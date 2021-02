Legendäre Luftfahrzeuge: Die fünf besten russischen Hubschrauber aller Zeiten

Verteidigungministerium der Russischen Föderation/Global Look Press

Einige dieser Helikopter sind todbringende Waffen. Die meisten werden jedoch bei humanitären Missionen oder bei Such- und Rettungsaktionen eingesetzt.

Mi-24 „Krokodil“

Der Prototyp dieses legendären Hubschraubers erschien 1971. Die sowjetischen Erfinder stellten sich diese Maschine als Hybrid zwischen einem Hubschrauber und einem Infanteriefahrzeug vor. Neben einer Panzerung und Waffen an Bord hatte die Mi-24 auch Platz für den Transport von bis zu acht Soldaten der Infanterie auf das Schlachtfeld und konnte die Landung durch Beschuss unterstützen.

Solche Landungsoperationen der Infanterie waren jedoch die Ausnahme und der Hubschrauber wurde häufiger zum Angriff auf feindliche Streitkräfte eingesetzt. Er ist in NATO-Ländern als „Hind“ bekannt und wurde wegen seiner optischen Erscheinung inoffiziell als „Krokodil“ bezeichnet.

Im Laufe der Jahre wurde der Hubschrauber in zahlreichen militärischen Konflikten auf der ganzen Welt eingesetzt und wurde auch zu einem der bekanntesten Symbole des sowjetischen Einsatzes im Afghanistan-Krieg.

Mi-28 „Nachtjäger“

Die erste Maschine dieser Art erschien 1987. Seitdem sind auch einige modernisierte Versionen auf dem Markt. Der Mi-28 ist ein Panzerabwehrhubschrauber, der Tag und Nacht bei jedem Wetter eingesetzt werden kann, daher der Spitzname „Nachtjäger“. Im Gegensatz zur Mi-24 bietet er keinen Platz für Infanterie und kann nur einen Piloten und einen Schützen aufnehmen.

Der Hubschrauber kann Raketen tragen und ist mit einer automatischen Kanone ausgestattet, die eine Feuerrate zwischen 200 und 800 Schuss pro Minute aufweist.

Der Hubschrauber wurde in Länder wie Kenia, Algerien, Indien, Irak und Venezuela exportiert.

Ka-52 „Alligator“

In den 1980er Jahren entwickelten sowjetische Ingenieure des Kamow-Designbüros einen neuen einsitzigen Hubschrauber namens „Ka-50“, auch bekannt als „Black Shark“. Er war revolutionär in Bezug auf seine Manövrierfähigkeit. Gleichzeitig war es für einen einzelnen Piloten schwierig, ihn zu steuern.

Das Problem wurde gelöst, als russische Ingenieure eine modifizierte Version dieses Hubschraubers entwickelten - Ka-52 – mit Platz für zwei Piloten. Die Serienproduktion begann im Jahr 2008. Der Ka-52 mit dem Spitznamen „Alligator“ ist sowohl für Tag- und Nachtflüge als auch bei widrigen Wetterbedingungen einsetzbar. Der Hubschrauber ist mit der gleichen Autokanone wie der „Nachtjäger“ ausgestattet.

Mi-8

Dieser Doppelturbinenhubschrauber ist größer als die vorherigen Hubschrauber in dieser Aufzählung. Der Mi-8 ist ein Transporthubschrauber, wird jedoch sowohl für zivile als auch für Kampfeinsätze eingesetzt: als Kommandoposten in der Luft, als bewaffnetes Kanonenschiff und auch als Aufklärungsflugzeug.

Der Mi-8 hat die Zeiten wie kein zweiter überstanden. Die Serienproduktion begann 1967 und er wird noch heute produziert. Damit ist er der meistproduzierte Hubschrauber der Welt in der Geschichte.

Da Mi-8 in Russland und im Ausland so weit verbreitet ist, gibt es unzählige Modifikationen, die jeweils für bestimmte zivile oder militärische Zwecke entwickelt wurden: Such- und Rettungsaktionen, Minenlegen, Transport von Personen und Fracht usw.

Mi-26

Der Mi-26 ist der größte Hubschrauber, der jemals in Serie gegangen ist. Dieser Mehrzweckhubschrauber, der 1980 erstmals vorgestellt wurde, wird noch heute produziert und wie der Mi-8 sowohl für zivile als auch für militärische Operationen eingesetzt.

Der Hauptzweck dieses Hubschraubers ist der Transport schwerer Fracht. Bei seiner Veröffentlichung ersetzte diese riesige Flugmaschine die Mi-6, die damals der größte Hubschrauber der Welt war. Im Vergleich zu seinem Vorgänger verfügt der neue Mi-26 über doppelt so viel Kabinenraum und hat eine Nutzlast von bis zu 20 Tonnen.

Eine der bemerkenswertesten Anwendungen dieses Hubschraubers war während der Katastrophe von Tschernobyl, als er mit Materialien bestückt wurde, um den beschädigten Reaktor in der Anlage abzudecken.

