Wie die Sowjetunion ihre Bürger zum Kampf gegen die Nazis aufrief (BILDER)

An Jugendliche

In der Kriegszeit brauchten die Fabriken mehr und mehr Arbeitskräfte. Alle waren aufgefordert, ihren Beitrag zu leisten: Schüler, Studenten der Berufskollege, Handwerkslehrlinge.

W. Iwanow, O. Burowaja, 1942 W. Iwanow, O. Burowaja, 1942

„Studenten der Eisenbahn- und Handwerkskollegen! Folgt dem Beispiel der Helden an der Front!“

Die Künstler forderten auch die Kinder auf, bei der Suche nach dem Feind zu helfen. Die Pioniere dieses Plakats von Aleksei Pachomow sind bereit, die Landung deutscher Luftlandetruppen zu melden.

A.F. Pachomow, 1941 A.F. Pachomow, 1941

„Kinder, schützt das Vaterland! Sucht den Feind, teilt die Informationen mit Erwachsenen!“

Neben der Hilfe für die Front wurden Kinder auch motiviert, hohe Leistungen in der Schule zu erbringen.

M. Nesterow, 1945 M. Nesterow, 1945

„Sei ein ausgezeichneter Schüler!“

An die Fabrikarbeiter

Um Fabrikarbeiter zu motivieren, stellten die Künstler dar, wie ihre Arbeit zur Zerstörung des Feindes auf dem Schlachtfeld beiträgt.

P. Karatschenzew, 1942 P. Karatschenzew, 1942

„Ural für die Front!“

Die Plakate zeigten auch Frauen, die in Fabriken und im Feld anstelle der Männer arbeiten. Das Bild einer Frau in einem Traktor wurde als die Fortsetzung eines von einem Mann in einem Panzer positioniert.

A. Kokorekin, 1942 A. Kokorekin, 1942

„Für die Front von den Frauen der UdSSR!“

W. Iwanow, O. Schurow, 1942 W. Iwanow, O. Schurow, 1942

„Ein Traktor im Feld ist wie ein Panzer im Kampf!“

An Soldaten

Kinder, Frauen und ältere Menschen erschienen auch auf den Plakaten, um Soldaten zu motivieren. Die Darstellung derer, die zu Hause zurückblieben - vorsichtig und voller Verzweiflung - war wichtig, um Mitgefühl und Ärger über die Nazis hervorzurufen.

W. Korezkij, 1942 W. Korezkij, 1942

„Kämpfer der Roten Armee, rette uns!“

A. Kasanzew, 1943 A. Kasanzew, 1943

„Für die Blut und Tränen unserer Kinder: Tod den deutschen Angreifern!“

F. Antonow, 1942 F. Antonow, 1942

„Mein Sohn! Du siehst mein Schicksal… Zerstöre die Nazis im heiligen Krieg!“

W. Iwanow, 1944 W. Iwanow, 1944

„Wir warten auf dich in der Nacht und am Tag, Kämpfer!“

Künstler schilderten oft tapfere Heldentaten von Soldaten und fügten motivierende Zitate von Josef Stalin und anderen Persönlichkeiten wie Fürst Dmitri Donskoj hinzu, der im 14. Jahrhundert die mongolischen Tataren besiegt hatte.

W.S. Iwanow, O.K. Bukurowa, 1941 W.S. Iwanow, O.K. Bukurowa, 1941

„Lieber ein anständiger Tod als ein miserables Leben!“

N. Schukow, 1942 N. Schukow, 1942

„Haut ab!”

A. Kokosch, 1941 A. Kokosch, 1941

„Kämpfer, der umzingelt wurde, kämpft bis zum letzten Tropfen Blut!“

Das Thema Familie

In der Kriegszeit versuchte die sowjetische Regierung, Kindern, alleinerziehenden Müttern und Waisen, die ihre Eltern im Krieg verloren hatten, zusätzliche finanzielle Unterstützung zu gewähren.

N. Watolina, 1944 N. Watolina, 1944

„Ruhm der heldenhaften Mutter!“

G. Schubina, 1944 G. Schubina, 1944

„Wir wollen den Kindern der Kämpfer an der Front Liebe und Sorgfalt geben!“

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.