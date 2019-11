Warum tauchte die sowjetische Flagge auf dem Logo von McDonalds auf? (FOTOS)

Nach der Eröffnung der ersten McDonald's-Filiale in der UdSSR war der sowjetische Hammer und die Sichel nicht nur auf den Angestelltenausweisen, sondern auch auf den Souvenirs und sogar auf dem Firmenlogo.

Ein „roter“ McDonalds

Der Bau des McDonald's-Restaurants am Puschkin-Platz im Moskauer Zentrum begann 1988 und am 31. Januar 1990 begrüßte man die ersten Kunden. Draußen auf dem riesigen Firmenlogo war die sowjetische Flagge mit Hammer und Sichel zu sehen.

Yuri Somov/Sputnik Yuri Somov/Sputnik

Die Eröffnung des ersten sowjetischen McDonald's-Restaurants war eine echte Sensation, obwohl die Preise für den durchschnittlichen Sowjetbürger nicht besonders erschwinglich waren. Zum Beispiel kostete ein Big Mac 3,75 Rubel, ein Filet-O-Fish, 3,25 Rubel und ein Hamburger 1,6 Rubel.

Zum Vergleich: Ein monatliches Busticket in Moskau kostete damals 3 Rubel, ein Mittagessen in einer Kantine nur 1 Rubel. Und doch standen die Leute stundenlang in der Schlange, nur um die echten „kapitalistischen“ Hamburger zu probieren. Den ersten Besuchern wurden auch Abzeichen und Minifähnchen mit der sowjetischen Flagge geschenkt.

Von Zeit zu Zeit kann man solche Abzeichen auf Online-Kleinanzeigen kaufen. Einige besitzen sogar noch die einzigartigen Geschenksets mit vier Abzeichen in einer Holzkiste. Wie ein Besitzer erzählt, wurden solche Souvenirs in den ersten Tagen nach der Eröffnung der ersten McDonald's-Filiale vor allem ausländischen Besuchern präsentiert und sind daher recht selten.

Die Sowjetunion wurde das 52. Land, in dem eine McDonald's-Filiale eröffnet wurde. Das Restaurant am Puschkin-Platz war zu dieser Zeit eines der größten der Fast-Food-Kette: Es bot Platz für bis zu 700 Kunden und noch weitere 200 Sitzplätze auf der Sommerterrasse. Am ersten Tag wurden mehr als 30.000 Kunden bedient, womit der bisherige McDonald's-Rekord in Budapest (mehr als 9.000 Kunden) übertroffen wurde.

zakh98/ pikabu.ru/Sputnik zakh98/ pikabu.ru/Sputnik

Mehr Bewerber als Stellen für erste Filiale

Gleich als 1988 eine Vertrag zur Gründung des Unternehmens „Moskwa-McDonald's“ unterzeichnet wurde, veröffentlichte die Zeitung Moskowski Komsomolez die Stellenanzeigen. Die Bewerber mussten einen Fragebogen ausfüllen, ein Foto von sich beifügen, das alles per Post schicken und auf die Antwort warten. Am Ende bewarben sich auf die etwas mehr als 600 zu besetzenden Stellen rund 25.000 Menschen.

Yuri Abramochkin/Sputnik Yuri Abramochkin/Sputnik

Eine der ersten Mitarbeiterinnen, Jelena Wassiljewa, erinnert sich noch gut an den Verlauf ihres Vorstellungsgesprächs: „Sie haben mich zum Beispiel gefragt, was ich tun würde, wenn ein Kunde, der an meinem Tisch sitzt, schlechte Laune hätte? Ich antwortete, dass ich versuchen würde, diese Person abzulenken und aufzuheitern. Sie fragten mich nach meinen Hobbys, nach den Büchern, die ich lese. Sie sahen zu, wie ich mich bewegte, lächelte. Es muss eine Rolle gespielt haben, dass ich Englisch sprach und einen Universitätsabschluss hatte. Wo habe ich meinen Abschluss gemacht? An der Fakultät für Mechanik und Mathematik der Staatlichen Universität Moskau. Jetzt setze ich ein Forschungsstudium fort“. Jelena bereut es nicht, sich für McDonald's und gegen eine wissenschaftliche Karriere entschieden zu haben: Sie verdiente gutes Geld und hatte angenehme Arbeitszeiten.

Getty Images Getty Images

In der Tat zahlte das Unternehmen 2 Rubel pro Stunde. Das bedeutete, dass die Mitarbeiter einschließlich der Prämien 300 Rubel pro Monat erhielten, was dem Durchschnittsgehalt der damaligen sowjetischen Fachkräfte entsprach. Darüber hinaus wurden die ersten Mitarbeiter in Kanada geschult.

Moment mal, wieso Kanada?

Obwohl McDonald's ein US-amerikanisches Unternehmen ist, wurde die Kette in der sowjetischen Presse als kanadische Firma vorgestellt. Ironischerweise war das erste Restaurant tatsächlich ein sowjetisch-kanadisches Gemeinschaftsunternehmen.

Young Technician magazine/Sputnik Young Technician magazine/Sputnik

Die Titelseite der Mai-Ausgabe der Zeitschrift „Junger Techniker“ aus dem Jahr 1990 titelte, dass es sich um ein kanadisches Restaurant handelt. Außerdem ist das Logo mit der sowjetischen Flagge unter dem goldenen M von McDonald's zu sehen. Wie kam das? In jenen Tagen zierte das Logo des kanadischen McDonald's auch die kanadische Flagge, und der gleiche Marketingstil hat die Kette für ihre sowjetische Filiale beibehalten.

Steve White/Global Look Press Steve White/Global Look Press

Die sowjetische Flagge unter dem McDonald's-Logo wurde weniger als ein Jahr nach der Eröffnung des ersten Restaurants aus offensichtlichen Gründen entfernt.

TASS TASS

Das zweite McDonald's-Restaurant in der Gazetnyj-Gasse, das 1993 eröffnet wurde, hatte bereits das übliche internationale Logo ohne Flaggen.

