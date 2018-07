Wo Sie in Moskau frische Lebensmittel mit Bio-Qualität kaufen können

Frisch gebackenes Brot, Ziegenkäse und knackige Gurken sind in Moskauer Supermärkten oft nicht leicht zu finden, aber Russia Beyond weiß, wo es diese Produkte gibt und hat sieben Einkaufsmöglichkeiten für Sie zusammengestellt.

Wenn man nach Lebensmitteln sucht, die von einem Bauernhof stammen, ist man bei der Bauerngenossenschaft LavkaLavka, die ausschließlich qualitativ hochwertige Produkte anbietet, genau richtig. Auch die Webseite hat eine große Auswahl an Produkten, wie Ziegenkäse, Eier oder Gurken, zu bieten. Darüber hinaus können Sie auf der Webseite nachverfolgen, woher die Produkte kommen und können dort alles über die Bauern nachlesen.

„Alle Lebensmittel haben einen Aufkleber mit dem LavkaLavka-Logo und eine Beschreibung“, erzählt (rus) Marina, die online einkauft. „Es gibt Informationen über den Landwirt, das Produktionsdatum, die Haltbarkeit und die Lagerbedingungen. Das gefällt mir ausgesprochen gut, weil die meisten anderen Hofläden all das nicht angeben.“

LavkaLavka besitzt zudem sechs Läden im Moskauer Stadtzentrum, in denen Sie vor dem Kauf jedes Produkt verköstigen können.

Ein weiterer beliebter Einkaufsort ist der Danilowskij Markt in der Nähe der Metro-Station Tulskaja. Neben den besten Essensständen der Stadt bietet der Markt auch eine Vielzahl von Lebensmitteln, die direkt von einem Bauernhof stammen und einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen werden.

„Hier können Sie viele Gerichte aus der ganzen Welt probieren, ohne Moskau verlassen zu müssen“, sagt (rus) uns der Kunde Alexander. „Dieser Ort hat seine ganz eigene Atmosphäre und bietet viele Lebensmittel in Bio-Qualität an.“

Auf dem Danilowskij Markt finden Sie unter anderem auch Hühnchen aus der Region Twer für umgerechnet 1,50 Euro pro Kilogramm oder Milch mit einem natürlichen Fettanteil für umgerechnet 1,20 Euro pro Liter. Selbstverständlich gibt es alle Produkte auch online oder über den Lieferdienst „Ginza“ per App zu kaufen.

Der Dorogomilowskij Bauernmarkt ist nicht weit von der Metro-Station Kiewskaja entfernt und gilt als einer der größten Märkte in Moskau, der vor allem gerne von lokalen Restaurants und russischen Hausfrauen aufgesucht wird. Besonders beliebt ist er für seine außergewöhnliche Auswahl an Lebensmitteln und exotischen Früchten, aber auch aufgrund seiner Bio-Lebensmittelauswahl, die direkt von den Bauern aus der Region stammt. „Die Preise sind hoch, aber das Brot ist lecker und frisch. Auch das Hammelfleisch lohnt sich!“, lautet (rus) die Meinung eines regelmäßigen Besuchers.

Das „Biostoria“ am Leninski Prospekt bietet eine große Auswahl an Produkten, von Brot und Milch bis hin zu Kosmetika und Waschmitteln, zum Verkauf an. Außerdem besitzt es eigene Betriebe, die den europäischen Bio-Standards entsprechen und bei den regelmäßigen Umweltkontrollen mit lokalen Landwirten zusammenarbeiten.

„Es gibt eine beeindruckende Vielfalt an Hefebroten und glutenfreien Produkten, die man in der Art nirgendwo sonst findet. Alle Backwaren und Desserts enthalten nur natürliche Zutaten“, freut sich (rus) Anna.

Der „Ekomarket“ in Konkowo

Auf dem „Ekomarket“, also dem „Ökomarkt“, der sich auf der Profsojusnaja-Straße an der Metro-Station Konkowo befindet, gibt es viele Essensstände, die für jeden Geschmack das richtige Essen anbieten. Darüber hinaus verfügt der Lebensmittelmarkt über Käse, frisches Fleisch und Milchprodukte, die aus der regionalen Landwirtschaft stammen, sowie über selbst gebrautes Bier und vieles mehr.

„Auf dem Markt gibt es eine fantastische Auswahl an Bio-Produkten“, „Hier ist essenstechnisch für jeden Geschmack etwas dabei“ und „Der Ekomarket ist definitiv ein angenehmer Ort, wenn man Lebensmittel kaufen oder etwas essen möchte“, sind nur einige der positiven Rückmeldungen (rus) der Besucher.

Sferm.ru

Der Online-Bauernhof „Sferm.ru“ bietet mit mehr als 5 000 Produkten eine sehr große Auswahl an landwirtschaftlichen Lebensmitteln an und arbeitet mit Dutzenden von Bauernhöfen im ganzen Land zusammen. Es gibt dort Informationen über jeden Bauernhof, der dort ein Produkt anbietet, und die Lieferzeit liegt lediglich zwischen 24 und 36 Stunden. Es gibt auch einen Express-Lieferservice, der die Ware in zwei bis drei Stunden zu Ihnen nach Hause bringt und, sollte etwas schiefgehen, Ihnen Ihr Geld zurückgibt.

„Ich bestelle hier schon seit ein paar Jahren meine Lebensmittel“, erzählt (rus) Wera. „Die Qualität ist immer gut, auch beim Gemüse und den Früchten der Saison. Sehr lecker ist zudem der Fisch mit Gewürzen, zum Beispiel der Wolfsbarsch oder der Schwertfisch.“

„WkusWill“-Läden bieten nur hochwertige Bio-Lebensmittel an. Jedes Produkt kommt von regionalen Erzeugern und wird in Labors einer Reihe von Tests unterzogen, um eine gute Qualität und Authentizität der Produkte sicherzustellen. Man kann alle Lebensmittel auch online bestellen oder in einem der Läden, die in ganz Moskau zu finden sind, kaufen.

Die Geschäfte haben einfach alles – von frisch gebackenem Brot aus der Region Tula bis hin zu Spargel von einem Bauernhof aus der Region um Moskau. Außerdem gibt es die Möglichkeit, eine Kundenkarte zu bekommen, die Ihnen hilft, Geld zu sparen, wenn Sie dort häufiger einkaufen.

„Der Reis ist hier unglaublich“, sagt Olga, die hier regelmäßig einkauft. „Er riecht sehr gut, wenn man ihn kocht und schmeckt völlig anders als der Reis, den man in anderen Läden bekommt.“

