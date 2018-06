Drachenfrucht und Mango-Pizza: Die besten Lebensmittelmärkte in Moskau

In Moskau können sich, wie in jeder großen Stadt, eine ausgewogene Ernährung und ein gesundes Leben wie ein Zweitjob anfühlen. Doch diese außergewöhnlichen Bauernmärkte werden Ihr Leben einfacher machen. Versprochen!

1 Danilowskij Markt (Metro: Tulskaja)

Der Danilowskij Markt, dessen beeindruckende sowjetische, zirkusähnliche Struktur erst vor kurzem renoviert wurde, ist wohl der berühmteste Markt für frische Lebensmittel in Moskau. Hier gibt es die exotischsten und kuriosesten Lebensmittel der Welt zu kaufen – von Hummer über Drachenfrüchte bis hin zu melonengroßen Avocados.

Der Markt strotzt ebenso vor erstklassigen Streetfood-Ständen, die einige der vielfältigsten und preiswertesten Gerichte der Hauptstadt servieren. Probieren Sie zum Beispiel bei „United Kitchen“ von Starkoch Andrej Rywkin das erstklassige Krabbensandwich für nur 450 Rubel beziehungsweise für etwa 6,20 Euro. Alternativ können Sie sich die kaukasische Knödelplatte bei „Dagestanskaja Lawka“ für 250 Rubel, gerade mal 3,50 Euro, bestellen, oder sich für 350 Rubel (etwa 4,90 Euro) eine Schale Phở bei „Bô“ besorgen. Den besten Milchkaffee in Moskau finden Sie bei „Tschelowek i Parachod“. Aber natürlich gibt es vor Ort auch Sushi, Brot, Kuchen, marokkanische und chinesische Gerichte, Hummus und Curry.

Wo: Mytnaja Straße 74

Wann: täglich, 8 – 21 Uhr

Website: danrinok.ru/

2 Zwetnoi Zentralmarkt (Metro: Zwetnoi Bulwar)

Der Zentralmarkt ist eines der schönsten und zentralsten Gebäude der Stadt. Es punktet mit prächtigen Säulen, die eine funkelnde Metalldecke stützen und ist vor allem etwas für Käufer, die ein wenig aufs Geld achten müssen. Das Gemüse ist, wie es ursprünglich sein sollte, noch etwas schmutzig und die Käse-, Fisch- und Fleischverkäufer können Ihnen genau sagen, woher ihre Produkte stammen.

Sollten Sie Hunger haben, bietet der Markt auch eine kleine, aber feine Auswahl an Streetfood: So gibt es ein indisches Restaurant namens „Ostoroschno, slon!“, das übersetzt soviel wie „Vorsicht, ein Elefant!“ bedeutet, sowie das vietnamesische „Joint Lao Li“, wo Sie bei einem Kaffee im sechsten Stock einen atemberaubenden Blick über den gesamten Markt genießen können.

Wo: Zwetnoi Bulwar 15

Wann: täglich, 10 – 22 Uhr

Website: tsvetnoy.com/en/food-restaurants/

3 Welosawodskij Markt (Metro: Awtosawodskaja)

Dieser riesige Handelsort, der im Jahre 1932 für die Kolchosbauern errichtet wurde, wurde im Südosten von Moskau im Jahr 2017 einer grundlegenden Sanierung unterzogen und ist nun eine gut beleuchtete, mit Holz verkleidete Hütte. Der Welosawodskij Markt verkauft vor allem Obst, Gemüse und Fisch aus der Region und besitzt weniger Schnickschnack als seine Konkurrenten. Hier gibt es zudem mitunter die besten russischen Milchprodukte, so dass auch Ausländer, die Probleme haben, sanktionierte Lebensmittel zu erwerben, hier eine Chance haben, diese zu kaufen.

Es gibt auch einen kleinen Imbissstand, wo Sie usbekische, georgische und aserbaidschanische Gerichte probieren können.

Wo: Welosawodskaja Straße 13

Wann: täglich, 7 – 21 Uhr

Website: velozavodrinok.ru/

4 Usatschewskij Markt (Metro: Frunsenskaja)

Der Feinschmeckerbasar ist ähnlich wie der Danilowskij Markt beschaffen, wurde jedoch kürzlich renoviert und sein Gebäude stark dadurch verändert. Nach den turbulenten 1990er Jahren der Mafia-Kontrolle hat sich der Markt mit seinem stilvollen roten Backstein und der Holzfassade zu einem echten Prachtstück gemausert. Von allen frischen Produkten fallen vor allem der Gorgonzola, der frische Lachs und die Schweinekoteletts ins Auge. Aber auch das Obstangebot ist nicht weniger beeindruckend.

