Baltikum: Zu Sowjetzeiten ein guter Ort zu leben (FOTOS)

Das Schaufenster der Sowjetunion

Das Baltikum mit der lettischen, litauischen und estnischen Bevölkerung hatte sowohl als Teil des Russischen Reiches als auch der UdSSR immer einen besonderen Status. Die sowjetischen Behörden haben immer versucht, die besonderen historischen und wirtschaftlichen Umstände dieser „europäischen“ Region zu berücksichtigen, die sich vom Rest des Landes so stark unterschied.

Die Gelder der Länder flossen weitgehend in ihre Entwicklung und auch radikale Reformen der Sowjets wurden dort behutsamer umgesetzt. Infolgedessen war der Lebensstandard in den drei baltischen Republiken höher als im Rest der UdSSR. Die Gehälter waren doppelt oder dreifach so hoch wie im Rest des Landes, und die Menschen spürten nicht so sehr den Mangel.

In den Straßen von Zentral-Riga, 1968 Swiridowa/Sputnik Swiridowa/Sputnik

In den Straßen von Vilnius, 1967 Antanas Sutkus/МАММ/МDF

Pub „Old Thomas“, Tallinn, 1968 S. Migdal/Sputnik S. Migdal/Sputnik

Die Wellness-Oase der Sowjetunion

Millionen von Menschen aus dem ganzen Land verbrachten ihren Urlaub in den besten Resorts an der Ostseeküste, vor allem in Jurmala, Lettland, und Palanga, Litauen. Besonders attraktiv war die Region für Gesundheitstouristen. Die estnische Stadt Pjarnu hatte sogar eine eigene Kureinrichtung für Kosmonauten.

Jurmala, 1984 Boris Kolesnikow/TASS Boris Kolesnikow/TASS

Urlauber an einem der Strände von Jurmala, 1975 Zhan Graubits, Alexander Owtschinnikow/TASS Zhan Graubits, Alexander Owtschinnikow/TASS

Urlauber treffen sich im Juras Perle-Straßencafé in Jurmala, 1983 Imant Predelis/TASS Imant Predelis/TASS

Jurmala, 1983 Imant Predelis/TASS Imant Predelis/TASS

Palanga, 1986 Algirdas Sabaljauskas, Kjastutis Jankauskas/TASS Algirdas Sabaljauskas, Kjastutis Jankauskas/TASS

„Sowjetisches Ausland“

Da es sich nur eine kleine Minderheit der sowjetischen Bevölkerung leisten konnte, Urlaub außerhalb des Landes zu machen, wurden die baltischen Staaten zum Symbol für Auslandsurlaub. Auf Russisch gab es dafür sogar ein eigenes Wort: Sagraniza, zusammengesetzt aus den Worten „sa“, „jenseits“ und „granizej", „Grenze“.

Im Baltikum konnten sowjetische Touristen die fremde und ansprechende Architektur mit deutschen, schwedischen und litauischen Einflüssen bewundern, durch die engen Gassen von Riga, Vilnius und Tallinn spazieren und in den Republiken die mittelalterlichen Schlösser im westeuropäischen Stil besuchen.

Sowjetische Filmemacher drehten dort gerne, wenn sie Ausland zeigen wollten. Die Wohnung des sowjetischen Sherlock Holmes liegt nicht in der berühmten Baker Street in London, sondern in Riga.

Riga in den 1980er Jahren МАММ/МDF

Tallinn im Jahr 1964 Archiv von Wladimir Karlow

Kirche St. Theresia in Vilnius, 1970er Jahre Archiv von Wladimir Karlow

Blick auf die Altstadt von Tallinn vom Aussichtspunkt, 1979 Wladimir Perwenzew/Sputnik Wladimir Perwenzew/Sputnik

Der Rathausplatz in Tallinn, 1983 Alexei Fedossejew/Sputnik Alexei Fedossejew/Sputnik

Wasserburg Trakai, 1983 Boris Kawaschkin/TASS Boris Kawaschkin/TASS

Wasserburg Trakai, 1960er Jahre Wiktor Gorkin/МАММ/МDF

Sowjetisches Industriezentrum

In der Sowjetzeit entwickelte sich das Baltikum zu einem der größten Industriezentren des Landes. Einige Fabriken wurden zu sowjetischen Marktführern. So versorgte beispielsweise die staatliche elektrotechnische Fabrik (VEF) in Riga einst das ganze Land mit Elektronik. Die Glasfabrik in Livland gehörte zu den größten in der gesamten UdSSR.

Leitende Konstrukteure der Riga Autobus-Fabrik (RAF) waren an der Produktion von Fahrzeugen für Olympia 1980 beteiligt Wladimir Bogatyrjow/Sputnik Wladimir Bogatyrjow/Sputnik

Rohrverleger im Außenlager des Baggerwerks Tallin, Estnische SSR, 1969 A. Warfolomejew/Sputnik A. Warfolomejew/Sputnik

Vilnius Elektronikwerk, 1978 Marionas Baranauskas/TASS Marionas Baranauskas/TASS

Arbeiterinnen im Kaunas Kunstfaserwerk, 1977 Boris Kawaschkin, Algis Palenis/TASS Boris Kawaschkin, Algis Palenis/TASS

Ein Tor zum Westen

Es waren tatsächlich die baltischen Häfen - und nicht Leningrad oder Kaliningrad - die als Tore der UdSSR nach Europa angesehen wurden. Dort wurde der größte Teil der sowjetischen Warenlieferungen umgeschlagen. Dort starteten sogar einige glückliche Sowjetbürger zu ihren ersten Kreuzfahrten auf der Ostsee, in den Norden und sogar Richtung Mittelmeer.

