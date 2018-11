Russische Geschichte als Theaterstück: Peter der Große gegen die alte Ordnung

Nach dem Tod des ältesten Bruder Peters wurde seine Schwester Sofia zur Regentin, während die zehnjährigen Zaren Iwan und Peter gemeinsam das Land lenkten. Peter lebt bei Moskau und kommt nur zu Zeremonien in den Kreml, was ihn ärgert.

Szene 1

Petersteht auf: Ich habe genug davon! Ich bin ein russischer Zar, ich kann tun, was ich will! Ihr seid alle entlassen!

Dies geschieht in einer Zeremonienkammer im Moskauer Kreml. Peter und Iwan sitzen auf einem Doppelthron, gekleidet in unbequemer alten russischen Kleidung. Einige Bojaren und Beamte halten lange, langweilige Reden.

Sofiaerscheint hinter dem Thron: Shhhh! Peter setz dich hin! Es ist nicht einmal für einen Zaren akzeptabel, die Rede von einem respektierten, einflussreichen Bojaren zu unterbrechen. Das ist unsere Tradition! Das hätte sehr schlimm werden können...

Peter: Konsequenzen? Nun, schau dir an, was deine Tradition bereits mit dem Land gemacht hat! Nach dem Tod unseres Vaters Alexis brach unser internationaler Handel zusammen. Wir können den Krieg mit dem Osmanischen Reich nicht gewinnen, weil wir keine Flotte haben und unser Militär schrecklich ist! Unsere Technologie ist veraltet, unsere Mode steckt im 15. Jahrhundert fest! Im Vergleich zu den Europäern sind wir alle Barbaren! Ich werde das ändern!

Sofia: Peter, du kannst nicht einfach deinen eigenen Weg gehen und unsere jahrhundertealten Traditionen zerstören!

Peter: Ha! Sieh mir zu.

Daraufhin fährt er nach Preobraschenskoje.

Szene 2

Eine Wiese bei Preobraschenskoje. Peter vor einem Rudel russischer Soldaten.

Peter: Meine Infanterie! Es ist an der Zeit, dass wir unsere veralteten russischen Waffen durch neue europäische Waffen ersetzen. Um die Europäer zu bekämpfen, müssen wir wie die Europäer denken und wie die Europäer kämpfen. Wer will der erste Soldat in meinem neuen Regiment sein?

Ein Soldat tritt von der Linie vor.

Peter: Da, ein tapferer und mutiger Soldat! Du bist der Erste in den Reihen des Preobraschensker-Regiments.

Andere Soldaten folgen dem Beispiel Buchwostow. Bald werden zwei Regimenter gebildet: Preobraschenskij und Semjonowskoje.

Peter: Aber ich brauche ausländische Oberste, um euch taktische Formationen und Waffentechniken beizubringen! Zum Glück kenne ich einen Ort, an dem ich sie finden kann...

Szene 3

Das Deutsche Viertel in Moskau. Peter ist Gast bei einem deutschen Kaufmann, umgeben von seinen Wachen und Bojaren mit lustigen Hüten. Es gibt viele wohlhabende Engländer und Deutsche. Sie alle trinken Bier aus großen Krügen.

Peter: Leute, ich brauche jemanden, der eine Armee für mich aufbaut, der meinen tapferen Soldaten Taktik, Schießen und Marschieren beibringt!

Gordon: Majestät, mein Name ist General Patrick Gordon, ich bin 53 Jahre alt und diene seit fast 30 Jahren Russland. Ich erwarte sehnlichst Ihre Einladung.

Peternimmt einen Schluck aus seinem Krug: Du bist der Gordon, der das Butyrskij-Regiment ausgebildet hat - sie sind eine der besten in unserer Armee! Großartig, bring deine Oberste mit, ich brauche mehr Leute.

Gordon: Es wäre mir eine große Ehre, die neue russische Armee auszubilden.

Peters Bojaren: Euer Majestät. Dieses deutsche Volk. Sie verbeugen sich nicht vor ihnen, wie wir es tun, sie reden mit ihnen, als wären sie gleichwertig, sind sie so besonders?

Peter: So behandeln sie ihre Könige in Europa und du wirst dich auch daran gewöhnen! Ah, zum Teufel damit! Trink aus, trink aus!

