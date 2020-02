Von Hakenkreuzen und Kamelen: Was Sie noch nicht über die Rote Armee wussten

1. Zu Sowjetzeiten wurde die Rote Armee am 23. Februar gefeiert. An diesem Tag im Jahr 1918 besiegte die Rote Armee die Truppen des Kaisers in der Nähe von Narwa und Pskow.

Tatsächlich wurde das Dekret zur Errichtung der Roten Armee der Arbeiter und Bauern bereits am 28. Januar 1918 verabschiedet, und ursprünglich sollte dies auch der Gedenktag werden. Doch im folgenden Jahr verschliefen die Behörden den ersten Jahrestag. Daher wurde beschlossen, den Gedenktag zu verschieben.

gemeinfrei gemeinfrei

2. Die als Budjonowka bekannte Kopfbedeckung der Soldaten wurde zu einem Hauptsymbol für die Rote Armee. Benannt wurde sie nach dem Kommandeur Semjon Budjonni.

Einige sagen, das Design stamme aus dem Jahr 1918 und wurde 1919 Teil der Uniform. Andere nennen das Jahr 1915. Siegreiche russische Soldaten sollten sie tragen, wenn sie durch die Straßen von Berlin und Istanbul ziehen würden, so der Plan. Der Krieg verlief jedoch ganz anders als von Zar Nikolaus II. erhofft und die Stoffhelme verstaubten in den Lagern, bis sie von der Roten Armee entdeckt wurden.

Die Budjonowka wurde 1940 nach dem sowjetisch-finnischen Krieg durch eine wintertauglichere Kopfbedeckung ersetzt.

3. Es ist kaum zu glauben, aber die Rote Armee trug früher ein Hakenkreuz. Das alte arische Symbol war ein Element der Schulter-Ärmel-Insignien von Einheiten aus ethnischen Kalmücken (Buddhisten), die an der Südostfront gegen die Truppen der Weißen Armee von Anton Denikin kämpften. Als solches wurde das Hakenkreuz bis 1920 in der Roten Armee verwendet.

gemeinfrei gemeinfrei

4. Zu Beginn des Bürgerkriegs fehlte es der Roten Armee an Waffen und Uniformen. Auch militärische Auszeichnungen waren Mangelware. Bevor sich Medaillen und Orden verbreiteten, wurden Soldaten und Offiziere für ihre Tapferkeit mit Uhren, Stiefeln, Sätteln und Tuniken belohnt. Einem Soldaten wurde eine goldene Schnupftabakdose überreicht, die Kaiserin Katharina der Großen gehörte. In der Ersten Kavalleriearmee ersetzten Reithosen in Revolutionsrot den Orden.

5. Bis 1943 gab es keine Offiziere in der Roten Armee. Das Wort war untrennbar mit der Weißen Bewegung verbunden, die erbitterten Feinde der Bolschewiki im Bürgerkrieg.

Anstelle von Offizieren hatte die Rote Armee „Kommandeure“, die sich nicht durch Schultermarkierungen (die ebenfalls verboten waren), sondern durch Kragenabzeichen und Gürtel unterschieden. Nach dem bedeutenden Sieg in der Schlacht von Stalingrad wurden die Offiziersränge und die Schultermarkierungen wieder eingeführt.

Es wird angenommen, dass Stalin so eine Verbindung zur glorreichen Geschichte der russischen Armee vor der Revolution von 1917 herstellen wollte.

6. Die Rote Armee hatte zeitweise Kampfkamele in ihren Reihen. Sie wurden im Sommer 1942 in der Anfangsphase der Schlacht von Stalingrad bei der 28. Reservearmee in der Nähe von Astrachan eingesetzt. Mehr als 300 Kamele transportierten Güter und Artillerie.

Sie zogen von den Ufern der Wolga bis nach Berlin. Die Legende besagt, dass ein Kamel namens Grasshopper, das zum Reichstag geführt wurde, auf das Gebäude spuckte.

7. Anfang 1945 waren 11.365.000 Menschen Rotarmisten. Die geschwächte sowjetische Wirtschaft konnte jedoch keine so große Armee unterhalten, und es bestand keine Notwendigkeit für solche Zahlen in Friedenszeiten, die bald kommen würden.

In den drei Jahren nach dem Sieg fand eine groß angelegte Demobilisierung statt. Bis 1948 wurden die Streitkräfte auf 2.874.000 Menschen reduziert. In dieser Zeit wurden auch keine Wehrpflichtigen eingezogen. Die jungen Männer wurden stattdessen bei Wiederaufbauarbeiten eingesetzt.

8. 1946 änderte die Rote Armee ihren offiziellen Namen in Sowjetarmee. Laut Stalin sollte das die Menschen noch mehr auf den Sozialismus einschwören.

Wassili Malyschew/Sputnik Wassili Malyschew/Sputnik

9. Die längste Belagerung in der Geschichte der sowjetischen Armee fand während des Afghanistankrieges statt und wurde als „Rucha-Pattsituation“ bekannt. Drei Jahre und zehn Monate lang hielt das 682. Motorisierte Schützenregiment die Stellung im verlassenen Dorf Rucha auf einem kleinen Plateau in der Pandschschir-Schlucht.

Die sowjetischen Soldaten, die auf drei Seiten von Bergen umgeben waren, standen Tag und Nacht unter Gewehr- und Mörserfeuer von Ahmad Schah Massouds 13.000 Mann starker Einheit. Während der gesamten Belagerung verlor das Regiment, das im Mai 1988 aus der Pandschschir-Schlucht abgezogen wurde, 386 Mann.

Getty Images Getty Images

10. Die größte und beeindruckendste Übung in der Geschichte der sowjetischen Armee war 1981 die Zapad-81-Übung mit bis zu 100.000 Beteiligten, darunter Bodentruppen, Einheiten der Luftwaffe, Luftlandetruppen und Marine-Soldaten. Die Übung war in ihrem Umfang nur mit größeren Operationen des Zweiten Weltkriegs vergleichbar.

Zapad-81 sollte den NATO-Ländern zeigen, dass die Sowjetarmee auch ohne den Einsatz von Atomwaffen in wenigen Tagen in der Lage wäre, die feindlichen Streitkräfte zu besiegen.

W. Kiselew/Sputnik W. Kiselew/Sputnik

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.