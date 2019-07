Was ist über das streng geheime U-Boot Loscharik bekannt?

Dieses Schiff, in dem 14 Besatzungsmitglieder ums Leben kamen, wurde für Forschungs- und Spezialeinsätze in den Tiefen des Arktischen Ozeans verwendet.

Am 1. Juli 2019 erlitt die russische Flotte eine Tragödie – brach in den russischen Territorialgewässern des Arktischen Ozeans in dem atombetriebenen Tiefsee-U-Boot Loscharik ein Feuer aus, wobei 14 Männer an Bord ihr Leben verloren.

Die Männer seien an giftigen Gasen infolge eines Brandes erstickt, hieß es aus dem russischen Verteidigungsministerium.

Im Moment sind noch keine Einzelheiten über den Vorfall bekannt. Der Fall wurde von Verteidigungsminister Sergej Schoigu zur Chefsache erklärt.

Wir veröffentlichen hier alle vorliegenden Informationen über die Tragödie und darüber, was über dieses geheime Atom-U-Boot und seinen Einsatz in den Gewässern des Arktischen Ozeans bekannt ist.

Ein U-Boot für Forschungs- und spezielle Militäreinsätze

Das U-Boot Loscharik wurde 2003 eingeführt. Es ist das einzige russische U-Boot, das für Forschungs-, Rettungs- und spezielle Militäreinsätze entwickelt wurde, die bis zu einer Tiefe von 6.000 Meter durchgeführt werden können. Gewöhnliche Militär-U-Boote sind normalerweise in einer Tiefe von 100 – 200 Metern im Einsatz und steigen auf 50 Metern Tiefe auf, um feuern zu können.

„Eine der Aufgaben der Loscharik war es, den Schelf zu überwachen sowie Telekommunikationskabel unter Wasser, die Informationen über die Bewegung von Militärschiffen und deren Interkommunikation übermitteln, anzuzapfen oder zu kappen. Doch die Hauptaufgabe der Loscharik bestand dieses Mal darin, die Unterwasser-Meeresschelfgebiete in extremer Tiefe für die weitere Mineralgewinnung zu erkunden“, erklärte gegenüber Russia Beyond der Militäranalytiker Dmitrij Safonow.

Ihm zufolge arbeite Russland an der Entwicklung autonomer Robotersysteme, die den Abbau von Mineralien aus extremer Tiefe ermöglichen.

„Es gibt bereits atombetriebene Geräte und Roboter, die einige tausend Meter unter der Oberfläche ohne menschliche Hilfe arbeiten können“, sagte er.

Die Loscharik sei auch zum Testen anderer Technologien verwendet worden. Zum Beispiel gehörte seine Crew zu denjenigen, die flüssige Luftmischungen testen, die es Menschen ermöglichen, unter Wasser zu atmen.

Sieben der Opfer seien Kapitäne erster Klasse und zwei von ihnen Helden der Russischen Föderation gewesen, erklärte der russische Präsident Wladimir Putin.

„Das war die Elite der russischen Flotte. Sie führten Missionen von höchster Bedeutung durch. Diese Menschen zu verlieren, ist eine Tragödie. Es wird Ewigkeiten dauern, bis eine neue Crew dieses Kalibers heranwächst“, bemerkte Safonow.

Die Eigenschaften des U-Bootes

Die Loscharik ist ein atombetriebenes Tiefsee-U-Boot. Sie hat keine Waffen an Bord, sondern nur eine Kamera zur Überwachung der Situation unter Wasser sowie ein Felsreinigungssystem, ein hydrostatisches Rohr und einen Klauenmanipulator und kann sich unter Wasser mit einer Geschwindigkeit von 30 Knoten bewegen.

