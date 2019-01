Relikte des Kalten Krieges: Verlassene sowjetische Militärstützpunkte im Ausland (BILDER)

Die sowjetische Militärinfrastruktur erstreckte sich über den gesamten Ostblock. Der europäische Fotograf Eric Lusito reiste von Ostdeutschland bis zur Mongolei, um einzigartige Ansichten ehemaliger sowjetischer Militärbasen einzufangen. Sein Fotoband “After The Wall - Traces of the Soviet Empire” (“Nach der Mauer - Spuren des Sowjetreiches”) veranschaulicht auf eindrucksvolle Weise, was von ihnen übrig geblieben ist.