Künstler machen Skizzen im Hafen von Riga, 1976 Solowjow/Sputnik Solowjow/Sputnik

Der Liegeplatz des Passagierhafens in Tallinn, 1970 Alexander Makarow/Sputnik Alexander Makarow/Sputnik

Seeterminal in Tallinn, 1973 Salmre/Sputnik Salmre/Sputnik

Kommerzieller Seehafen Tallinn, 1979 Juri Abramotschkin/Sputnik Juri Abramotschkin/Sputnik

Unterstützung der nationalen Kultur

Die Mythologie der baltischen Völker, die klassische Literatur Lettlands, Litauens und Estlands und natürlich die „ideologisch fundierten“ Werke sowjetisch-baltischer Autoren wurden oft ins Russische übersetzt, wobei Hunderttausende gedruckt und in den Buchhandlungen und Bibliotheken des Landes verteilt wurden, von Kaliningrad bis zur Ostspitze von Wladiwostok.

Aufwändige Tanz- und Gesangsaufführungen mit Tausenden von Darstellern in Trachten hatten in diesen Republiken seit den 1900er Jahren Tradition. Und das blieb auch während der Sowjetzeit so. Darüber hinaus scheute die Regierung keine Kosten für den Bau geeigneter Veranstaltungsorte.

Die einzige Einschränkung war, dass diese Auftritte bevorzugt zu Ehren eines kommunistischen Feiertags abgehalten werden sollten, wie zum Beispiel des Geburtstages von Wladimir Lenin oder des Jahrestages der russischen Revolution.

Ein litauisches Lied- und Tanzensemble, 1974 Juri Sadownikow/МАММ/МDF

Feiernde auf dem Lied- und Tanzfestival in Riga, 1970 Tichonow/Sputnik Tichonow/Sputnik

Mädchen in lettischer Tracht an der Küste von Riga, 1983 Jan Tichonow/Sputnik Jan Tichonow/Sputnik

Frauenchor, der 1969 beim Song Festival in Tallinn auftrat A. Warfolomejew/Sputnik A. Warfolomejew/Sputnik

Republikanisches Lied- und Tanzfestival in Tallinn, 1976 Oleg Makarow/Sputnik Oleg Makarow/Sputnik

Lied- und Tanzensemble der Universität Vilnius, 1974 T. Schebrauskas, Wiktor Sadtschikow/TASS T. Schebrauskas, Wiktor Sadtschikow/TASS

Sowjetische Architektur im Baltikum

Im Einklang mit dem Rest des Landes waren auch die baltischen Staaten bald mit blockartigen, einheitlich aussehenden Wohnhäusern übersät. Doch es gab auch echte Meisterwerke der sowjetischen Architektur, die das mittelalterliche Aussehen dieser Städte nicht ruinierten. Tatsächlich haben sie sie oft ergänzt und mit ihnen harmonisiert.

So wurde das Hochhaus der lettischen Wissenschaftsakademie nach dem Vorbild der Stalin-Hochhäuser erbaut und zu einem Symbol Rigas. Das Gebäude erhielt 2003 vom Europarat den Status eines Kulturerbes als Denkmal für die Architektur des 20. Jahrhunderts.

Eisenarbeiter, Schüler der Berufsschule Nr. 13 in Riga, 1975 Petruchin/Sputnik Petruchin/Sputnik

Gediminas-Turm in Vilnius, 1980er Jahre Alexander Abasa/МАММ/МDF

Schrägseilbrücke über den Fluss Düna (lettisch Daugava) in Riga, 1984 W. Krjukow/Sputnik W. Krjukow/Sputnik

Hotel „Klaipeda“, 1985 Boris Kawaschkin/TASS Boris Kawaschkin/TASS

Lazdynai, Vilnius, 1985 Boris Kawaschkin/TASS Boris Kawaschkin/TASS

Ein Blick auf den Bahnhofsplatz in Riga, 1975 Juri Schiltuchin/TASS Juri Schiltuchin/TASS

Kurhaus „Pusynas“ in Druskininkai Wladimir Gulewitsch/TASS Wladimir Gulewitsch/TASS

Der Alltag

Hafen von Tallinn, 1948 Wadim Bunkin

An der Universität von Tartu, 1960er Jahre Wsewolod Tarasewitsch/МАММ/МDF

Verkehrsinspektorin Era Kusnezowa mit Tochter, Riga, 1973 Michail Oserski/Sputnik Michail Oserski/Sputnik

Eine Küche im sowjetischen Riga, 1974 Jan Tichonow/Sputnik Jan Tichonow/Sputnik

Mädchen in Vilnius, 1980er Jahre Michail Daschewski

Fans von Heavy Metal Musik in Tallinn, 1980er Jahre Georgi Rosow/МАММ/МDF

Gedenken an die Gefallenen, Militärfriedhof Vilnius, 1987 Boris Kawaschkin, Algirdas Sabaljauskas/TASS Boris Kawaschkin, Algirdas Sabaljauskas/TASS

Verkäufer in Tallinn, 1987 Archiv von Pawel Sucharew

Schornsteinfeger auf einem Dach in Tallinn, 1984 S. Lidow/Sputnik S. Lidow/Sputnik

