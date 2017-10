Geschichte Tag für Tag: 18. Oktober

Unser täglicher Geschichtsrückblick zeigt Ihnen, was am heutigen Tag in der Geschichte Russlands und der Welt vor sich ging.

2004: Russe setzt matt

Bei der Schachweltmeisterschaft 2004 in Brissago verteidigt der Russe Wladimir Kramnik durch einen Sieg in der 14. Partie den Weltmeistertitel im klassischen Schach erfolgreich gegen den ungarischen Herausforderer Péter Lékó.

Wladimir Kramnik hielt den Weltmeistertitel von 2000 bis 20007 TASS TASS

1967: Der Venus unters „Röckchen“ geguckt

Die sowjetische Sonde Venera 4 wirft einen ersten Blick unter die Wolkendecke der Venus.

Ein älteres Venera-Modell von 1962 gemeinfrei / Wikipedia gemeinfrei / Wikipedia

Im Rahmen der Venera-Mission (russisch für „Venus“) wurden zwischen 1961 und 1983 von der Sowjetunion mehrere Raumsonden zur Venus gestartet. Erst der Venera 7 gelang dann am 15. Dezember 1970 die erste weiche Landung auf einem fremden Planeten.

gemeinfrei / Wikipedia gemeinfrei / Wikipedia

1883: Gotteshaus über Zarenmord

Alexander II galt als „Befreiungszar“. Er war es, der 1862 die Leibeigenschaft abschaffte. Aber das gefiel nicht allen. Fünf Anschläge überlebte er, der sechste jedoch brachte ihn um. Ein Anhänger der revolutionären „Narodnaja Wolja“-Bewegung (deutsch: Volkswille) warf ihm am 1. März 1881 eine Bombe zwischen die Beine.

Zwei Stunden später erlag Alexander II. seinen Verletzungen. Eigentlich hatte er an jenem Tag noch eine Verfassungsreform unterzeichnen wollen.

Die Ermordung Alexanders II. von Russland 1881 gemeinfrei / Wikipedia gemeinfrei / Wikipedia

Zwei Jahre nach dem Attentat, am 18. Oktober 1883, entschied der Sohn des Getöteten, Alexander III., dass an jener Stelle in Sankt Petersburg, wo sein Vater umgebracht wurde, am Jekaterinen-Kanal (heute benannt nach Gribojedow), unweit vom Newski-Prospekt, eine Kirche entstehen solle: die berühmte „Kathedrale auf dem Blut“.