Jeder erhebt seine Krüge und Gläser: Auf Peter, unseren freundlichen und großzügigen Herrscher!

Szene 4

Peter sitzt hinter einem einfachen Holztisch in seinem Kabinett, gekleidet als Europäer. Der Adlige (früher ein Bojar) tritt ein.

Edelmann: Eure Majestät... Nach Ihren siegreichen Eroberungen im Süden haben wir jetzt Zugang zum Asowschen Meer... aber wir haben keine Flotte und kein Geld in der Schatzkammer... Das Land ist leer von den verrückten politischen Entscheidungen Ihrer älteren Schwester...

Peter: Jetzt, da ich der einzige Zar bin, werde ich das Geld finden. Einführen einer neuen Steuer - alle 10 000 Russen müssen Geld sammeln, um uns neue Schiffe zu bauen!

Edelmann: Aber... das kann zu einer großen Revolte führen....

Peter: Du wagst es, dieses Wort zu wiederholen, ich werde dich an die Hunde verfüttern. Ich habe gehört, was du über unsere Schatzkammern gesagt hast. Ich gehe nach Europa, um zu versuchen, Geld auf zu treiben.

Peter geht zur Großen Gesandtschaft.

Szene 5

Peter kommt aus der Großen Gesandtschaft zurück, nachdem er erfahren hat, dass die königliche Garde der Strelizen einen Aufstand gewagt hat.

Peter stürmt in einem befleckten Mantel und schmutzigen Stiefeln durch den Raum: Schnell, informieren Sie mich über das, was los ist!

Edelmann: Die Strelizen begannen im Sommer einen Aufstand, sie entfernten ihre Kommandeure und drohten damit, Ihre Schwester Sofia wieder als Staatsoberhaupt einzusetzen. Aber Ihre ausländischen Generäle, allen voran Patrick Gordon, haben sich durch die Strelizen gefräst. Später haben wir 57 der schlimmsten Übeltäter hingerichtet...

Peterist empört: Siebenundfünfzig?! Willst du mich auf den Arm nehmen? Es gibt über 2 000 dieser Schurken, die dreckigen Narren! Wagen Sie es, sich gegen ihren Zaren zu erheben! Ich leite eine neue Untersuchung ein. Es wird in diesem Land keine Strelizen mehr geben! Die alte Ordnung muss erledigt werden!

Edelmann: Ja, Eure Majestät, der Gerechtigkeit wird gedient. Hatten sie Erfolg mit ihrer Reise?

Peter: Ja, auf jeden Fall! Ich habe mit den europäischen Königen gegessen und getrunken. Ich studierte Artillerie und lernte, Schiffe zu bauen, ich traf Isaac Newton, ich war im britischen Parlament und ich stellte viele ausländische Wissenschaftler und Generäle ein, um Russland zu dienen. Bald wird Russland so mächtig werden, dass wir Europa und die Welt beherrschen werden! Seid gegrüßt, Russland! Wir sehen uns morgen nach Preobraschenskoje, wir werden dort einen tollen Empfang haben!

Szene 6

Eine zeremonielle Kammer in Preobraschenskoje. Peter sitzt auf einem Thron. Anwesend sind Bojaren in altmodischer Kleidung und mit Bärten und Adlige, die nach europäischer Art gekleidet sind.

Peter: Sehr geehrte Menschen des Moskauer Zarenreichs! Heute habe ich ein Gesetz über Bärte und Outfits eingeführt - jetzt, vor Gericht, muss jeder ein rasiertes Gesicht haben und europäische Kleidung tragen.

Ein paar Bojaren: Lieber Zar! Aber unsere Bärte sind ein Zeichen unseres Adels! Wir können sie nicht loswerden!

Peter: Wie kannst du es wagen, Einspruch zu erheben! Kommt näher, meine Bojaren...

Peter zieht eine riesige Schere heraus.

Die Bojaren nähern sich dem Zaren, der dann mit seiner Schere ihre Bärte und langen Mäntel kurz schneidet und freudig lacht. Die Bojaren sind am Boden zerstört.

Peter: Und jetzt befehle ich euch, Spaß zu haben! Zu trinken! Es lebe Russland! Seid gegrüßt, Zar!

Ein paar Bojaren: Die letzten Tage kommen... Entweder ist unser Zar verrückt geworden, oder es wird die beste Zeit sein, die Russland je erlebt hat...

