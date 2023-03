Warum haben die Russen Schuhe, Werkzeuge und Waffen nach ausländischen Frauen benannt? (TEIL 2)

Wir fahren fort, über die Begriffe zu sprechen, hinter denen sich in der russischen Sprache Bezeichnungen für Bürgerinnen der verschiedenen Völker verbergen. Den ersten Teil können Sie hier lesen.

6. Голландка (gollandka, dt.: Holländerin)

Als gollandka werden in Russland hohe Backsteinöfen bezeichnet, die in der Regel mit glasierten, bemalten Keramikkacheln verkleidet sind (ein blaues Muster auf weißen Kacheln gilt als Klassiker). Die ersten Kacheln dieser Art wurden im 17. und 18. Jahrhundert in der niederländischen Stadt Delft und später in anderen europäischen Ländern hergestellt.

Peter der Große begründete die Produktion von weißen Kacheln mit blauem Muster in Strelna bei St. Petersburg. Er bezog Niederländer, Schweden und Deutsche in den Bau der Fabrik ein.

7. Испанка (ispanka, dt.: Spanierin)

Dieses Wort bekam 1918 während der sogenannten Spanischen Grippe eine düstere Bedeutung. Obwohl es die Bezeichnung vermuten lässt, stammt die Krankheit nicht aus Spanien, sondern aus den Vereinigten Staaten. Amerikanische Soldaten hatten sie nach Europa gebracht, und die ersten Nachrichten über die Epidemie kamen im späten Frühjahr 1918 aus Spanien. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits acht Millionen Menschen im Land, d. h. 39 % der Bevölkerung, infiziert.

In Sowjetrussland galt die ispanka als bakteriologische Waffe, die von den Feinden der Revolution gegen das noch junge Land der Sowjets eingesetzt wurde. Während der Pandemie wurden im Land mehr als 1,25 Millionen Fälle gemeldet (in Anbetracht der revolutionären Zeiten waren die Zahlen jedoch höher).

8. Сербиянка (serbijanka, dt.: Serbin)

Der Name dieses Tanzes stammt vom veralteten Namen der Serben – serbijánje. Die serbijánka wurde Ende des 18. Jahrhunderts populär; nach der Version von Wissenschaftlern hat sie ihren Ursprung in Russland selbst, wurde aber vom Zigeuner-Volkstanz beeinflusst.

9. Финка (finka, dt.: Finnin)

Finka in Russland ist eine Art Messer. Die Kultur der Messerfertigung auf dem finnischen Territorium entwickelte sich aktiv, da der Waffenbesitz im Land durch Schweden und später das Russische Reich (in verschiedenen Jahren war Finnland ein Teil dieser beiden Staaten) verboten war. Messer galten als Haushaltswerkzeug, und da sie nicht verboten waren, gab es viele Varianten – für die Jagd, die Fischerei und für den Haushalt.

Angesichts der Nähe zu St. Petersburg wurden finnische Messer auch in der Hauptstadt Russlands recht beliebt – vor allem in der Unterwelt. Erst in den frühen 1920er Jahren wurde versucht, den Umlauf von Messern zu kontrollieren.

In Russland wusste man sehr wohl, was ein finnisches Messer war, auch aufgrund der vier großen bewaffneten Konflikte mit Finnland zwischen 1918 und 1944. Bis 1941 wurden Messerkampf- und -verteidigungs-Techniken in das Handbuch der Roten Armee für die Nahkampfausbildungaufgenommen.

10. Чешка (tscheschka, dt.: Tschechin)

Im Kindergarten waren tscheschkas das obligatorische Schuhwerk für den Gymnastikunterricht. Diese sportlichen Lederschloppen mit dünner Sohle wurden in den 1870er Jahren in der Tschechischen Republik entwickelt und kamen erst ein Jahrhundert später in die UdSSR.

Tschechoslowakische Schuhe wurden von den Sowjetbürgern grundsätzlich bevorzugt, da sie ästhetisch ansprechender waren als die einheimischen. Die Vorräte verschwanden schnell von den Ladentischen, und ein Paar tschechoslowakische Gymnastikschuhe fand man eher bei Spekulanten als in Geschäften.

11. Японка (japonka, dt.: Japanerin)

Manche Menschen könnte eine japonka dazu bringen, verzweifelt zu schlucken. Im medizinischen Fachjargon nennt man so eine unangenehme Prozedur – die Untersuchung des Verdauungssystems, bei der einem Patienten ein Endoskop durch die Speiseröhre geführt wird. Der Name leitet sich von der Tatsache ab, dass die an russische medizinische Einrichtungen gelieferten endoskopischen Apparate häufig in Japan hergestellt wurden.

