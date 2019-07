Geschichte in Archivbildern: Schrecken und Qual der sowjetischen 1920er Jahre

In den 1920er Jahren litt der neugeborene Sowjetstaat unter Bürgerkrieg, Aufständen, Intervention, Hungersnot und Wirtschaftskrise. Auf der anderen Seite begannen die Sowjets mit der umfassenden Modernisierung und Industrialisierung des Landes, die es zu einer Großmacht machen sollte.

1 Ende der ausländischen Intervention

US-amerikanische Interventionisten ziehen im April 1920 Plattformen mit Zinksärgen im russischen Fernen Osten. Sputnik Sputnik

Als der Russische Bürgerkrieg (1917 – 1922) ausbrach, beteiligten sich Dutzende von Ländern an dem Konflikt. Entweder sie unterstützten die antibolschewistischen Kräfte oder verfolgten ihre eigenen politischen und territorialen Ziele. Die militärischen Siege der Roten Armee und die Niederlage der antibolschewistischen Weißen Bewegung zwangen die ausländischen Staaten, ihre Truppen aus dem Land zu evakuieren. Bis zum Frühjahr 1920 hatten die meisten von ihnen Russland verlassen. Einige Gebiete wurden jedoch erst 1925 befreit.

2 Sowjetisch-polnischer Krieg

Sowjetische Artillerie während des sowjetisch-polnischen Krieges, Ukraine, 1920. Sputnik Sputnik

1919 starteten Polen und Sowjetrussland einen Krieg um die Vorherrschaft in Osteuropa. Die Rote Armee rückte in der polnischen Hauptstadt vor, was die zukünftige Sowjetisierung Polens und die Verbreitung der Ideen der Weltrevolution weiter nach Mittel- und Westeuropa ermöglichte.

Eine katastrophale Niederlage der Sowjets in der Schlacht von Warschau 1920 hat jedoch jegliche Pläne durchkreuzt.

3 Niederlage von Wrangel

Rote Kosaken vor dem Angriff auf Perekop-Befestigungen auf der Krim, der letzten Festung der weißen Garde, geführt von General Pjotr ​​Wrangel. November 1920. Sputnik Sputnik

Anfang 1920 nahmen die demoralisierten Truppen unter dem Kommando von Baron Pjotr ​​Wrangel den letzten Stand auf der Krim ein. Den Resten der Weißen Armee gelang es eine Weile, die Versuche der Roten Armee auf die Halbinsel vorzudringen, zurückzuweisen. Jedoch konnten sie nichts gegen den massiven Angriff der Sowjets im November unternehmen. Ihre Niederlage und Evakuierung aus der Krim bedeutete, dass die antibolschewistische Weiße Bewegung in Südrussland tot war.

4 Beseitigung des Analphabetismus

Turkmenische Frauen bei einer Grammatikstunde, Turkmenistan, 1926. Sputnik Sputnik

Ab den 1920er Jahren begann der Sowjetstaat einen weit verbreiteten Kampf gegen den Analphabetismus in der Bevölkerung, der mit fast 80% einen hohen Stand erreicht hatte. Bis 1927 wurde ein weit verbreitetes System von Maßnahmen eingeführt, einschließlich der Lehrerausbildung, der Veröffentlichung von Wörterbüchern und der Errichtung von Schulen in Dörfern, was den Zugang zu Bildung für mehr als 10 Millionen Menschen gewährleistete.

5 Elektrifizierung Russlands

Bauern mit einer Glühbirne im Dorf Botino, Region Moskau, 1925. Sputnik Sputnik

Ein allgemeiner Plan zur Elektrifizierung des gesamten Landes wurde Ende 1921 verabschiedet. Innerhalb eines Jahrzehnts erhöhten zahlreiche neue Kraftwerke die Leistungskapazität des Landes um das Siebenfache. Die Elektrifizierung legte den Grundstein für die darauffolgende Industrialisierung.

6 Die Powolschje-Hungersnot

Bauern, die des Kannibalismus beschuldigt wurden mit Überresten ihrer Opfer, Busuljuk, Region Samara, 1921. Public Domain Public Domain

Der verheerende Bürgerkrieg, Dürre und die Beschlagnahmung von Nahrungsmitteln der Bauern durch die Sowjets lösten zwischen 1921 und 1922 eine große Hungersnot in riesigen Gebieten von der Krim und der Südukraine bis nach Kasachstan und Sibirien aus.

Besonders betroffen war die Powolschje (Wolgaregion). Wegen der Hungersnot starben über fünf Millionen Menschen. Die Bolschewiki versuchten verzweifelt, das Problem zu lösen, indem sie das Eigentum der Kirche enteigneten und mit diesem Geld Lebensmittel kauften. Ausländische Wohltätigkeitsorganisationen leisteten erhebliche Hilfe.

7 Ende des Bürgerkriegs

Truppen der Fernöstlichen Republik betreten Wladiwostok am 25. Oktober 1922. /Sputnik МАММ/МDF/russiainphoto.ru /Sputnik

Die japanischen Eingriffe führten dazu, dass die riesigen Gebiete des Fernen Ostens unter japanische Besatzung fielen. Um einen offenen Krieg mit dem Feind zu vermeiden, gründeten die Sowjets 1920 einen Pufferstaat. Die sogenannte Fernöstliche Republik war formal ein unabhängiger Staat, handelte aber de facto im sowjetischen Interesse. Am 25. Oktober 1922 evakuierten die letzten japanischen Interventionisten Wladiwostok, das sofort von den Sowjets eingenommen wurde. Einige Wochen später trat die Fernöstliche Republik Sowjetrussland bei. Der Bürgerkrieg in Russland wurde für beendet erklärt.

