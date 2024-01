Bahnhöfe gab es in Russland schon lange vor den Eisenbahnen. Das ist kein Kuriosum, denn im 18. Jahrhundert bedeutete das Wort Woksál (mit einem stimmlosen s, statt wie heutzutage mit einem stimmhaften s) etwas ganz anderes. In den Briefen eines russischen Reisenden von Nikolai Karamsin lesen wir seine Aufzeichnungen von seiner Reise nach London im Jahr 1790: „...das glorreiche englische Vauxhall, das sie in anderen Ländern vergeblich nachahmen wollen. Hier ist ein schönes Gulbischtsche [eine Terrasse oder Galerie, die das Untergeschoss ganz oder teilweise umgibt – Anm. d. Red.], das eines intelligenten und reichen Volkes würdig ist! Das Orchester spielt meist beliebte Volkslieder, Schauspieler und Schauspielerinnen der Londoner Theater singen, und die Zuhörer werfen ihnen als Zeichen des Vergnügens oft Geld zu. [...] Plötzlich hob sich der Vorhang, und wir sahen in feurigen Worten geschrieben: Passen Sie auf Ihre Taschen auf! (denn die Londoner Diebe, von denen es in Vauxhall nicht wenige gibt, nutzen diesen Moment aus). Gleichzeitig eröffnete sich ein klares Bild der ländlichen Szene.“



Park und Pavillons von Vauxhall Gardens im Jahr 1754 Hulton Archive/Getty Images Hulton Archive/Getty Images

Offensichtlich handelte es sich um einen Theaterpavillon. Weiter beschreibt Karamsin, dass er nach der Vorstellung „durch alle Galerien ging und sich alle Bilder ansah“, und dann in die Rotunde ging, deren Wände von innen mit Spiegeln bedeckt waren.

Nikolai Karamsin besuchte Vauxhall Gardens, einen Vergnügungsgarten in Kennington, am Südufer der Themse. Dieser Garten existierte von den 1770er Jahren bis 1859, und nach ihm wurden ähnliche Vergnügungsgärten und Parks in Russland Woksál genannt. Übrigens sind sie hier nur durch die Gunst eines Engländers entstanden.

Vauxhall Gardens Universal Images Group/Getty Images Universal Images Group/Getty Images

Wie sind die Woksály in Russland entstanden?

Michael Maddox, ein englischer Ingenieur, kam 1766 nach Russland, um den Sohn von Katharina II, Großfürst Pawel Petrowitsch, den zukünftigen Kaiser Paul I, in Mechanik und Physik zu unterrichten. Nach Beendigung des Kurses verließ der Engländer St. Petersburg und kehrte zehn Jahre später zurück, aber diesmal nach Moskau, und zwar nicht als Ingenieur, sondern als reicher Theaterunternehmer.

Es ist klar, dass die Autorität des ehemaligen Lehrers des Thronfolgers sehr hoch war. In Moskau war Maddox der Organisator des Petrowskij-Theaters, des Vorläufers des Bolschoi-Theaters. Und ebenfalls 1783 eröffnete er einen Woksál im Stadtteil Taganskaja. Die Quellen berichten nur wenig darüber – es war ein hölzerner Pavillon in einem Garten mit einem Teich. Das Gebäude hatte ein Zimmertheater für schlechtes Wetter und Räume für Billard. Bei schönem Wetter wurden Komödien und Operetten auf dem Sommerplatz direkt im Garten gespielt, wo es auch Buden und Buffets gab.

So sahen die Parks um die ersten russischen Voksals ungefähr aus. Gemeinfrei Gemeinfrei

Abends wurde der Garten mit Laternen beleuchtet und es wurde ein Feuerwerk gezündet. Der Woksál war bis zwei Uhr nachts geöffnet, der Eintritt kostete einen Rubel – sehr viel Geld zu dieser Zeit, das es den Armen nicht erlaubte, zu den Aufführungen zu gehen. Von 20 Rubel konnte damals eine 4-köpfige Bauernfamilie einen Monat oder sogar länger leben.

Entwurf der Bahnhof in Pawlowsk Gemeinfrei Gemeinfrei

Die Moskauer gehen davon aus, dass der Weg zum Moskauer Woksál nachts mit Fackeln beleuchtet war, damit die Kutscher sich nicht verirrten, wenn sie von der Hauptstraße abkamen. Daher heißen die Gassen in diesen Orten, die bis 1919 Bolschaja und Malaja Woksálnaja hießen, heute Bolschaja bzw. Malaja Fakelnaja.

Welcher Woksál war die erste Eisenbahnstation?

Woksály gab es natürlich auch in St. Petersburg - im Naryschkinskij Garten und im Sommergarten, auf den Inseln, in der Nähe des Dorfes Osjorka... Aber der berühmteste war der Bahnhof in Pawlowsk. Er wurde 1838 zusammen mit der ersten russischen Zarskoselskaja-Eisenbahn eröffnet und befand sich direkt an deren Endstation. Der Vergnügungspavillon wurde gebaut, um „Werbung“ für die Eisenbahn zu machen, damit die Bürger zum Woksál von Pawlowsk kamen und zu diesem Zweck eine Zugfahrkarte kauften.

Bahnhof in Pawlowsk Gemeinfrei Gemeinfrei

Der Ingenieur Franz von Gerstner, der Erbauer der Zarskoselskaja-Eisenbahn, schrieb: „Am Ende der Eisenbahn wird ein neues Tivoli, ein schöner Woksál gebaut: im Sommer und im Winter wird er den Einwohnern der Hauptstadt als Treffpunkt dienen; Spiele und Tänze, Stärkung der Kräfte an der frischen Luft und in einem luxuriösen Speisesaal werden dort alle anziehen.“

Bahnhof in Pawlowsk Gemeinfrei Gemeinfrei

Der Woksál wurde 1838 nach einem Entwurf von Andrej Schtakenschneider erbaut und war der erste ständige Konzertsaal des Landes für Sinfonieorchester. Er wurde während des Zweiten Weltkriegs zerstört, aber nach dem Bahnhof in Pawlowsk begannen alle Bahnhofspavillons in Russland als Woksál bezeichnet zu werden.



