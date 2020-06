Impressionen vom Leben in der zentralasiatischen Sowjetunion (FOTOS)

KINDER

Einer der Hauptaufgaben der UdSSR war der Kampf gegen den Analphabetismus: Im ganzen Land wurden neue Schulen eingerichtet, auch für Erwachsene. Der Unterricht war in Russisch und in den Landessprachen. Den Kindern wurde schon früh beigebracht, die Kommunistische Partei und Lenin zu verehren.

Viele Pioniere aus Zentralasien wurden mit Besuchen in den Hauptstädten ihrer Republiken und in Moskau belohnt.

In der Schule. Usbekische SSR, 1930er Jahre Max Penson/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Pioniere aus Kasachstan besuchen Moskau, 1935. Emmanuil Jewserichin/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Pioniere. Usbekische SSR, 1930er Jahre Max Penson/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Vor dem 1. September. Tadschikische SSR, 1972 Wsewolod Tarasewitsch/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Turkmenische Jugend, 1977 Wsewolod Tarasewitsch/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Pioniertag in Tadschikistan, 19. Mai 1972 A. Schachowskoj/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

KOLLEKTIVE LANDWIRTSCHAFT

Die Kollektivierung, also der Prozess der Zusammenlegung einzelner Bauernhöfe zu Kollektivbetrieben, fand auch in den asiatischen Republiken statt. Menschen aus dem ganzen Land strömten nach Kasachstan, Kirgisistan, Usbekistan, Turkmenistan und Tadschikistan. Sie pflügten bisher ungenutztes Land und entwickelten die Landwirtschaft.

Erster Traktor in Usbekistan, 1929 Arkadij Schajchet/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Usbekistan. Baumwollernte, 1970er Jahre Boris Kudojarow/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Der Mähdrescherfahrer Fjodor Frolow studiert den Siebenjahresplan zur landwirtschaftlichen Entwicklung im Gemeindezentrum Krasnodonski Sowchos in Kasachstan, 1959 Walentin Chuchlajew/Archiv von Walentin Chuchlajew/russiainphoto.ru

Milchmädchen in Kirgisien, 1970er Jahre Dmitri Baltermants//МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Getreideheber mit dem Emblem der UdSSR, Kasachische SSR, Kustanaj, 1959 Walentin Chuchlajew/Archiv von Walentin Chuchlajew/russiainphoto.ru

Studenten. Kasachische SSR, 1952 Arkadij Schaichet/russiainphoto.ru

ARBEITSKRÄFTE

Zentralasien war auch Schauplatz großer Industrialisierungsprojekte. Es wurden Eisenbahnen, Fabriken, Wasserkraftwerke und Kanäle gebaut. Besonders fleißige Arbeiter wurden im Rahmen der Stachanow-Bewegung von Moskau besonders gewürdigt, in Form von Prämien oder der Erwähnung in nationalen Zeitungen und Zeitschriften.

Kasachische Bauarbeiter der TURKSIB, einem der wichtigsten Projekte des ersten Fünfjahresplans der Industrialisierung. Die Eisenbahn verband Sibirien mit Kasachstan und Kirgisistan, 1930. Arkadij Schaichet/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Auf der Baustelle des Wasserkraftwerks Toktogulskaja, Kirgisische SSR, 1975-1976 Wsewolod Tarasewitsch/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Bauarbeiten am nach Stalin benannten Großen Fergana-Kanal. Der 350 km lange Kanal ermöglichte die Bewässerung von über 500.000 Hektar Land in Usbekistan, Kirgisistan und Tadschikistan, 1939. Arkadij Schaichet/russiainphoto.ru

Kollektivbauern aus der Region Taschkent machten sich auf den Weg zur Baustelle des Maschinenbauwerks Tschirtschiq, eines Industriewerks, in dem alles produziert wurde, von Bomben bis zu Traktoren, 1930er Jahre. Max Penson/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Gemulin Geledschijewa, eine der fleißigen Stachanowschina-Arbeiter, aus Tadschikistan, 1936. Arkadij Schaichet/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Eine Modelleisenbahn. Usbekische SSR, 1930-1949 Max Penson/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Die Stachanowschina-Arbeiterin Maria Nasilbajewa in der Baumwollspinnerei Alma-Ata, wuchs in einem Waisenhaus auf. Ihr Team erfüllt den Produktionsplan zu 200 Prozent. Aus dem Archiv der Zeitschrift Ogonjok, 1950. Boris Kusmin/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

LOKALES FLAIR

Die Behörden in Moskau unterstützten die Entwicklung des lokalen Handwerks und förderten die Herstellung von „exotischen“ Gegenständen. Durch die zentralasiatischen Republiken hatten die Bewohner des zentralen Teils der UdSSR die Möglichkeit, Teppiche zu kaufen, die sie gerne an die Wände hingen, und köstliche Früchte zu probieren. Gleichzeitig konnten die Bewohner Zentralasiens von den Erfindungen der Designer in den Metropolen profitieren und sogar in der Steppe Radio hören.

