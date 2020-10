Deutsche Kamikaze-Flieger im Zweiten Weltkrieg sollten der Roten Armee das Fürchten lehren

Jeder hat von japanischen Selbstmordpiloten gehört, den Kamikazefliegern, die ihre Flugzeuge auf US-Kriegsschiffe haben stürzen lassen. Nur wenige wissen, dass sie nicht die einzigen Piloten des Zweiten Weltkriegs waren, die absichtlich an Selbstmordmissionen teilgenommen haben. Das Dritte Reich hatte eine ähnliche Einheit von Fanatikern. Diese sollten den sowjetischen Truppen das Leben schwer machen.

Geschwader Leonidas

„Ich melde mich hiermit freiwillig als Bombenpilot für die Selbstmordabteilung. Ich bin mir völlig bewusst, dass die Teilnahme an dieser Mission zu meinem Tod führen wird“. Diese Erklärung (eng) unterschrieben die Bewerber für die 5. Staffel des Kampfgeschwaders 200 der deutschen Luftwaffe, deren Aufgabe es war, den Vormarsch der Alliierten auf Kosten ihres eigenen Lebens aufzuhalten. Während der gesamten Kriegszeit haben sich mehr als 70 Freiwillige gemeldet.

Hanna Reitsch Bundesarchiv Bundesarchiv

Die Deutschen hatten die Idee einer Kamikaze-Einheit sogar schon vor den Japanern. Bereits im Februar 1944 wurde sie vom Spitzensaboteur Otto Skorzeny und dem Luftwaffenoffizier Heijo Herrmann vorgeschlagen und von Reichsführer-SS Heinrich Himmler und der bekannten Testpilotin Hannah Reitsch unterstützt. Letztere war es, die Hitler überredete, dem sogenannten Projekt „Selbstopfer“ zuzustimmen.

Inoffiziell wurde die 5. Staffel in Erinnerung an einen spartanischen König „Leonidas-Geschwader“ genannt. Leonidas soll zusammen mit 6.000 griechischen Soldaten im Jahr 480 v. Chr. in der Schlacht von Thermopylae heldenhaft gegen eine 200.000 Mann starke persische Armee gekämpft und dabei sein Leben gelassen haben. Die gleiche tapfere Selbstaufopferung wurde von den deutschen Piloten erwartet.

Auf der Suche nach der tödlichsten Waffe

Fieseler Fi 103R gemeinfrei gemeinfrei

Der erste Schritt bestand darin, zu entscheiden, mit welchen Flugzeugen feindliche Ausrüstung und Infrastruktur zerstört werden sollten. Hannah Reitsch schlug vor, experimentelle Messerschmitt Me-328-Jäger in Selbstmordflugzeuge umzuwandeln, aber sie zeigten in Tests keine gute Leistung.

Die Idee, eine bemannte Version der fliegenden Bombe Fieseler Fi 103, auch genannt V-1, einzusetzen, schlug ebenfalls fehl. Sie zeigte schlechte Flugeigenschaften, war schwer zu kontrollieren und driftete ständig zu einer Seite.

Nicht jeder in der Luftwaffe teilte Hannah Reitschs Begeisterung für das Projekt „Selbstopfer“: Der Geschwaderkommandeur Werner Baumbach, zu dessen Kampfgeschwader 200 auch die Leonidas-Staffel gehörte, widersetzte sich dieser Verschwendung von Flugzeugen und Menschenleben.

Messerschmitt Me 328 Tomás Del Coro (CC BY-SA 2.0) Tomás Del Coro (CC BY-SA 2.0)

Er bevorzugte das Komposit-Modell Mistel, eine Modifikation des Junkers Ju 88 Bombers, auch bekannt als Vater und Sohn. Auf einem mit Sprengstoff beladenen Ju-88-Bomber ohne Besatzung befand sich ein leichter Jäger, dessen Pilot das gesamte System kontrollierte. Als der Pilot das Ziel erreichte, löste er den Bomber, der auf den Feind fiel, während der Jäger zur Basis zurückkehrte.

Aber der sich langsam fortbewegende Mistel war eine leichte Beute für alliierte Kämpfer und wurde an der West- und Ostfront sparsam eingesetzt. Es war auch in der 5. Staffel nicht weit verbreitet.

Im Kampf

Fw 190 Imperial War Museums Imperial War Museums

Wegen der ständigen Unstimmigkeiten unter den Luftwaffenkommandanten und der Unfähigkeit, einen Konsens über die effektivste Waffe zu erzielen, wurde die Leonidas-Staffel nicht zu einer schlagkräftigen Streitmacht.

Die deutschen Piloten begannen erst gegen Kriegsende mit Selbstmordmissionen, als sich die Rote Armee bereits Berlin näherte. Dabei kamen alle Maschinen zum Einsatz, die der Luftwaffe noch zur Verfügung standen - hauptsächlich Messerschmitt Bf-109 und Focker-Wulf Fw-190, die mit Sprengstoff und halb leeren Gastanks gefüllt waren, genug für einen Flug ohne Wiederkehr.

Die Ziele der deutschen Kamikazeflieger waren die von sowjetischen Truppen gebauten Brücken über die Oder. Laut NS-Propaganda gelang es 35 Selbstmordpiloten, bei den Anschlägen 17 Brücken und Übergänge zu zerstören. In Wirklichkeit wurde nur die Eisenbahnbrücke in der polnischen Stadt Kostrzyn zerstört.

gemeinfrei gemeinfrei

Trotz einiger Besorgnis unter den vorrückenden Einheiten der Roten Armee war die Leonidas-Staffel keine ernste Bedrohung. Als am 21. April sowjetische Truppen in der Stadt Jüterbog eintrafen, in der sich die Basis der Leonidas-Staffel befand, wurden alle Flüge gestoppt, das Personal evakuiert und die Einheit hörte auf zu existieren.

