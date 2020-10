Heiße Affäre im Kalten Krieg: Ein sowjetischer Spion, ein britischer Kriegsminister und ein Showgirl

Am Wochenende vom 8. zum 9. Juli 1961 fanden auf dem Anwesen Cliveden in Buckinghamshire unabhängig voneinander zwei Partys statt. Der Landsitz hatte einen Swimmingpool im Garten, was später noch eine entscheidende Rolle spielen sollte. Die Gäste einer der Partys waren mächtige Vertreter aus der britischen Politik: William Waldorf Astor II., ein einflussreicher englischer Geschäftsmann und konservativer Politiker, veranstaltete die Feier zu Ehren von Ayub Khan, seit 1958 Präsident Pakistans.

Die Gäste der anderen Party, zu der Viscount Astor geladen hatte, waren weniger bedeutend, aber durchaus schillernd. Darunter waren der bekannte Londoner Osteopath und das Starlet Christine Keeler. Am Swimmingpool trafen die Feiernden in der Nacht aufeinander.

Zu den prominenteren Gästen der ersten Party gehörte ein Paar, das bald in einen ehelichen und politischen Skandal verwickelt sein würde: der britische Kriegsminister John Profumo und seine berühmte Frau, die Schauspielerin Valerie Hobson.

Als das Paar am Pool auftauchte, traf es auf eine nackte Christine Keeler, die darin schwamm. Angeblich hatte sie ihren Badeanzug vergessen. „Ein sehr hübsches Mädchen. Sie war sehr süß“, beschrieb Profumo später seinen ersten Eindruck von Keeler.

Auf dieser Poolparty, die später von einem Ermittler als „unbeschwert und ausgelassen“ beschrieben wurde, wurde die 19-jährige Christine Keeler John Profumo vorgestellt. Sie versuchte, ihre Blöße mit einem Handtuch zu bedecken. Diese Geste hat den damals 46-jährigen Kriegsminister bezaubert. Er verliebte sich in Keeler. Er konnte nicht wissen, dass die junge Frau im Visier des britischen Geheimdienstes MI5 war.

Das Starlet

„Ich war erst siebzehn Jahre alt und unbedarft, als ich im Frühjahr 1959 in London eintraf und unwissentlich in diese Welt des Kalten Kriegs mit ihren geheimen Armeen, den Spionen, hineingezogen wurde“, schrieb Keeler in ihrer Autobiografie „Secrets and Lies“, die im Jahr 2002 erschien.

Nach ihrer Ankunft in London begann Keeler als Showgirl im Murray's Cabaret Club zu arbeiten, einem Ort, in dem sich die Londoner Gesellschaft herumtrieb.

Der Osteopath und Künstler Stephen Ward war Stammgast im Club und bald bezauberte er Christine und überzeugte das Starlet, in sein Haus zu ziehen. Keeler zog bei Ward ein, aber sie bestritt immer, eine romantische Beziehung zu ihm gehabt zu haben. „Er war mein Mentor, mein ‚Svengali‘, seit ich als Teenager in London angekommen war. Ich habe ihn geliebt, aber er war nie mein Liebhaber“, schrieb sie später über die Beziehung.

Ward war ein faszinierender Charakter. Seine osteopathischen Fähigkeiten und seine Kunst haben ihm die Gunst vieler mächtiger und einflussreicher Persönlichkeiten Großbritanniens eingebracht. Er stieg schnell auf in die höchsten Kreise. Sein sozialer Erfolg war beachtlich. Es stellte sich später heraus, dass Ward auch auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs gute Freunde hatte.

So lernte Ward unter anderen Eugen Iwanow kennen, einen Russen, der als Marineattaché in der sowjetischen Botschaft in London diente. Iwanow hatte noch einen weiteren Job: er war Offizier beim GRU, dem sowjetischen Geheimdienst.

In den 1960er Jahren war der Kalte Krieg auf seinem Höhepunkt. Der MI5 hatte Iwanow im Auge. Die britischen Spione sahen in Iwanow einen Kandidaten für einen potenziellen Überläufer. Sie suchten angeblich Ward auf und machten ihm den Vorschlag Keeler und Iwanow bekannt zu machen. Das Starlet sollte eine Venusfalle für den sowjetischen Spion werden. „Ich wurde eine Schachfigur im Kalten Krieg. Bald sollte ich Sex mit einem sowjetischen Spion haben“, schrieb Keeler. Unglücklicherweise trat John Profumo auf den Plan und verdarb das Spiel des MI5.