Usbekistans bester und dekorierter Winzer, Risamat Musamuchamedow, hat eine neue Rebsorte gezüchtet, 1939. Max Penson/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Ein Melonenverkäufer. Usbekische SSR, 1930er Jahre Max Penson/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Ein Gemeinderat empfängt Wähler in der Usbekischen SSR, 1950er Jahre Unbekannter Autor/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Teetrinken. Usbekische SSR, 1930er Jahre Iwan Panow/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Ein Jäger mit einem Steinadler. Kasachstan, 1963 Lew Borodulin/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Ein Hirte und ein Funkgerät. Kasachstans unberührtes Land, 1952 Arkadij Schaichet/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Eine Hirtenfamilie außerhalb einer Jurte, 1952 Arkadij Schaichet/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Kamele in der kasachischen Steppe, August 1952 Arkadij Schaichet/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Ein Grenzschutzbeamter in der Turkmenischen SSR, 1930er Jahre Boris Kudojarow/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Holzschnitzerei. Tadschikische SSR, 1950er Jahre A. Schachowskoj/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

ARCHITEKTUR

Auslandsreisen waren für die meisten Sowjetbürger unerreichbar, aber man konnte in die anderen Sowjetrepubliken reisen, zum Beispiel nach Almaty oder Taschkent. In vielen zentralasiatischen Städten waren noch zahlreiche historische Gebäude erhalten sowie neue Gebäude im sowjetischen modernistischen oder konstruktivistischen Stil errichtet.

Eine Tour durch die Hauptstädte der Sozialistischen Sowjetrepubliken Zentralasiens. Eine Gruppe von Touristen vor dem Lenin-Museum, Taschkent, 1972. Archiv von Scharypow-Afanasjew/russiainphoto.ru

Usbekistan Hotel in Taschkent, 1974-1976 Wiktor Jerschow/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Ein Hotel in Almaty. Kasachische SSR, 1978 Nikita Wlasow/Archiv von Wladimir Alexandrowitsch Karlow/russiainphoto.ru

Ein Bahnhof in Aschchabad, 1940er Jahre Unbekannter Autor/Archiv von Alexei Sacharow/russiainphoto.ru

Aschchabad Kino in Aschchabad, 1940er Jahre Unbekannter Autor/Archiv von Alexei Sacharow/russiainphoto.ru

AGITATION UND PROPAGANDA

Viele zentralasiatische Ortsnamen wurden in sowjetische Namen geändert. Zum Beispiel wurde die kasachische Stadt Akmolinsk zu Sowjetzeiten in Tselinograd umbenannt. Während die Hauptstadt von Tadschikistan, Duschanbe, Stalinabad genannt wurde. Jede größere Stadt in Zentralasien hatte ein Lenin-Denkmal und viele Gebäude waren mit Agitprop-Mosaiken verziert. Straßennamen enthielten häufig die Worte Revolution, Gorki, Frieden, wie in vielen anderen Städten der UdSSR.

„Ich weiß, die Stadt wird kommen“. Nurek, Tadschikische SSR, 1960er Jahre Gennadij Kopossow/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Eine Wohngegend in Usbekistan, Ende der 1960er - Anfang der 1970er Jahre Wsewolod Tarasewitsch/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

„Gorki - der Begründer des sozialistischen Realismus“, 1930-1949 Max Penson/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

„Grüße an den lieben Genossen Stalin“. Usbekische SSR, 1930-1949 Max Penson/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Ein Denkmal für Wladimir Lenin. Andischon, Usbekische SSR, 1930er Jahre Iwan Panow/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Feier des 350. Jahrestages der Stadt Uralsk. Kasachische SSR, 4.-5. September 1964 Boris Wexler/Archiv von Alexander Sacharik/russiainphoto.ru

Ein Denkmal für Wladimir Lenin in Aschchabad, Turkmenische SSR; 1930er Jahre Iwan Panow/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

ALLTAGSLEBEN

Sowjetasien war überwiegend muslimisch. Wie im Rest der UdSSR wurde die dortige Religion unterdrückt und der Atheismus gefördert. Moscheen wurden geschlossen oder sogar zerstört. Das religiöse System wurde jedoch nicht vollständig abgeschafft. Es blieben offizielle muslimische Körperschaften erhalten, die jedoch vollständig unter der Kontrolle des Staates standen. Das Beten war nicht verboten, aber zum Beispiel wurden die Arbeiter offiziell von der Verpflichtung befreit, das Fasten im Ramadan einzuhalten. Die Kollekte war in der gesamten Sowjetunion verboten. Es bestand keine Notwendigkeit dafür.

Leonid Breschnews Besuch in Usbekistan, 1970er Jahre Dmitri Baltermants/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Auf einem Restaurantbalkon. Yssykköl-See, Kasachische SSR, 1961 Wsewolod Tarasewitsch/russiainphoto.ru

Wasserkraftwerk Nurek in Tadschikistan. Ein heißer Tag, 1977 Wiktor Jerschow/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Das Pamir-Gebirge war bei sowjetischen Bergsteigern und Wanderern sehr beliebt.

Sowjetische Wanderer im Pamir. Tadschikische SSR, 3.-24. September 1986 Pawel Sucharew/Archiv von Pawel Sergejewitsch Sucharew/russiainphoto.ru

Die Kasachische Republik hatte zahlreiche Siedlungen für Exilanten. Dorthin wurden die Wolgadeutschen und Krimtataren umgesiedelt und deportiert. Darüber hinaus gab es in Kasachstan mehrere Gulags. Das bekannteste war das sogenannte ALSchIR: das Akmolinsk-Lager für Ehefrauen von Verrätern des Vaterlandes. Dorthin kamen die Ehefrauen von als „Volksfeinden“ verurteilten Männern.

Gefangenenlager in Kasachstan, 1970er Jahre Sacharowski-Zentrum/russiainphoto.ru

Der erste sowjetische Weltraumbahnhof wurde in der kasachischen Steppe gebaut: Russland pachtet und nutzt ihn bis heute. Von dort aus machten Juri Gagarin, Walentina Tereschkowa und Alexei Leonow ihre ersten Flüge.

Gagarin vor dem Start in Baikonur TASS TASS

