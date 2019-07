Die amerikanische Sicht auf die Romanows: „Die letzten Zaren” im Film und in der Realität (FOTOS)

Russia Beyond

Der letzte Zar der Romanow-Dynastie Nikolaus II. wird in der Fernsehserie als ein Mensch dargestellt, der zwar Gutes will, allerdings weder über das nötige Selbstbewusstsein noch die erforderlichen Fähigkeiten verfügt, um einen Staat zu regieren.

Zarin Alexandra (Alix) – Susanna Herbert

Zarin Alexandra, gespielt von Susanna Herbert, wird als treue und liebevolle Frau und Mutter, dargestellt. Russland und sein Volk jedoch kann sie nicht wirklich verstehen, was schließlich zu einer Katastrophe führt. Herbert gibt eine etwas nervöse Frau, die alles dafür tut, um ihre Kinder zu verteidigen. So war auch die reale Zarin.

Grigori Rasputin – Ben Cartwright

Ben Cartwright spielt Rasputin, den geheimnisvollen und düsteren Mann, dessen Einfluss auf die Zarenfamilie fast grenzenlos war. Vielleicht wird Rasputin in „Die letzten Zaren“ zu brutal dargestellt, als ob er Darth Vader im Russland des frühen 20. Jahrhunderts wäre. Dennoch verkörpert der Schauspieler die tiefe und dunkle Seele dieses Menschen gut.

Zarewitsch Alexei - Oskar Mowdy

Das ist wahrscheinlich der unschuldigste und mitleiderregendste Vertreter der Romanow-Familie, sowohl in der Fernsehserie als auch in der Geschichte. Alexei litt unter einer angeborenen und unheilbaren Krankheit. Sein kurzes Leben war voller Schmerz. Dargestellt wird er von Oskar Mowdy. Alexei erscheint nur in zwei Episoden der Serie.

Pierre Gilliard – Oliver Dimsdale

Monsieur Gilliard, der Französisch-Lehrer der Kinder der Zarenfamilie, überlebte die Revolution und ist, dargestellt von Oliver Dimsdale, Erzähler. Es ist schwer, über sein Spiel zu urteilen. Guillard gibt einen Menschen, der durch das Erlebte zutiefst schockiert ist. So war es wahrscheinlich auch in der Realität.

Großfürst Sergei Alexandrowitsch - Gavin Mitchell

In „Die letzten Zaren“ ist Sergei Romanow ein brutaler Autokrat, der einen starken Einfluss auf Nicky hat. Im Vergleich zum realen Vorbild ist er wohl zu vereinfacht dargestellt.

Pjotr Stolypin – Brian McCardie

Stolypin gilt als der hervorragendste von allen Ministern der Regierung des letzten russischen Zaren. Leider ist in der Fernsehserie dem berühmten russischen Reformator zu wenig Zeit gewidmet. Der Ministerpräsident des Russischen Zarenreiches sah mit seinem rasierten Kopf und strengem Blick in der Realität viel härter aus als im Film.

Jakow Jurowski - Duncan Pow

Duncan Pow spielt in der historischen Serie Jakow Jurowski, den leidenschaftlichen Bolschewiken, der eine schreckliche Rolle im Leben der letzten Romanows gespielt hat. Es gibt nicht viele Fotos von diesem Mann, deshalb kann man darüber nicht urteilen, ob der Schauspieler dem realen Vorbild äußerlich ähnlich ist. Aber das überzeugende Spiel von Pow zeigt einen entschlossenen und harten Menschen, der aufs Ganze geht, koste es was es wolle.

