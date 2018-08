Unglaublich gigantisch: Die größten Flugzeuge Russlands und der UdSSR

N. Paschtschin/Sputnik N. Paschtschin/Sputnik

„Ilja Muromez“ war ein russisches Pionierflugzeug, das Igor Sikorskij kurz vor dem Ersten Weltkrieg 1913 konstruierte. Es wurde nach einer Figur aus der slawischen Mythologie benannt und war das erste viermotorige Flugzeug der Welt. Es wurde auch das erste Passagierflugzeug der Welt.

Im Gegensatz zu seinem Vorgänger hatte es eine vom Cockpit getrennte bequeme Passagierkabine, Betten und ein Badezimmer. Man konnte nach draußen zu den Tribünen des Unterflügels gehen.

Archivbild Archivbild

Schon zu Beginn Ende 1913 stellte „Ilja Muromez“ eine Reihe von Weltrekorden auf. Im Februar 1914 nahm er 16 Menschen und einen Hund, zusammen fast 1300 Kilogramm, mit in die Luft, zwei Mal mehr als ein Flugzeug zuvor befördern konnte.

Das hat sicher geholfen, das Flugzeug nach dem Krieg in ein Militärflugzeug umzuwandelm. Im Dezember bildeten mehrere Flugzeuge „Ilja Muromez“ die erste russische Bomberstaffel.

Sputnik Sputnik

Der 1930 konstruierte TB-3-Bomber war ein riesiges Flugzeug mit vier Triebwerken. Im Zweiten Weltkrieg wurde es sowohl als Bomber als auch als Frachtflugzeug eingesetzt. Es hat aber auch an einem ganz besonderen Projekt teilgenommen - dem Projekt „Sweno“ ("Kettenglied").

Die TB-3 wurde in ein Mutterschiff umgewandelt, das einige Kampfflugzeuge tragen musste, die meistens zu Bombern umgebaut wurden. Es gab zwei bis fünf solcher Flugzeuge. Das Konzept erwies sich in der ersten Kriegsperiode als erfolgreich, als „Sweno“ einige strategische Objekte in Rumänien bombardierte, das damals zu Hitlers Verbündeten gehörte.

Georgij Petrusow/Sputnik Georgij Petrusow/Sputnik

Das größte Flugzeug der 1930er Jahre war „Maxim Gorki“. Das vom Konstruktionsbüro Tupolew entworfene Flugzeug besaß acht Triebwerke und eine Spannweite von 63 Metern. Es hätte bis zu 70 Passagiere aufnehmen können. Das Flugzeug wurde nach dem russischen Schriftsteller Maxim Gorki benannt.

Das Flugzeug stellte einige Tragfähigkeits-Weltrekorde auf. Es wurde auch für propagandistische Zwecke entworfen und war mit dem leistungsstarken Radioset "Himmelsstimme" ausgestattet. Der erste Flug erfolgte 1934, wurde aber bereits im nächsten Jahr bei einem Flug in einem Demonstrationsflug zerstört. Das riesige Flugzeug wurde von einem Kampfflugzeug getroffen, das Maxim Gorki begleitete. Infolge des Vorfalls wurden 49 Menschen getötet.

Sputnik Sputnik

Die Antonow An-22 "Antei" ist das bisher größte Turboprop-Flugzeug der Welt. Es wurde Mitte der 1960er Jahre vom Konstruktionsbüro Antonow entwickelt und bis Mitte der 70er Jahre produziert. Das Flugzeug wurde für militärische Transportzwecke für die sowjetischen Luftlandetruppen entwickelt, aber auch intensiv für humanitäre Missionen eingesetzt.

Trotz seiner enormen Größe (es war das erste sowjetische Großraumflugzeug!) ist es in der Lage, von unbefestigten und kurzen Landebahnen abzuheben. Die An-22 erstaunte die Besucher der Paris Airshow 1965. Bis dato hatten sie noch nie ein Flugzeug gesehen, das 60 Tonnen auf einer Strecke von 5000 Kilometern transportieren konnte.

Alexej Kudenko/Sputnik Alexej Kudenko/Sputnik

Das ist eine weitere Antonow-Maschine – das größte militärische Transportflugzeug An-124 Ruslan. In den 1980er Jahren war es das weltweit schwerste Serienfrachtflugzeug. Es wurde entwickelt, um Teile von ballistischen Raketenwerfern und ungewöhnlich große Gegenstände für zivile Bauprojekte zu transportieren.

Es gab Ruslan-Flüge, mit denen 140 Tonnen Musikgeräte für die erste Pink-Floyd-Show in Moskau im Jahr 1989 transportiert wurden und 310 Tonnen für das Konzert von Michael Jackson in Russland in den frühen 1990er Jahren. Von Zeit zu Zeit gibt es in Russland Berichte über die Möglichkeit, die Ruslan-Produktion wiederaufzunehmen (Mitte der 2000er Jahre eingestellt), aber die Tatsache, dass sich das Antonow-Büro in der Ukraine befindet, macht das schwierig.

Wadim Sawizkij/Vertedigungaministerium der Russischen Föderation/Sputnik Wadim Sawizkij/Vertedigungaministerium der Russischen Föderation/Sputnik

Die Tupolew Tu-160 ist das größte und stärkste militärische Überschallflugzeug. Es ist auch der schnellste strategische Bomber. Es hat Flügel mit variabler Geometrie. Bei der NATO wird es als "Weißer Schwan" bezeichnet. Entworfen in den 1980er Jahren, bildet die Tu-160 das Rückgrat der russischen strategischen Luftwaffe.

Igor Kostin/Sputnik Igor Kostin/Sputnik

Mitte der 1980er Jahre gebaut, ist die Antonow An-225 „Mrija“ immer noch das größte Flugzeug der Welt. Es hält den Weltrekord des Lufttransports von Waren mit bis zu 253 Tonnen. Das Flugzeug wurde entwickelt, um die Raketensysteme Booster und Buran-Raumschiff für das sowjetische Raumfahrtprogramm zu befördern. Es ist nur ein solches Flugzeug gebaut worden. Es befindet sich jetzt in der Ukraine, der Heimat des Antonow-Büros.

Mehr über den russischen Flugzeugbau erfahren Sie hier:

>>> Über den Wolken...: Zehn atemberaubende Bilder russischer Flugzeuge im Himmel

>>> Die Tu-95: das lauteste Symbol des Kalten Krieges

>>> Russlands Flugindustrie kämpft mit Turbulenzen

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.