Der Skandal

Keeler behauptet, sie sei manipuliert worden, um Sex mit Iwanow zu haben, aber sie habe zu diesem Zeitpunkt keine Hintergedanken gehabt. „Es ist nicht so, dass ich mich geschämt hätte, mit John Profumo, dem Kriegsminister im Kabinett von Harold Macmillan [damals britischer Premierminister], geschlafen zu haben. Oder manipuliert worden zu sein, um in der gleichen Woche noch Sex mit einem Spion aus Moskau zu haben“, so Keeler, die zugab, dass sie als junge Frau die Aufmerksamkeit der Männer genossen und Spaß an Sex gehabt habe.

Was für die junge Frau wie eine banale Affäre mit zwei Männern gleichzeitig ausgesehen haben mag, führte zu einer der größten politischen Erschütterungen im Großbritannien des Kalten Krieges. Kriegsminister John Profumo war kompromittiert. Es war untragbar geworden, ihm Staatsgeheimnisse anzuvertrauen.

Die ganze Geschichte hätte nun unter den Teppich gekehrt werden können, wenn nicht ein Jahr später ein Unfall in Zusammenhang mit Keeler passiert wäre. Zwei weitere Liebhaber des Starlets gerieten in eine Schießerei und die Presse versuchte mehr über die Vergangenheit des Showgirls zu erfahren. So wurde ihre Beteiligung am Fall Profumos und ihre Affäre mit dem Sowjetspion Iwanow enthüllt.

John Profumo hat zunächst jegliche Unangemessenheit in seiner Beziehung zu Keeler verneint. Bald jedoch wurde die Affäre aufgedeckt und Profumo gab zu, dass er gelogen habe. Er legte sein Amt nieder und zog sich am 5. Juni 1963 aus der Öffentlichkeit zurück. Der damalige Premierminister Harold Macmillan trat im November 1963 aus gesundheitlichen Gründen zurück und die Konservative Partei verlor die nationalen Wahlen im Jahr 1964.

Der Kriegsminister und die Konservativen waren jedoch nicht die einzigen Opfer der Profumo-Affäre. Stephen Ward wurde der Zuhälterei beschuldigt. Er nahm sich das Leben, bevor er verurteilt werden konnte.

Wards Schützling hatte eine andere Meinung über die angeblichen Verbrechen ihres Mentors. „Stephen Ward wurde vor Gericht, in Regierungsberichten, in Filmen und im Fernsehen als unmoralischer Schurke dargestellt. Er wurde als einfältiger Sympathisant der Kommunisten dargestellt, ein Mann, der sich selbst Schaden zugefügt hat, als alberner und eitler Mann. In Wirklichkeit war Stephen Ward jemand, der viele prominente und mächtige Leute in der britischen Regierung, der Aristokratie und sogar unter den Mitgliedern der königlichen Familie kannte. Er hatte Unterstützer, mit deren Hilfe er viele von ihnen in kompromittierende Situationen lockte. Stephen Ward war kein Maulwurf - er war ein Dachs. Er wusste immer, wonach er suchte. Wenn er sich bedroht sah, würde er töten, um sich zu schützen. Zu seinen Spionageaktivitäten gehörte Moskaus kühner Akt, einen ihrer Männer in der schwierigsten Zeit des Kalten Krieges in die Mitte des britischen Geheimdienstes zu bringen, als die Paranoia um ‚die Bombe‘ - insbesondere Atomraketen - auf ihrem Höhepunkt war. Wer hatte sie und wer könnte sie benutzen? Wo? Und wann?“, schrieb Keeler über ihr Verständnis von Stephen Wards Rolle im Spionagezirkus.

Eugen Iwanow war im Dezember 1962 oder Januar 1963 nach Moskau zurückgerufen worden, einige Monate bevor der Profumo-Skandal ausbrach. Das Problem war, dass er offenbar seinen Vorgesetzten bis zum Ausbruch des Skandals nicht über seine Beziehung zu Keeler unterrichtet hatte. Nach seiner Rückkehr in die Sowjetunion wurde er der Schwarzmeerflotte zugeteilt. Im Januar 1994 wurde der sowjetische Spion im Alter von 68 Jahren in seiner Wohnung in Moskau tot aufgefunden.

Christine Keeler war als Callgirl stigmatisiert durch die Berichterstattung, blieb jedoch ihr Leben lang defensiv: „Ich habe immer bestritten, eine Prostituierte zu sein. […] Du denkst vielleicht, du weißt etwas über mein Leben, weil du darüber gelesen oder ‚Scandal‘ gesehen hast, den Film, der vor einigen Jahren über mich gedreht wurde, im Kino oder wenn er im Fernsehen wiederholt wird. Es tut mir leid, aber dieser Film war nur eine Momentaufnahme dessen, was wirklich vor sich ging.“

