiel in Wolgograd, haben beschlossen, an den Spieltagen Feiertage auszuloben. Natürlich werden alle öffentlichen Dienste, Restaurants und Bars wie gewohnt funktionieren.

