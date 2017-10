Geschichte Tag für Tag: 20. Oktober

Unser täglicher Geschichtsrückblick zeigt Ihnen, was am heutigen Tag in der Geschichte Russlands und der Welt vor sich ging.

1994: Die Bondartschuks – eine russische Kino-Dynastie

In Moskau stirbt Sergei Bondartschuk, ein russischer Schauspieler und bedeutender Regisseur, der geradezu eine ganze Film-Dynastie begründete. Geboren 1920 im Gebiet Cherson (heute Ukraine), hinterließ er der Welt zahlreiche russische Klassiker:

„Ein Menschenschicksal“

„Waterloo“

„Der stille Don“

und viele mehr. Für die Verfilmung des Tolstoi-Klassikers „Krieg und Frieden“ erhielt er 1969 den Oscar für den besten fremdsprachigen Film.

Sein Sohn Fjodor Bondartschuk wiederum tritt in die Fußstapfen seines Vaters. Als Regisseur machte er in den letzten Jahren mit seinen Blockbustern „Stalingrad“ und „Attraction“ von sich reden.

1880: So ein Zirkus!

Am Gartenring in Moskau eröffnet der erste stationäre Zirkus für Kinder. Albert Salomonskij tritt als Gründer und Direktor zum ersten Mal in die Manege. Er sah sein Hauptpublikum zwar in der jungen Generation, schloss aber in jedes Programm stets auch unterhaltende Szenen speziell für Erwachsene ein.

Besonders betrifft dieses System die Stücke der Clowns und mit der Zeit sollten jene auch zur weltweit berühmtesten Attraktion des Zirkus werden.

Außerdem war es Salomonskij wichtig, dass sich nicht nur reiche Leute einen Zirkusbesuch leisten konnten. Darum verkaufte er auch extra günstige Tickets.

Erst knapp 100 Jahre später, 1971, entsteht der Moskauer Große Zirkus an der Metrostation Uniwersitet auf den Sperlingsbergen.

Aktuell ist seit 20 Jahren Maxim Nikulin, Sohn des sowjetischen Schauspielers Jurij Nikulin, Direktor des Zirkus am Gartenring.

Sergej Akimow turnt in schwindelnder Höhe des Nikulin-Zirkus

1696: Flottes Russland

Die russische Duma beschließt auf Wunsch von Zar Peter I. den Aufbau einer Marine. Inspiriert von seinen Reisen nach Westeuropa, wo sich der russische Herrscher unter anderem intensiv mit Schiffbau beschäftigte, machte er Russland zu einer Seemacht.

