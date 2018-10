Russisches Fast Food: Die zehn leckersten Alternativen zu McDonald's

Woran denken Sie, wenn Sie Fast Food hören? Wahrscheinlich an saftige Hamburger oder Chicken McNuggets. Dennoch sollten Sie auch dem russischen Fast Food eine Chance geben. Sie werden danach nie mehr etwas anderes essen wollen!

Die Gerichte, die in russischen Schnellimbissen serviert werden, scheinen auf den ersten Blick nicht unbedingt wie Fast Food. Sie werden zwar schnell zubereitet, schmecken aber wie hausgemachtes Essen.

1 Blinis (Pfannkuchen)

Russen essen beispielsweise am Wochenende oft Blinis zum Frühstück, daher ist es nicht verwunderlich, dass sie eine der beliebtesten Fast-Food-Optionen in Russland sind. Sollten Sie es irgendwann leid sein, ständig Blinis mit saurer Sahne und Marmelade zu essen, können Sie auch zur Variante mit Schweinefleisch oder rotem Kaviar übergehen. Die Möglichkeiten sind endlos!

Wo: Bei „Teremok“

2. Oliviersalat

In Russland werden kein Fest und kein Geburtstag ohne den Oliviersalat gefeiert, der in den meisten Teilen der Welt als „russischer Salat“ bekannt ist und der mittlerweile als Fast-Food-Liebling gilt. Er besteht aus gewürfelten Salzkartoffeln, knusprigen Dillgurken, Eiern, gekochtem Fleisch und einer Mayonnaise- oder Sauerrahmsauce. Lecker!

Wo: bei „Prime“ oder „Kroschka Kartoschka“

3. Pontschiki (Donuts)

Bei den Pontschiki handelt es sich um einen äußerst beliebten, süßen Fast-Food-Genuss für unterwegs. Im Gegensatz zu amerikanischen Donuts werden die Pontschiki nicht glasiert, haben weder einen süßen Belag noch eine Füllung und sollten am besten warm gegessen werden. Man stellt sie in der Regel direkt vor Ort her und bestreut sie vor dem Servieren mit Puderzucker.

Wo: Bei „Pompontschik“ oder „Nasch Pontschik“

4. Pelmeni (Maultaschen)

Russische Supermärkte bieten zwar in ihren Kühlfächern alle Arten von Pelmeni an, doch am besten schmecken die russischen Maultaschen, wenn sie hausgemacht sind. Die traditionelle Füllung besteht aus gehacktem Rind- oder Schweinefleisch, aber natürlich gibt es mittlerweile auch vegetarische Varianten mit Käse oder Gemüse. Und denken Sie immer daran, einen Klecks Sauerrahm vor dem Servieren dazuzugeben!

Wo: Bei „Lepim I Warim“ oder „Teremok“

5. Tschebureki (frittierte Teigtaschen)

Die Tschebureki mögen zwar zunächst wie einfache und mit Hackfleisch gefüllte Teigtaschen aussehen, sie sind geschmacklich aber ein absolutes Erlebnis! Sie werden normalerweise frittiert; einige Cafés bevorzugen es jedoch, sie zu backen. Neben der Standardversion der Tschebureki, die Hackfleisch enthält, gibt es auch hier vegetarische Varianten, die mit Käse und Gemüse gefüllt werden.

Wo: Bei „Lepim I Scharim“ oder „Tscheburetschnaja Druschba“

6. Syrniki (Quarkpfannkuchen)

Die Russen lieben Tworog, ihre quarkähnliche Version von Hüttenkäse, und haben daraus ein ganz besonderes Gericht gezaubert. Bei den Syrniki handelt es sich um eine besondere Art von Pfannkuchen, die in der Regel mit Rosinen, Bananen, Joghurt, Marmelade oder saurer Sahne verzehrt werden, und mittlerweile ein echter Fast-Food-Hit geworden sind.

Wo: Bei „Prime“ oder „Teremok“

7. Kascha (Buchweizenbrei)

Dieses beliebte Gericht wird von Russen zum Frühstück, Mittag- und Abendessen gegessen. Warum auch nicht? Der Buchweizenbrei ist nicht nur schnell zubereitet, sondern auch äußerst köstlich – egal, ob man ihn gerne süß oder herzhaft isst.

Wo: Bei „Teremok“ oder „Obed Bufet“

8. Würstchen

In Russland werden Würstchen sowohl gekocht als auch gebraten und zudem auch gerne zusammen mit Eiern oder Nudeln serviert. Sie werden in den russischen Imbissen zwar selten die amerikanische Variante, den „Corn Dog“, finden, aber vielleicht sehen sie tatsächlich jemanden, der seinen Hot Dog mit einer Portion Kartoffelpüree isst.

Wo: Bei „SOS Café“ oder „Stardogs“

9. Etschpotschmak (dreieckige Teigtaschen)

Behalten Sie dieses Wort für den Fall im Hinterkopf, dass Sie in Russland mal nach etwas Leckerem zum Essen suchen müssen. Bei diesen Dreiecksküchlein handelt es sich um samosaähnliche, traditionelle Pasteten, die aus der baschkirischen und tatarischen Küche kommen. Sie werden, bevor sie gebacken werden, für gewöhnlich mit Lammfleisch, Zwiebeln, Kartoffeln und einem Esslöffel Brühe gefüllt.

Wo: Bei „Tjubetej“

10. Piroggen (gefüllte Teigtaschen)

Ganz egal, ob Sie nach etwas Süßem oder Herzhaftem suchen: Die Piroggen schaffen es, jeden Gaumen zufriedenzustellen. Vielleicht bevorzugen Sie die mit Quark gefüllte Variante oder doch die mit Gemüsefüllung? Sollten Sie Entscheidungsschwierigkeiten plagen, können Sie sich natürlich auch einfach durchkosten!

Wo: Bei „Wolkonskij“ oder den „Karawajew Brüdern“

