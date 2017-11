Über den Wolken...: Zehn atemberaubende Bilder russischer Flugzeuge im Himmel

Der russische Fotograf Alexej Nagajew fotografiert seit über zehn Jahren russiche Flugzeuge in der Luft - auch über der Arktis, Kamtschatka, Krim und überm Kaukasus.

Wie Nagajew zu dieser Spezialierung kam? "Es war Liebe aufs erste Bild", sagt Nagajew gegenüber Russia Beyond. Und schnell sei er überhäuft worden mit Aufträgen und Einleidung unterschiedlicher Firmen. "Ich mache Bilder, die ich selbst interessannt finde - Kinder, weibliche Schönheit, Architektur und verschiedene Maschinen. Aber ich habe nicht genug Zeit für alles, also musste ich mich auf etwas festlegen. Für mich stehen das Fliegen, Polarthemen und Moskau an erster Stelle." Die Schwierigkeiten beim Fotografieren von Flugzeugen lägen dabei vor allem in den Wetterbedingungen und der Bildkomposition während der schnellen Bewegungen. "Die Piloten werden dann oft zu Co-Autoren der Bilder."

Ein multifunktionales schweres Transportflugzeug Iljuschin Il-76 über dem Moskauer Kreml Alexej Nagajew Alexej Nagajew

Il-76 schießt Feuerwerkskörper ab Alexej Nagajew Alexej Nagajew

Die Antonow An-124 “Ruslan" ist das größte Militärflugzeug der Welt Alexej Nagajew Alexej Nagajew

Ein strategischer Bomber Tupolew Tu-160 im Himmel über Moskau Alexej Nagajew Alexej Nagajew

Eine sowjetische Il-78 mit zwei Sukhoi-Jets Su-34 Alexej Nagajew Alexej Nagajew

Eine Su-34s über den weiten Feldern der südrussischen Region um Woronesch Alexej Nagajew Alexej Nagajew

Eine Antonow An-2 über einer russischen Forschungsstation in der Arktis Alexej Nagajew Alexej Nagajew

Ein Helikopter Mi-24 helicopter überm Kaukasus Alexej Nagajew Alexej Nagajew

Ein Helikopter Мi-8 über dem Panzerkreuzer "Aurora" Alexej Nagajew Alexej Nagajew

Ein Militärhubschrauber Мi-8 überm Moskauer Kreml Alexej Nagajew Alexej Nagajew

