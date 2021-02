Kinderlähmung: Forscher aus den USA und der UdSSR bekämpften gemeinsam die tückische Krankheit

U.S. Polio-Epidemie

In den späten 1940er Jahren betrafen Polio-Ausbrüche in den USA nach Angaben der Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (CDC) durchschnittlich 35.000 Menschen pro Jahr. In den USA gab es 1952 bereits 57.628 Fälle. Immer mehr Kinder unterschiedlichen Alters steckten sich mit der übertragbaren Krankheit an, die zu Lähmungen der Wirbelsäule und der Atemwege führt.

Es war jedoch nicht der erste Ausbruch von Polio in den Vereinigten Staaten. 1916 wurde New York zum ersten Mal von der Krankheit schwer getroffen. Allein im Big Apple starben über 2.000 Menschen, hauptsächlich Kinder.

Die damals unheilbare Krankheit verurteilte ihre Opfer zu einem Leben auf Krücken oder im Rollstuhl. Über Polio war nicht viel bekannt, außer dass es sich um eine hoch ansteckende Krankheit handelt, die sich durch Kontakt zwischen Menschen ausbreitet.

In den 1950er Jahren wurde Polio zu einer globalen Gesundheitsbedrohung, die in den USA und der UdSSR eine große Rolle spielte und sich wie ein Lauffeuer in Europa, Asien und Afrika ausbreitete.

In den frühen 1950er Jahren wurde der erste Polio-Impfstoff von dem amerikanischen Pionierarzt Jonas Salk, dessen Mutter aus Russland eingewandert war, entwickelt. Dieser Impfstoff enthielt ein abgetötetes Polio-Virus und führte zu einer Immunisierung ohne Infektion. Der Impfstoff wurde durch Injektion verabreicht. Salk impfte zunächst mehrere Freiwillige, darunter seine Familie, seine drei Kinder und sich selbst. Alles verlief komplikationslos und die Geimpften entwickelten Antikörper.

1954 begannen Tests an einer Million „Polio-Pionieren“, Kinder zwischen sechs und neun Jahren. Im folgenden Jahr wurde der Impfstoff als sicher und wirksam eingestuft. Doch 1955 ereignete sich eine Tragödie, als 200.000 Kinder den von den kalifornischen Cutter Laboratories hergestellten Salk-Polio-Impfstoff erhielten, der ein nicht inaktiviertes Lebendvirus enthielt. Dies löste rund 40.000 Fälle (eng) von Polio aus. Dadurch erlitten 200 Kinder Lähmungen und zehn starben.

Während die durchschnittliche Anzahl von Polio-Fällen in den USA vor der Einführung von Salks Impfstoff bei 45.000 lag, war diese Zahl Anfang der 1960er Jahre auf nur 900 gesunken.

Ein anderer amerikanischer Mikrobiologe, Albert Sabin, spielte ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Ausrottung der Kinderlähmung, verfolgte jedoch einen anderen Ansatz.

Sabin wurde in Bialystok, damals Teil des Russischen Reiches, geboren und wanderte 1921 mit seinen polnisch-jüdischen Eltern in die USA aus. Er stellte seinen Impfstoff aus dem „lebenden“ Polio-Virus her. Sein Hauptvorteil war, dass es oral verabreicht werden konnte.

Dem führenden Wissenschaftler gelang es, eine mutierte Form des Polio-Virus zu sequestrieren, so dass ebenfalls keine Infektion stattfinden konnte. Dieses avirulente Virus wirkte Wunder, vermehrte sich schnell im Darm, verdrängte tödliche Formen des Polio-Virus und bot den gewünschten Schutz vor der Krankheit. Sabins Impfstoff wurde wegen seiner einfachen Verabreichung und geringen Kosten für die Massenimmunisierung ausgewählt.

Polioausbrüche in der UdSSR

1929 war die Inzidenz von Poliomyelitis in der UdSSR mit 0,54 pro 100.000 Menschen die niedrigste in Europa, Deutschland hatte 1,7, Schweden - 15,4.

Die ersten Ausbrüche (rus) in der Sowjetunion ereigneten sich 1949. Mitte der 1950er Jahre wurden im Land zwischen zehn und 13.000 Infektionsfälle registriert. Bis 1958 hatte die Inzidenz von Poliomyelitis 10,66 Fälle pro 100.000 Einwohner erreicht. Das bedeutete, dass 22.000 Menschen mit Polio infiziert waren.

Um der Bedrohung entgegenzuwirken, wurde im Land das Poliomyelitis-Forschungsinstitut ins Leben gerufen, dessen Gründer der führende sowjetische Mikrobiologe Michail Tschumakow wurde.

Im Januar 1956 kündigten sowjetische Zeitungen offiziell an, dass Tschumakow, die Wissenschaftlerin Marina Woroschilowa und der Mikrobiologe Anatoli Smorodinzew in die USA reisen würden, um Salks Impfstoff zu untersuchen.

So kam es, dass Tschumakow auch Albert Sabin traf. Tschumakow lud ihn in die UdSSR ein. Salk hatte ebenfalls eine Einladung erhalten, weigerte sich jedoch zu kommen.

Sabin besuchte Moskau und Leningrad im Sommer 1956. Nach seiner Rückkehr beantragte er beim US-Außenministerium die Erlaubnis, die abgeschwächten Stämme des Polio-Virus an die UdSSR übergeben zu dürfen. Die Genehmigung wurde erteilt. Nach Erhalt der Stämme entwickelten sowjetische Forscher die ersten darauf basierenden Impfstoffe und starteten Versuche. Zuerst an sich selbst, später an Familienmitgliedern. Das erste Kind, das den Impfstoff in der UdSSR erhielt, war Smorodinzews fünfjährige Enkelin.

1956 wurde erstmals ein inaktivierter Polio-Impfstoff von Salk am Poliomyelitis-Forschungsinstitut von Tschumakow produziert.

Wissenschaftler beantragten auch die Genehmigung für klinische Studien mit Sabins Impfstoff. Sowjetische Gesundheitsbeamte hatten jedoch ernsthafte Zweifel, ob der „Lebendimpfstoff“ wirklich harmlos war.

Laut Michail Tschumakows Sohn Konstantin, der ebenfalls Mikrobiologe wurde, erhielt sein Vater die Genehmigung erst, nachdem er persönlich den ersten stellvertretenden Vorsitzenden des Ministerrates der Sowjetunion, Anastas Mikojan, angerufen hatte.

Michail Tschumakow hatte die Idee, den Impfstoff in Form von Bonbons herzustellen - für die Verabreichung waren keine Injektionen erforderlich. Die Produktion des mit einer süßen Masse überzogenen Polio-Impfstoffs wurde bald in Moskau aufgenommen. Bis Ende 1960 wurde in der UdSSR die gesamte Bevölkerung unter 20 Jahren geimpft - 77 Millionen Menschen.

Bis 1961 waren rund 80 Prozent der Bevölkerung geimpft. Die Inzidenz von Polio nahm mehr als 200-mal ab und sank von 560 Fällen im Jahr 1963 auf nur 60 Fälle im Jahr 1967. In den folgenden Jahren sank die Inzidenz von Poliomyelitis weiter und die Krankheit trat nur noch sporadisch auf. In den 1970er Jahren wurden zwischen 18 und 69 Fälle von Poliomyelitis registriert, und die UdSSR wurde schließlich für poliofrei erklärt.

