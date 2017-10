Geschichte Tag für Tag: 29. Oktober

Unser täglicher Geschichtsrückblick zeigt Ihnen, was am heutigen Tag in der Geschichte Russlands und der Welt vor sich ging.

2006: Ein Moskauer Gedenktag den Stalin-Opfern

Am 29. Oktober werden traditionell die Namen der Stalin-Opfer verlesen. Witalij Belousow/RIA Novosti Witalij Belousow/RIA Novosti

Vorname, Nachname, Alter, Beruf und Hinrichtungsdatum: Im Zentrum Moskaus lesen Menschen unter dem Veranstaltungsnamen „Return of the Names“ die Namen all jener vor, die in der Zeit der Stalinschen Säuberungen zwischen dem Ende der 1920er-Jahre und dem Beginn der 1950er-Jahre erschossen wurden.

1899: Circum-Baikal-Bahn in Betrieb genommen

Peggy Lohse / Russia Beyond Peggy Lohse / Russia Beyond

Nach fünf Jahren Bauphase wird am 29. Oktober die Konstruktion der Circum-Baikal-Bahn in Betrieb genommen. Bis 1949 war die Bahn noch Teil der Transsibirischen Eisenbahn. Seit aber die zweite Strecke am Westufer entlang eröffnet wurde, ist die Circum-Baikal-Bahn vor allem eine Sehenswürdigkeit für Touristen.

Die historischen Züge verkehren zwischen der kleinen Siedlung Baikal und dem Ort Sljudjanka – allerdings selbst im Sommer nicht jeden Tag. Also lohnt sich ein vorheriger Blick in den Fahrplan!

