Geschmack des Westens: Wie der erste McDonald‘s die Russen euphorisierte (BILDER)

Heutzutage ist es kaum zu glauben, dass Tausende von Menschen stundenlang in der Kälte standen, nur um einen lang ersehnten Big Mac oder Hamburger zu probieren. Als 1990 die erste McDonald's-Filiale in Moskau eröffnete, geriet die ganze Stadt in Ekstase.

Das erste McDonald's-Restaurant wurde am 31. Januar 1990 noch zu Sowjetzeiten am Puschkin-Platz in Moskau eröffnet. Tausende Einwohner der Hauptstadt strömten ins Moskauer Zentrum und bildeten eine mehrere Kilometer lange Schlange.

Wladimir Wjatkin/Sputnik Wladimir Wjatkin/Sputnik

Rekordverdächtige 30 000 Menschen wollten sich die Eröffnung nicht entgehen lassen. Bis heute soll es keinen anderen Gastronomiebetrieb geben, der an einem einzigen Tag so viele Gäste bewirtet hat.

Witalij Sozinow/TASS Witalij Sozinow/TASS

Die Menschenmassen waren so groß, dass sogar sowjetische Miliz eingesetzt wurde.

Juri Abramotschkin/Sputnik Juri Abramotschkin/Sputnik

Es war keine leichte Aufgabe, einen Job bei den sowjetischen McDonald's zu erhaschen. Daher waren die ersten Mitarbeiter die Crème de la Crème der sowjetischen Jugend: Studenten aus den renommierten Universitäten mit Fremdsprachenkenntnissen und mit guter Dienstleistungsmentalität.

Juri Abramotschkin/Sputnik Juri Abramotschkin/Sputnik

In der Sowjetunion war man an schlechten Service und unhöfliche Bedienung gewöhnt. Deswegen waren die ersten Besucher völlig schockiert, als sie mit höflichen Manieren konfrontiert waren und mit strahlenden Gesichtern empfangen wurden.

AP AP

Für den einfachen Sowjetbürger bot McDonald's einen Einblick in das Leben (und Essen) hinter dem Eisernen Vorhang. Die westliche Kultur war eine Art verbotene Frucht. Die Menschen hörten so viel über sie, ohne sich ihr nähern zu können.

Juri Abramotschkin/Sputnik Juri Abramotschkin/Sputnik

Burger sorgten in der Sowjetunion für Aufsehen, weil man an das ziemlich beschränkte Angebot an Nahrungsmitteln im Vergleich zum Westen gewöhnt war. Die Leute nahmen McDonald’s Einwegverpackungen mit nach Hause als Souvenirs oder sogar zur Wiederverwendung.

Wladimir Wjatkin/Sputnik Wladimir Wjatkin/Sputnik

McDonald's war damals jedoch kein billiges Vergnügen. Ein Big Mac kostete so viel wie eine Monatskarte für die Metro und Busse.

In einer der langen Schlange hungriger Bürger stand ein junger und damals noch unbekannter Wasserspringer namens Jason Statham. Der zukünftige Hollywood-Star reiste nach Moskau, um für die britische Nationalmannschaft zu kämpfen. Sogar er ließ sich das außergewöhnliche Ereignis nicht entgehen!

Oleg Buldakow/TASS Oleg Buldakow/TASS

Die Euphorie um die Eröffnung des ersten McDonald's in Russland hielt einige Zeit an. 1991 und 1992 waren noch immer lange Schlangen am Puschkin-Platz zu sehen. Die Menschenmenge vor dem Moskauer Restaurant ging schließlich etwas zurück, als weitere Filialen der Fastfood-Kette eröffnet wurden.

Dmitri Donskoj/Sputnik Dmitri Donskoj/Sputnik

Die Einweihung der nächsten McDonald's-Restaurants wurde ebenfalls als großes Ereignis gefeiert. An der Eröffnungszeremonie des zweiten Restaurants im Jahr 1993 nahm sogar der russische Präsident Boris Jelzin teil.

