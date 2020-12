Die Verkünderin des Sieges über Hitler-Deutschland ist verstorben

Russia Beyond

In der weißrussischen Stadt Gomel starb mit 101 Jahren die Veteranin des Großen Vaterländischen Krieges, die Telegrafistin Ljubow Netupskaja.

Ihren Tod gab am Dienstag ihre Tochter Larissa Sunikowa bekannt. Im Jahr 1945, in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai, übersendete Netupskaja an Moskau die entscheidende Nachricht über die Unterzeichnung des Aktes über die bedingungslose Kapitulation Nazideutschlands.

Netupskaja wurde in der Region Moskau geboren. Als der Krieg begann, war sie erst 20 Jahre alt und Studentin des Moskauer Staatlichen Instituts für Bibliotheken.

Netupskaja wollte sich für die Armee einschreiben. Aber es dauerte eine Weile, bis es ihr gelang, die Mitarbeiter des Kriegskommissariats zu überzeugen. Schließlich wurde sie in das Reservetelegraphenbataillon aufgenommen. In die Armee trat Netupskaja erst zwei Jahre später ein.

Die Telegrafistin arbeitete im Stab der 1. Weißrussischen Front. Sie beteiligte sich an der Befreiung Weißrusslands, Polens und Deutschlands. In der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 1945 übersendete sie nach Moskau die Information über den Sieg und das Ende des Zweiten Weltkrieges.

Die Kriegsveteranin erhielt zahlreiche Orden und Auszeichnungen für ihre militärische Verdienste: den Orden des Roten Sterns und des Vaterländischen Krieges, die Medaillen „Für die Befreiung Warschaus“, „Für die Eroberung Berlins“ und „Für den Sieg über Deutschland“.

