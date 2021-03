Geheimsache: Im Kalten Krieg trainierten die USA mit sowjetischen Flugzeugen den Ernstfall

In der UdSSR war unbekannt, dass der potenzielle Feind Dutzende sowjetischer Kampfflugzeuge in Diensten hatte.

Luftkampftraining ist ein wesentliches Element bei der Ausbildung von Militärpiloten. So stellten die Luftstreitkräfte vieler Länder spezielle Staffeln auf, sogenannte „Aggressoren“, deren Aufgabe es ist, den Feind während der Übungen nachzuahmen.

Normalerweise wird die Rolle feindlicher Jäger von im Inland hergestellten Flugzeugen wahrgenommen, die ähnliche technische Eigenschaften wie die relevanten ausländischen Flugzeuge aufweisen. Die Amerikaner schufen jedoch heimlich ein Geschwader von echten sowjetischen MiGs.

Oberst Gail Peck Public Domain Public Domain

Alles ist hilfreich

Im Jahr 1977 gründeten Oberst Gail Peck und General Hoyt S. Vandenberg Jr. im Rahmen des sogenannten Constant Peg-Programms das 4477. Test- und Bewertungsgeschwader, auch bekannt als Red Eagles. Enttäuscht von der Leistung der US-Luftwaffe während des Vietnamkrieges waren die beiden Kommandanten davon überzeugt, dass amerikanische Piloten ein „realistisches Training“ erhalten müssten, also Luftkämpfe (wenn auch im Training) mit echten Flugzeugen eines potenziellen Feindes üben müssten.

Das einzige Problem war, dass es keine leichte Aufgabe war, feindliche Flugzeuge zu beschaffen. Sowjetische Jagdflugzeuge wurden buchstäblich einzeln aus der ganzen Welt gesammelt. Sie wurden aus Jugoslawien, Israel, Ägypten und anderen Ländern gekauft oder getauscht. In den 1980er Jahren wurden mehrere Chengdu J-7-Flugzeuge, eine lokale Kopie der MiG-21, aus China erworben.

MiG-23 des 4477. Test- und Übungsgeschwaders United States Air Force United States Air Force

Indonesien und Somalia waren eine große Hilfe. In den 1970er Jahren wechselten sie vom sozialistischen zum amerikanischen Lager und konnten den Vereinigten Staaten mehrere Dutzend sowjetische Flugzeuge anbieten, die sie zuvor von der UdSSR erhalten hatten. Aber es gab auch einige Fallstricke. Zum Beispiel lieferte Indonesien vier defekte MiGs, von denen nur ein wartungsfähiges Flugzeug zusammengestellt werden konnte, und das auch nur unter großen Schwierigkeiten.

Am Ende waren die Hauptflugzeuge der Red Eagles MiG-17 (Fresco), MiG-21 (Fishbed) und MiG-23 (Flogger). Ihre Gesamtzahl bleibt unbekannt. Das einzige was bekannt ist, ist, dass das Geschwader 1985 26 von ihnen hatte.

Pilotenkanzel einer MiG-21 Daniel Pandelea (CC BY-SA 3.0) Daniel Pandelea (CC BY-SA 3.0)

Gold wert

Die Amerikaner hatten nicht nur Schwierigkeiten, sowjetische Flugzeuge zu finden und zu erwerben, sondern auch die Wartung stellte sie vor Probleme. Schließlich konnten sie nicht einfach Motoren und Ersatzteile für sie kaufen. Die Wartung der MiGs wurde von Spezialisten von General Electric durchgeführt, während besonders seltene Ersatzteile von CIA-Agenten in Polen und Rumänien beschafft wurden.

Da die Flugzeuge über kein technisches Dokumentationssystem verfügten, mussten die Piloten durch Versuch und Irrtum herausfinden, wie man sie bedient. Bei mehr als einer Gelegenheit kosteten diese Fehler den Piloten das Leben.

J-7B Red 69 des 4477. Test- und Übungsgeschwaders United States Air Force United States Air Force

Die größten Probleme für die Red Eagles waren die MiG-23 des Geschwaders. Die Piloten liebten dieses Flugzeug wegen seiner Geschwindigkeit, beklagten sich jedoch über seine Instabilität im Flug und die Schwierigkeit, es zu steuern. Nur die erfahrensten Piloten, die schon mehrere Dutzend Flüge mit der MiG-21 unternommen hatten, durften sie fliegen. Am 25. April 1984 stürzte Generalleutnant Robert Bond, stellvertretender Befehlshaber des AFSC (Air Force System Command), mit einer MiG-23 ab.

