Russlands größte Siege über Napoleon

Schlacht bei Malojaroslawez

Am 19. Oktober 1812 verließ Napoleons Grande Armée das verbrannte und zerstörte Moskau auf seinem Rückzug durch die westlichen Provinzen des Russischen Reiches. Der französische Herrscher beschloss, einen Abstecher nach Kaluga im Süden zu machen, wo er die reichen Lebensmittelvorräte der russischen Truppen beschlagnahmen wollte.

Aber die Franzosen wurden von russischen Streitkräften unter dem Oberbefehlshaber der kaiserlichen Armee, Michail Kutusow, abgeschnitten. Am 24. Oktober stießen die beiden Seiten in der kleinen Stadt Malojaroslawez zusammen.

Die Schlacht um Malojaroslawez am 12. Oktober 1812. Nikolai Samokisch Nikolai Samokisch

Achtmal wechselte die unglückliche Stadt während der heftigen Kämpfe die Herrscher. „Auf den Straßen lagen Leichenberge“, erinnerte sich der Augenzeuge Eugene Labaume.

Am Ende befahl Kutusow seinen Truppen den Rückzug. Obwohl Malojaroslawez in französischer Hand blieb, hatten die Russen einen wichtigen strategischen Sieg errungen. Die erschöpfte französische Armee versuchte nicht, zu den Lagerhäusern in Richtung Kaluga vorzudringen, sondern zog sich stattdessen entlang der zerstörten Smolensk-Straße zurück.

Schlacht bei Krasnoi

Die Grande Armée näherte sich den westlichen Grenzen des russischen Reiches entlang der Smolensk-Straße und zerfiel zusehends. Es gab einen katastrophalen Mangel an Lebensmitteln, fast alle Pferde waren verloren gegangen, und jetzt setzte auch noch der Winter ein.

Mehrere russische Armeen blieben in unmittelbarer Nähe der Franzosen und warteten auf einen Moment zum Angriff. Und als die Kolonne der französischen Truppen auf der Straße von Smolensk nach Krasnoi war, kam dieser Moment.

Marshall Ney unterstützt die Nachhut während des Rückzugs aus Moskau. Adolf Iwon Adolf Iwon

Während einer Reihe von Schlachten vom 15. bis 18. November isolierten und besiegten die russischen Truppen nacheinander mehrere Korps der Armee Napoleons.

Infolge der Schlacht bei Krasnoi verlor die einst mächtige Grande Armée bis zu 10.000 Soldaten durch Tod oder Verwundung. 26.000 wurden von den Russen gefangen genommen. „Eine ganze Menge Franzosen legten beim bloßen Erscheinen unserer kleinen Abteilungen auf der Straße sofort ihre Waffen nieder", erinnerte sich Oberst Denis Dawidow vom Achtyr-Husarenregiment.

Schlacht an der Beresina

Die Schlacht bei Krasnoi hatte die Grande Armée erheblich geschwächt. Bei den Kämpfen am Fluss Beresina erhielt sie einen weiteren vernichtenden Schlag.

Am 24. November näherte sich Napoleon dem Fluss Beresina im heutigen Weißrussland, wo die frische 24.000 Mann starke russische Donauarmee unter Admiral Pawel Tschitschagow sie am gegenüberliegenden Ufer erwartete. Napoleon hatte fast 80.000 Soldaten, aber nur die Hälfte von ihnen war noch in der Lage, aufrecht zu stehen und eine Waffe zu halten.

Die Pontonniers auf Befehl von Kapitän Benthien arbeiten am 26. November 1812 am Fluss Beresina und bauen die provisorischen Brücken, die einen Teil der großen Armee Napoleons retten werden. Lawrence Alma-Tadema Lawrence Alma-Tadema

Mit einer Finte gelang es Napoleon, den tatsächlichen Übergang über den Fluss vor Tschitschagow zu verbergen. Allerdings hatten nicht alle seine Mannen die andere Seite erreicht, als am 28. November die Donauregion und die 35.000 Mann starke Armee von General Peter Wittgenstein, die sich von Norden her näherten, die Franzosen angriffen.

Als die russischen Truppen vorrückten, kam es am Kreuzungspunkt zu Panik und Chaos. Die Franzosen widersetzten sich heftig. Napoleon gelang es, zusammen mit seinem Generalstab, der Leibgarde und einigen Soldaten zu entkommen, aber seine Armee erlitt enorme Verluste. Bis zu 50.000 starben im eiskalten Wasser der Beresina oder wurden gefangen genommen. Die russischen Verluste wurden auf 4.000 bis 10.000 Mann geschätzt.

Völkerschlacht bei Leipzig

An der Schlacht bei Leipzig, auch als „Völkerschlacht“ bekannt, waren Armeen von einem Dutzend Staaten beteiligt, insgesamt bis zu einer halben Million Kombattanten. Erst im Ersten Weltkrieg, ein Jahrhundert später, erlebte die Welt erneut einen Kampf von solch großem Ausmaß und Blutvergießen.

Russische Truppen bildeten die Hauptschlagkraft unter den Armeen der Sechsten Koalition und machten fast die Hälfte der 300.000 Mann starken alliierten Streitkräfte aus. Der französische Kaiser verfügte über rund 200.000 Soldaten.

Das Kunststück des Grenadiers der Rettungsschwimmer des finnischen Regiments Leontij Korennoj in der Schlacht von Leipzig 1813. Polidor Babajew Polidor Babajew

Vier Tage lang tobten in der Nähe von Leipzig in Sachsen auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschland heftige Kämpfe, zu deren Beginn Napoleon beinahe den Sieg errungen hätte. Am 16. Oktober 1813 durchbrach die Kavallerie von Marschall Joachim Murat das Zentrum der alliierten Streitkräfte und kam nur 800 Meter vorm Hauptquartier der russischen, preußischen und österreichischen Monarchen entfernt zu stehen. Die Situation wurde von der russischen kaiserlichen Leibgarde gerettet, die den Feind zurückhielt, bis Verstärkung eintraf.

Der Wendepunkt in der Schlacht war das plötzliche Ausscheiden Napoleons sächsischer Verbündeter, die sich der Sechsten Koalition anschlossen. Es folgten die Einheiten Westfalen, Württemberg und Baden. Die entstandene Lücke musste von den eigenen Leuten des französischen Herrschers geschlossen werden.

Letztendlich haben die Franzosen die Schlacht verloren. Während des Rückzugs sprengten die Pioniere die Brücke über die Weiße Elster zu voreilig und sperrten so den Fluchtweg für die 20.000 Mann starke französische Nachhut. Insgesamt verlor Napoleon bis zu 80.000 Soldaten durch Tod, Verwundung oder Gefangennahme. Die Verluste der Armeen der Sechsten Koalition werden auf 54.000 geschätzt.

Die Niederlage in Leipzig hatte katastrophale Folgen für Napoleon. Er verlor seinen letzten großen Verbündeten, Bayern, der zu den Gegnern wechselte. Bald mussten sich die Franzosen von deutschem und niederländischem Boden zurückziehen, um sich auf die Verteidigung ihres Heimatlandes zu konzentrieren. Philipp Friedrich Carl Ferdinand Freiherr von Müffling, genannt Weiß, Oberst des preußischen Generalstabs, schrieb: „So hat die viertägige Völkerschlacht bei Leipzig über das Schicksal der Welt entschieden“.

