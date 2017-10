Josef Stalin: Mit solchen Bildern eroberte er die Herzen vieler Sowjetbürger

Auf den meisten bekannten Bildern inszenierte sich Josef Stalin als unbeugsamen Mann und Vater der Nationen mit eisernem Blick. Viele Bürger jedoch sahen den Sowjetführer jedoch lieber so, wie ihn diese zehn Archivbilder zeigen: als einen einfachen, lockeren Menschen. Und so konnten viele kaum glauben, dass dieser lachende und scherzende Mann wirklich Millionen in den Tod geschickt haben könnte.