Jede Maschine im 4477. Geschwader wurde wie ein Schatz gehütet. Sie wurden nie nachts oder bei widrigen Wetterbedingungen geflogen.

USAF F-5E-Maschinen fliegen mit einer sowjetischen MiG-17 und einer MiG-21 des 4477. Test- und Übungsgeschwaders United States Air Force United States Air Force

Unter Verschluss

Während die Existenz klassischer „Aggressor“-Schwadronen, die mit amerikanischen Flugzeugen ausgerüstet waren, für niemanden ein Geheimnis war, wurden alle Informationen über die Red Eagles sorgfältig verborgen, vor allem vor der UdSSR.

Experten hatten die Zeit und Dauer des Durchgangs sowjetischer Satelliten über die Nellis Air Force Base und die Tonopah Test Range in Nevada berechnet, auf denen sich die Flugzeuge befanden: Zu dieser Zeit wurden die MiGs in Hangars gebracht oder unter Planen versteckt, die ihre Form verschleierten.

Von den Red Eagles betriebene MiG-21 United States Air Force United States Air Force

Ein Teil des Luftraums über der Salzwüste des Groom Lake, in dem das Kampftraining mit sowjetischen Flugzeugen stattfand, wurde vor neugierigen Blicken verborgen. Auf Karten wurde das Gebiet ironischerweise als „Roter Platz“ bezeichnet.

Unschätzbar wertvolle Erfahrungen

Das Luftkampftraining mit MiG-Flugzeugen des 4477. Test- und Bewertungsgeschwaders wurde zugunsten der Piloten der US Air Force, der Navy Aviation und des Marine Corps eingesetzt. Die Red Eagles waren in den 1970er und 1980er Jahren an den Tests der meisten amerikanischen Kampfjets beteiligt und nahmen aktiv an den Übungen teil.

MiG-23MS des 4477. Test- und Übungsgeschwaders Legion Media Legion Media

Luftschlachten folgten einer Reihe von festgelegten Mustern: eins zu eins, zwei zu zwei oder zwei amerikanische Flugzeuge gegen ein „sowjetisches“. Darüber hinaus „griffen“ die MiGs strategische B-52-Bomber und C-130-Hercules-Transportflugzeuge an, während letztere die Landung von Truppen und Fracht imitierten.

Die Aufgabe der Red Eagles war es nicht, um jeden Preis einen Sieg im Kampf zu erringen, obwohl auch dies ziemlich oft vorkam. Das Hauptziel war es, ihren Mitpiloten die Stärken und Schwächen der sowjetischen Flugzeuge zu demonstrieren und zu zeigen, wie und wann es am besten ist, eine MiG anzugreifen.

Von den Red Eagles betriebene MiG-21 Legion Media Legion Media

Ende einer Ära

Für mehr Realismus waren die Flugzeuge des 4477. Geschwaders mit roten Sternen geschmückt, wenn auch nicht mit einem weißen Rand wie bei der sowjetischen Luftwaffe, sondern mit einem gelben. Viele angehende US-Piloten, die im Luftkampf (wenn auch im Training) plötzlich auf einen potenziellen Feind stießen, erschreckten sich dadurch sehr.

4477. Test- und Übungsgeschwader in Nevada Legion Media Legion Media

In den späten 1980er Jahren begannen die Red Eagles, sich aufzulösen. Die Hauptgründe waren der Mangel an Finanzmitteln sowie die Tatsache, dass die Sowjetunion neue Kampfflugzeuge der vierten Generation eingeführt hatte.

Die Piloten der 4477. Staffel führten ihre letzten Flüge mit MiGs am 4. März 1988 durch. Offiziell wurden die Red Eagles 1990 aufgelöst. Ihre sowjetischen Flugzeuge wurden zur Lagerung in Hangars geschickt, wurden zu Exponaten in Museen oder dienten als Ziele im Training.

Die Red Eagles in den späten 1980er Jahren Legion Media Legion Media

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.