Seltene Archivbilder von sowjetischen Herrschern in informellen Situationen

Wladimir Lenin

Die wahrscheinlich populärste Darstellung des Anführers des Proletariats wurde von seinen zahlreichen Bildern als leidenschaftlicher Redner auf einer Tribüne geschaffen. Es gibt jedoch auch seltene Fotos von ihm abseits seiner politischen Tätigkeit.

Lenin (zweiter von links) auf der Terrasse von Maxim Gorkis Villa in Capri, Italien Russian State Archive of Social-Political History/russiainphoto.ru

Lenin macht sich Notizen auf dem Dritten Kongress der Komintern im Kreml Karl Bulla/Sputnik Karl Bulla/Sputnik

Lenin und seine Frau Nadeschda Krupskaja in Gorki Leninskije, 1922 Sputnik Sputnik

Lenin im Herrenhaus in Gorki Leninskije, 1922 Maria Ulyanova/Sputnik Maria Ulyanova/Sputnik

Josef Stalin

Fotografien von Stalin fielen in eine spezielle Kategorie und wurden für Propagandazwecke verwendet. Viele von ihnen wurden dem sowjetischen Volk nie gezeigt. Dennoch haben einige Aufnahmen, die die grausame Persönlichkeits Stalins als gewöhnlichen Menschen zeigen, bis heute überlebt.

Stalin in usbekischer Nationaltracht, 1930er Jahre MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Stalin (mittig) und Anastas Mikojan (rechts) erholen sich Personal archive of E.Kovalenko/Sputnik Personal archive of E.Kovalenko/Sputnik

Stalin spielt das russische Volksspiel Gorodki, Anfang der 1920er Jahre Sputnik Sputnik

Stalin, Sergei Kirow und Stalins Tochter Swetlana, 1930er Jahre Personal archive of E.Kovalenko/Sputnik Personal archive of E.Kovalenko/Sputnik

Stalin und Churchill während der Jalta-Konferenz

Stalin lacht auf der Tribüne des Lenin-Mausoleums Getty Images Getty Images

Nikita Chruschtschow

Chruschtschow kann, was sein eigenes Aussehen betrifft, als der entspannteste sowjetische Führer bezeichnet werden. Viele sowjetische Witze, lustige Geschichten und Anekdoten waren ihm gewidmet. Der Generalsekretär der KPdSU war eine sehr impulsive und direkte Person und scheute auch bei offiziellen Besuchen nicht vor unbekannten Kameras zurück.

Chruschtschow als Erster Sekretär des Moskauer Stadtkomitees der Kommunistischen Partei, 1935 /Getty Images Boris Ignatovich/MAMM/MDF/russiainphoto.ru /Getty Images

Premierminister des indischen Staates Jammu und Kaschmir, Bakshi Ghulam Mohammad und Nikita Chruschtschow während des Indienbesuchs im Jahr 1955 Dmitry Baltermants/МАММ/MDF/russiainphoto.ru

Chruschtschow nimmt ein Sonnenbad auf einem Boot MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Chruschtschow, Regisseur Roman Karmen und eine unbekannte Frau mit einem Kind Lev Petrov/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Leonid Breschnew

Breschnews kultigstes Foto, auf denen er den DDR-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker auf die Lippen küsst, ist in Graffiti an der “East Side Gallery” (ein Stück der ehemaligen Berliner Mauer im Berliner Stadtteil Friedrichshain-Kreuzberg) verewigt. Er war einer der ältesten Parteiführer in der sowjetischen Geschichte. Daher zeigen ihn seine informellen Fotos oft im Urlaub und in Gesellschaft seiner Enkel und Urenkel.

Breschnew in einem Sportanzug trinkt Tee auf seiner Datscha Vladimir Musoelyan/MAMM/MDF/TASS/russiainphoto.ru

Breschnew und seine Urenkelin Galja Vladimir Musoelyan/MAMM/MDF/TASS/russiainphoto.ru

Breschnew in einer Banja Getty Images Getty Images

Michail Gorbatschow

In der Ära von Glasnost und Perestroika (geprägt durch von Gorbatschow durchgesetzte Reformen) war es bereits schwieriger, Fotos des Generalsekretärs vor den Menschen zu verbergen.

Gorbatschow mit Cowboyhut während seines Besuchs in Dallas 1998 AP AP

Gorbatschow und der französische Schauspieler Gerard Depardieu bei ihrem Treffen während des Moskauer Filmfestivals 1993 Reuters Reuters

>>> Kopfsache: Warum wechseln sich bei den russischen Führern Glatzenträger und haarige Männer ab?

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.