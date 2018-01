Friedhof der Flugzeug: Wo Russland seine Luftwaffe entsorgt

So wie jedes zivile oder militärische Gerät, haben auch Flugzeuge nur eine bestimmte Lebensdauer. Wenn diese abgelaufen ist, werden einige recycelt, andere werden restauriert und wieder andere landen in einem Museum.

Ausrangierte Flugzeuge werden normalerweise in speziellen Aufbereitungszentren in der Nähe von in Betrieb befindlichen Flughäfen zusammengefasst.

Zuvor jedoch wird alles Nützliche ausgebaut. Militärisches Gerät erfährt eine besondere Behandlung, da alle sensiblen Teile entnommen werden, sodass eine spätere Verwendung ausgeschlossen ist.

Weniger wichtige Apparaturen, die die Spezialisten nicht gebrauchen können, werden in der Regel freudig von Hobbysammlern entgegengenommen. Oft bleibt am Ende nur die leere Flugzeughülle übrig.

Flugzeug-Friedhöfe erfreuen sich unter Touristen hoher Popularität. Dort können sie an den Fliegern herum klettern und Selfies machen - etwa wie in einem Vergnügungspark.

Pensionierte Piloten hingegen schauen auf diese “Friedhöfe” mit Trauer und einem Gefühl der Nostalgie. Oft besuchen sie diese mit ihren Enkeln um zu zeigen, welche Giganten der Lüfte ihre Opas einst flogen.

In Moskau schließt die Stadtregierung mehrere “Flugzeug-Friedhöfe”, um hier Wohnsiedlungen zu errichten.

An anderen Orten Russlands existieren noch “Flugzeug-Friedhöfe” und manchmal wächst ihre Fläche sogar. Die größten befinden sich in der Nähe von Uljanowsk und Kasan.

Andernorts haben die “Friedhöfe” andere Namen, zum Beispiel “Trainingszentrum der Staatlichen Universität Samara”, wo Flugzeuge von Studierenden zu Ausbildungszwecken genutzt werden können.

Allerdings gehören die russischen “Flugzeug-Friedhöfe” nicht zu den größten der Welt. So befinden sich auf der Davis-Monthan Air Force Base in der Mojave-Wüste im US-Bundesstaat Arizona 4400 ausrangierte Flieger. Dieser Weltrekord ist nur schwer zu brechen.

Flugzeuge sind nicht das einzige Gerät, das eigene Friedhöfe hat. Wussten Sie, dass auch Panzer und andere militärische Ausrüstungen ihre “letzte Ruhestätte” haben?