8 Der Vertrag von Rapallo

Deutsche und sowjetische Diplomaten in Rapallo, April 1922. Bundesarchiv/Wikipedia Bundesarchiv/Wikipedia

Der Vertrag von Rapallo war von entscheidender Bedeutung für beide Außenseiterstaaten auf internationaler Ebene: die besiegte und gedemütigte Weimarer Republik und das weltweit nicht anerkannte Sowjetrussland. Die beiden Länder einigten sich auf wirtschaftliche und militärische Zusammenarbeit. Die Unterzeichnung des ersten großen internationalen Abkommens war für den Sowjetstaat ein erster Schritt aus seiner geopolitischen Isolation.

9 Gründung der Sowjetunion

Eine Demonstration in Moskau im Jahr 1922. МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Am 30. Dezember 1922 unterzeichneten Vertreter der Sowjetrussischen, Ukrainischen, Weißrussischen Sozialistischen Republiken und der Transkaukasischen Sowjetrepublik (Armenien, Aserbaidschan und Georgien) einen Vertrag über die Entwicklung der Sowjetunion, der zwei Jahre später seine erste Verfassung annahm.

10 Lenins Tod

Sowjetführer am Sarg mit Lenins Leiche, Januar 1924. МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Der Tod des „ewigen“ bolschewistischen Führers schockierte die sowjetische Führung und das Volk gleichermaßen. Der Sarg mit Wladimir Lenins Leiche wurde von über 500.000 Menschen besucht. Lenins Leiche wurde im Mausoleum auf dem Roten Platz in eine sakrale Figur des bolschewistischen Regimes verwandelt.

11 Sergei Eisenstein

Der sowjetische Filmregisseur Sergei Eisenstein während der Dreharbeiten von „Die Generallinie“ (oder „Das Alte und das Neue“), 1926. Dmitry Debabov/Sputnik Dmitry Debabov/Sputnik

In den 1920er Jahren schuf der legendäre sowjetische Regisseur Sergei Eisenstein seine ersten Meisterwerke, darunter „Oktober: Zehn Tage, die die Welt erschütterten“ (1927) und „Panzerkreuzer Potemkin“ (1925). Letzterer gilt als einer der größten Filme aller Zeiten.

12 Die Zwangskollektivierung

Landarbeiter treffen sich im ukrainischen Dorf Maltschiwy, bevor sie 1929 einer Kolchose beitreten. Alpert/Sputnik Alpert/Sputnik

Ab 1928 zielte die Kollektivierung darauf ab, einzelne bäuerliche Grundstücke und Arbeitskräfte in sogenannten „Kolchosen“ zu vereinigen. Die dort Beschäftigten erhielten keine Löhne, sondern einen Teil der Produktion - nur für die Bedürfnisse ihrer selbst und ihrer Familien, mehr nicht. Kolchosen sollten Gemeinschaften glücklicher Arbeiter werden, die zum Wohle des gesamten Staates in völliger Wonne und Harmonie zusammenarbeiten. In Wirklichkeit jedoch führte das Brechen der alten Traditionen der russischen Bauernschaft zur katastrophalen Großen Hungersnot (1932-1933).

13 Die Spartakiade

Finnische Mannschaft bei der Völker-Spartakiade, 1928. Public Domain Public Domain

Vom Internationalen Olympischen Komitee boykottiert, beschlossen die Sowjets, ihre eigenen „sowjetischen Olympischen Spiele“ zu gründen, und nannten sie Spartakiade, zu Ehren des Führers des Sklavenaufstands im Römischen Reich.

Die erste Spartakiade der Völker der UdSSR begann am selben Tag wie die neunten Olympischen Spiele - am 12. August 1928. 612 Athleten aus 17 Ländern kamen nach Moskau, die meisten davon aus Deutschland und Finnland. Alle waren Mitglieder der Arbeitersportvereine, da die Sowjetunion ihr „proletarisches“ Sportereignis den „bürgerlichen“ Olympischen Spielen gegenüberstellte.

14 Industrialisierung

Komsomol-Mitglieder, Arbeiter des ZIL-Werks, 1920er Jahre. Ivan Shagin/Sputnik Ivan Shagin/Sputnik

1928 wurde der erste Fünfjahresplan zur Entwicklung der Volkswirtschaft umgesetzt. Mit viel Schmerz und Mühe aller sowjetischen Bürger und dank der Beteiligung amerikanischer und deutscher Spezialisten verwandelte sich die UdSSR von einem Agrar- in ein Industrieland.

Die Sowjetunion erhielt 1.500 neue Fabriken, gründete eine eigene Automobilindustrie und wurde einer der weltweit führenden Hersteller von Öl, Gusseisen und Elektrizität. Dieses industrielle Potenzial ermöglichte die in Kürze folgende Wiederaufrüstung der Roten Armee.

15 Trotzkis Exil aus der Sowjetunion

(l.) Leo Trotzki im Jahr 1928, kurz vor seiner Flucht aus der UdSSR ins Exil. (r.) Joseph Stalin im Jahr 1929. AP Photo/Sputnik AP Photo/Sputnik

1929 wurde einer der wichtigsten bolschewistischen Anführer aus der Sowjetunion verbannt, nachdem er den Parteikampf gegen Stalin verloren hatte.

