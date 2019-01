Groß und leistungsfähig: Die Weltrekorde der russischen Hubschrauber (BILDER)

1 Mil Mi-1

Der erste sowjetische Hubschrauber, der in Serie ging, machte seinen ersten Flug im September 1948. Mehr als 2.500 Stück wurden in der UdSSR und in Polen hergestellt. Der Hubschraubertyp Mil Mi-1 kam in 17 Ländern für militärische, landwirtschaftliche und medizinische Zwecke zum Einsatz.

In den 1950er und 1960er Jahren stellte der Mil Mi-1 27 Weltrekorde für Geschwindigkeit, Höhe und Reichweite auf. Damit setzte er seine außergewöhnlichen Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis.

2 Mil Mi-8

Der Mil Mi-8 ist der weltweit meistproduzierte Hubschrauber mit zwei Turbinentriebwerken. Derzeit sind mehr als 5.000 Mi-8/17-Modelle in 92 Ländern registriert. Laut verschiedenen Quellen erreichte er 2015 einen Weltmarktanteil von fast 13 Prozent. Seit 1965 wurden rund 12.000 Hubschrauber in 130 modifizierten Versionen hergestellt.

3 Mil Mi-10

“Eine der wichtigsten Sensationen der Luftfahrtschau war die Demonstration russischer Hubschrauber. Es war so beeindruckend, dass man die riesige Größe dieser Maschinen vergisst. Es betrifft insbesondere… den Mi-10 “, so schriebn (rus) eine französische Zeitschrift über den neuen sowjetischen Transporthubschrauber Mil Mi-10, der auf der Pariser Luftfahrtschau in Le Bourget im Jahr 1965 vorgestellt wurde.

1961 stellte der Mi-10 einen Weltrekord auf: Er hob 15.103 Kilogramm auf 2.000 Metern Höhe. Nachteilig erwies sich die Komplexität der Lastenbefestigung, so dass nur einige Dutzend Stück des Typs Mi-10 produziert worden.

4 Mil V-12

Der größte jemals gebaute Hubschrauber hob 1969 eine schwere Last von 44.205 Kilogramm auf eine Höhe von 2.255 Metern. Dieser Weltrekord ist bis heute gültig.

5 Mil Mi-26

Dieser größte und leistungsfähigste Transporthubschrauber, der jemals in Serienproduktion ging, kann bis zu 20.000 Kilogramm heben. Seit 1980 wurden 300 Stück des Typs Mil Mi-26 gefertigt.

6 Mil Mi-38

Der Erstflug dieses mittelschweren Transporthubschraubers mit einem Glascockpit fand 2003 statt. 2012 stellte der Mil Mi-38 einen Höhenrekord von 8.620 Meter ohne Nutzlast auf.

7 Ka-32

Neben den von der Moskauer Mil-Hubschrauberfabrik entworfenen Hubschraubern gibt es einen weiteren berühmten Hubschrauberhersteller: Das Konstruktionsbüro Kamow. Der Ka-32 wurde hauptsächlich für die Arktis entwickelt. Während seines ersten Einsatzes 1978 sollte der Hubschrauber die Fahrt des Eisbrechers “Sibir” (“Sibirien”) in der Polarnacht erleichtern.

