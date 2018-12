Drei unbekannte russische Helden

Ihre Namen werden Ihnen nicht bekannt vorkommen, aber warten Sie, bis Sie hören, was diese Leute erreicht haben. Sie werden zustimmen, dass es echte Helden sind.

1. Nikolaj Sirotinin, der einsame Krieger

gemeinfrei gemeinfrei

Im Juli 1941 zog sich die Rote Armee schnell auf der Autobahn Warschau - Moskau in Weißrussland zurück, zurückgedrängt von der vierten Panzerdivision unter General Guderian. Nikolaj Sirotinin, ein 20-jähriger Fabrikarbeiter aus Orel, war in einer Schießtruppe, deren Kommandant dem Befehl zum Rückzug folgte. Nur zwei Männer, ein Bataillonskommandant und Stabsunteroffizier Sirotinin, bemannten weiterhin die Waffe, die in einem Roggenfeld auf dem Hügel versteckt war.

Als sich die Tanksäule näherte, schaltete Nikolaj den ersten und den letzten Panzer aus und blockierte die Straße. Zu diesem Zeitpunkt war der Bataillonskommandant verwundet und zog sich zurück und befahl Nikolai zu folgen, aber die Kanone hatte 58 weitere Schüsse übrig. In 2,5 Stunden zerstörte Sirotinin elf Panzer und sieben gepanzerte Fahrzeuge. Als ihm die Munition ausging, kämpfte er mit seinem Gewehr bis zum bitteren Ende.

Als die Deutschen das nahe gelegene Dorf Sokolnichi einnahmen, behandelten die Nazis den Körper von Sirotinin mit Respekt. Ein Dolmetscher aus dem Dorf berichtete, dass die deutschen Offiziere Nikolajs Tapferkeit lobten und sagten, dass der Krieg gewonnen werden würde, wenn alle in der deutschen Armee kämpfen würden, wie es dieser russische Stabsunteroffizier es tat.

Seine Überreste wurden später in einem Massengrab begraben. Leider konnten auch seine Verwandten keine seiner Fotoporträts finden, sodass diese Bleistiftzeichnung, die auf der Grundlage der Erinnerungen seiner Soldatenkollegen entstanden ist, das einzige Bild von Sirotinin ist.

2. Georgi Sinjakow, der „sowjetische Schindler“

gemeinfrei gemeinfrei

Ein russischer Arzt half, Tausende zu retten, während er in einem deutschen Kriegsgefangenenlager festgehalten wurde.

Georgi Sinjakow, 38, wurde im Juni 1941 als Militärarzt eingezogen, aber im Oktober 1941 wurde er von den Nazis gefangen genommen und nach Stalag III-C, 80 Kilometer östlich von Berlin, gebracht. Dort wurde er nach einer Art „Prüfung“ Lagerarzt: barfuß in der Kälte über vier Stunden lang operierte er meisterhaft am Bauch eines Menschen.

Sinjakow beschloss zu handeln, um so viele Gefangene wie möglich zu retten. Seine Methode war einfach: Er behandelte verletzte und infizierte Patienten und berichtete den Deutschen, dass das Medikament nicht wirkte und dass der Patient starb. Nachts wurden Leichen herausgeholt und in einen Graben geworfen. Dann hatten die „toten“ Patienten die Möglichkeit, in sowjetisches Gebiet zu fliehen. Sinjakow und seine Komplizen versorgten die entflohenen Gefangenen mit handkopierten Karten und einem Kompass.

Es ist schwer, alle Soldaten zu zählen, die Sinjakow gerettet hat, aber die prominenteste war Anna Egorowa, eine Jagdfliegerin, die von den Deutschen abgeschossen und nach Stalag III-C geschickt wurde. Sinjakow rettete ihr Leben und half ihr, bis das Lager im Januar 1945 befreit wurde.

Sinjakow fuhr dann mit der Roten Armee nach Berlin. Nach dem Krieg lebte er in Tscheljabinsk ein ruhiges Leben und starb 1978.

3. Wassili Archipow, der Mann, der den Atomkrieg verhindert hat

gemeinfrei gemeinfrei

Im Gegensatz zu anderen Helden war die Heldentat dieses Mannes, nichts zu unternehmen.

Am 27. Oktober 1962, während der Kubakrise, begannen amerikanische Kriegsschiffe, sowjetische U-Boote aus den kubanischen Hoheitsgewässern zu drängen, indem sie Tiefenladungen absetzten. Kapitän Wassili Archipow war einer der Kommandanten eines U-Bootes, das Atomwaffen mit sich führte. Der Start dieser Raketen konnte nur mit Erlaubnis aus Moskau erfolgen, aber Archipow hatte die gesamte Kommunikation mit Moskau verloren. Die anderen kommandierenden Offiziere des U-Bootes beschlossen zurückzuschlagen, anstatt die Forderungen der Amerikaner zu erfüllen, die kubanischen Gewässer zu verlassen. Kapitän Sawitskij war bereit, eine Atomrakete zu starten, aber Archipow befahl dem U-Boot, aufzutauchen. Dann verließen alle vier sowjetischen Schiffe die kubanischen Gewässer. Am nächsten Tag kamen Nikita Chruschtschow und John Kennedy zu einer Einigung, die die Krise beendete. Dank Archipow wurde ein möglicher Atomkrieg verhindert. Er kehrte in die Sowjetunion zurück und führte ein ruhiges Leben.

Diese Ereignisse blieben viele Jahre lang geheim. Erst 2002 enthüllte Robert McNamara, der US-Verteidigungsminister unter Kennedy und während der Kubakrise, die Details des Vorfalls und sagte, dass die Welt am 27. Oktober 1962 dem Atomkrieg am nähsten war wie zu keiner anderen Zeit.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.