Fünf beeindruckende Übungen der sowjetischen Armee

1 Großes Kiew Manöver (1935)

Ivan Shagin/Sputnik Ivan Shagin/Sputnik

Die Übungen des Kiewer Militärbezirks, oder Großes Kiewer Manöver, wurden vom 12. bis zum 17. September 1935 im zentralen Teil der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik abgehalten. Dies waren die größten Übungen der Roten Armee, wie die Sowjetarmee bis 1946 hieß, bevor der Große Vaterländische Krieg 1941 ausbrach. Über 60 000 Soldaten, 1 040 Panzer und gepanzerte Fahrzeuge und 470 Militärjets nahmen daran teil.

Die Hauptaufgabe des Drills bestand darin, die Fähigkeit der Roten Armee zu testen, einen Feind mit einem Großangriff zu besiegen, indem sie die Kräfte von Luftwaffe, Panzern, Kavallerie und Infanterie kombinierten. Die Rote Armee, die die Frontlinien des Feindes schnell zerstörte und nach hinten durchbrach, wollte die Gefahr vermeiden, sich in einem erschöpfenden Grabenkrieg des Ersten Weltkriegs festzufahren.

Die erste Massenlandung in der Sowjetunion fand während der Übungen statt, als 1 188 Soldaten mit der Aufgabe, einen Flughafen zu erobern, gelandet sind.

2 Operation „Schneeball“ (1954)

K. Kulychenko/Sputnik K. Kulychenko/Sputnik

Am 14. September 1954 veranstaltete die sowjetische Armee Übungen mit dem Codenamen „Schneeball“ mit dem ersten Einsatz von Atomwaffen und der Teilnahme von Truppen im Bezirk Totzki im südlichen Teil des Landes. Die Idee war zu testen, wie sowjetische Truppen einen Feind angreifen könnten, der einen Atomschlag erlitten hatte.

Der Explosion der RDS-2-Atombombe folgten massive Artilleriefeuer und Luftangriffe. Danach marschierten die Truppen durch die Angriffszone. Über 45 000 Soldaten, 600 Panzer und Selbstfahrlafetten, 600 APCs und 320 Militärjets waren an den Übungen beteiligt.

Einige Einheiten durchquerten das Gebiet nur 600 Meter vom Epizentrum der Explosion entfernt, und Flugzeuge flogen sogar durch den Atompilz.

Nach dem sowjetischen Fall wurde bekannt, dass die Übungen für die Teilnehmer und die lokale Bevölkerung extrem schädlich waren, unter denen die Krebsraten signifikant anstiegen.

Die Sowjetunion wiederholte 1956 in Kasachstan nur einmal Atomtests mit Truppen. Im Vergleich dazu hatten die Vereinigten Staaten acht ähnliche Übungen, die als „Felsenwüste“ bekannt waren.

3 Ozean-70 (oder Ozean-100)

Lev Polikashin/Sputnik Lev Polikashin/Sputnik

Die größte Marineübung der sowjetischen Geschichte, Ozean-70, war dem 100. Geburtstag von Wladimir Lenin gewidmet. Alle vier sowjetischen Flotten - die Ostsee, der Pazifik, das Schwarze Meer und der Norden - nahmen an den Übungen teil, die am 14. April bis zum 5. Mai 1970 stattfanden.

80 U-Boote (darunter 15 atombetriebene U-Boote), 84 Kriegsschiffe und 45 Hilfsschiffe führten Manöver im Atlantik und im Pazifischen Ozean durch. Zwei Marine Regimente, 20 Luftflotten-Regimente, acht Langstrecken-Luftfahrt Regimente und Flugabwehreinheiten waren ebenfalls beteiligt.

Die Übungen sollten der NATO die Macht der sowjetischen Marine demonstrieren, und sie erreichten dieses Ziel. Die amerikanischen Admirale waren sich sicher, dass die sowjetische Marine ihren Seestreitkräften nicht gewachsen war, und waren schockiert zu sehen, wie die junge sowjetische Flotte (alle Schiffe waren nicht älter als 20 Jahre) eine effektive Koordination und konzertierte Aktionen zeigten. Besonders beeindruckend war die „Zerstörung“ einer Flugzeugträgerstreikgruppe während eines heftigen Sturms vom 23. bis 25. April im Atlantik.

Der Militärexperte George W. Baer schrieb (eng) in seinem Buch „Hundertjährige Seemacht: Die US Navy, 1890-1990“, dass Ozean-70 für die US Navy „augenöffnend“ war.

Leider lief die Übung nicht ohne Tragödie ab. Am 12. April sank ein K-8 Atom-U-Boot aufgrund eines Feuers, als es in Richtung der Übung im Atlantischen Ozean unterwegs war. 52 Besatzungsmitglieder starben, aber 52 andere Seeleute wurden gerettet.

4 West-81

V. Kiselev/Sputnik V. Kiselev/Sputnik

Eine der größten und beeindruckendsten Übungen der Weltgeschichte, Zapad-81 (West-81), umfasste über 100 000 Servicemitarbeiter. Sie liefen vom 4. bis zum 12. September 1981 ab und fanden nicht nur in der Sowjetunion statt, sondern auch in mehreren Ländern des Warschauer Pakts.

Die Übungen wurden ohne den Einsatz von Atomwaffen durchgeführt. Stattdessen durchbrach die sowjetische Armee, stark unterstützt von der Luftwaffe und Massenlandungen der Luftlandetruppe hinter feindlichen Linien, die feindliche Verteidigung mit einem mächtigen konventionellen Schlag. Das Ziel nach drei bis vier Kriegstagen war, dass der Widerstand des Hauptfeindes vollständig gebrochen wurde.

Die Übungen sollten der NATO demonstrieren, dass die sowjetische Armee auch ohne den Einsatz von Atomwaffen jeden Gegner besiegen konnte. Außerdem wurden die modernen Armeekontrollsysteme und die neusten Arten präzisionsgeführter Munition in West-81 getestet.

Einige Aspekte der Übungen bleiben jedoch auch heute noch streng geheim.

5 Schild-82

Dorofey Getmanenko/Sputnik Dorofey Getmanenko/Sputnik

Im Gegensatz zu West-81, dessen Szenario den Einsatz von Atomwaffen nicht berücksichtigte, wurden die Schild-82-Übungen unter Bedingungen eines simulierten Atomkriegs abgehalten.

In der ersten Phase der Übungen ahmte die Sowjetunion einen präventiven Atomschlag nach. Am 18. Juni 1982 unternahmen die sowjetischen Raketenstreitkräfte Trainingsstarts von ballistischen Raketen und Lenkflugkörpern von U-Booten, Raketenstartanlagen, militärischen Bereichen, Kriegsschiffen und strategischen Bombern. Diese Starts fanden in nur sieben Stunden statt und brachten ihnen in den westlichen Medien den Namen „Siebenstündiger Atomkrieg“ ein.

Der nuklearen Angriffsphase folgten Feldübungen der Sowjetunion und ihrer Warschauer-Pakt-Verbündeten, die in Bulgarien abgehalten und am 30. September 1982 abgeschlossen wurden.