Zu den Restaurants, die man sich hier nicht entgehen lassen sollte, gehören unter anderem das georgische Restaurant „Odschachuri“, das ein Hühnchen-Satsiwi für 250 Rubel (3,50 Euro) anbietet. Außerdem auch das „Pizza e Dintorni“ des italienischen Chefs Vincenzo Delillo mit den besten Pizzen der Stadt für 440 Rubel (6,10 Euro) sowie das armenische Café „La Vash“, das sieben gefüllte Weinblätter für 300 Rubel (4,20 Euro) anbietet.

Wo: Usatschewa Straße 26

Wann: täglich, 8 – 21 Uhr

Website: usachevsky.ru/

5 Rogoschskij Markt (Metro: Rimskaja/ Ploschtschad Iljitscha)

Dieser Nachbarschaftsmarkt ist ein gemütlicher und einfacher Handelsplatz in der Taganka-Gegend und bietet den Anwohnern eine große Lebensmittelauswahl sowie niedrige Preise. Obwohl das Obst und Gemüse hier etwas kostspielig sind – Blaubeeren können bis zu 500 Rubel, also etwa 8,80 Euro kosten, rühmt sich der Markt für die beste Auswahl an sanktionierten Käsesorten aus Frankreich und Italien. Auch die dortigen Bäckereien „Karawaj SW“ und „Malenkaja Pekarnja Schuralewich“ sollen das frischeste Brot und den besten Kaffee des Bezirks bieten.

Der Hauptgrund, warum Leute hierher kommen, ist jedoch die Pizzeria „Like Pie & Bike“, die die kreativsten steingebackenen Pizzen der Hauptstadt serviert. Dort können Sie zum Beispiel eine Zwiebel-Chutney- oder eine Vier-Käse-Mango-Pizza probieren, die 450 Rubel beziehungsweise 6,50 Euro kosten. Das vietnamesische Café „Pho-Bo“ sowie die belgische Brauerei und Kneipe „Krafter“ sind bei den Marktbesuchern ebenfalls beliebt. Das Beste am Rogoschskij Markt ist jedoch, dass Sie hier nicht Schlange stehen müssen.

Wo: Rogoschskij Wal 5

Wann: täglich, 9 – 21 Uhr

Website: rogozhka.ru/

6 Preobraschenskij Markt (Metro: Preobraschenskaja Ploschtschad)

Kirill Zykov/Moskva Agency Kirill Zykov/Moskva Agency

Dieser bescheidene Markt ist durch und durch russisch und bietet zudem das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Lebensmittel in der Hauptstadt.

Das Obst und Gemüse bildet den Höhepunkt des Marktangebots, das von einheimischen Bauern in ihren Autos auf den Markt gebracht und dort verkauft wird. Die Preise spiegeln das ebenfalls wider: Vor allem Brombeeren, Himbeeren und Blaubeeren werden für kostengünstige 150 Rubel (etwa 2,10 Euro) pro Schale angeboten, während sie in den Supermärkten oft dreimal so teuer sind. Besonders schön ist auch die Käseauswahl, bei der französischer und schweizer Käse bis zu 800 Rubel beziehungsweise zwölf Euro pro Kilogramm kosten.

Wo: Preobraschenskij Wal 17

Wann: täglich, 8 – 20 Uhr (bis 19 Uhr an den Wochenenden)

Website: tkpreobr.ru/buyers/prices/

7 Dorogomilowskij Bauernmarkt (Metro: Kiewskaja)

Der bekannteste Bauernmarkt Moskaus ist bei Gastronomen und Ausländern gleichermaßen bekannt und beliebt. Sie werden dort Früchte und Gewürze aus der ganzen Welt sowie das feinste Fleisch und Geflügel des Lande bekommen, das von aufdringlichen Händlern, die ihr Bestes geben, um Sie vom Kauf zu überzeugen, angeboten wird. Dieser Markt gilt als ausgesprochen teuer, die Qualität der Ware ist das Geld jedoch wert.

Schauen Sie sich unbedingt das Angebot der spanischen Wurstwaren, des Schwarzmeerfisches und der georgischen Produkte an.

Wo: Moschaiskij Wal 10

Wann: täglich, 6 – 20 Uhr

