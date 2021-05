Zweiter Weltkrieg mit den Augen des legendären Fotografen Jewgeni Chaldej

Russia Beyond

Der berühmteste Frontreporter der UdSSR, Jewgeni Chaldej (1917-1997), fotografierte Piloten, Fallschirmjäger, Infanteristen und U-Bootmatrosen - er war während des gesamten Kriegs an ihrer Seite. Chaldej besuchte die Nordflotte und dokumentierte Schlachten an der Schwarzmeerküste. Zusammen mit sowjetischen Truppen marschierte er in Berlin ein und machte eines der bekanntesten Bilder der Geschichte: das Hissen der sowjetischen Flagge auf dem Reichstag.

Achtung: Einige Bilder enthalten Gewaltszenen. 18+

Die baltische Flotte, 1942

Abschied von einem gefallenen Kameraden, 1941

Eine abgeschossene deutsche Messerschmitt, 1941

Im Polargebiet. Ein Rentier namens Jascha, 1941

Auf dem Weg nach Murmansk, 1941

Deutsche Kriegsgefangene an der Nordfront, 1942

Die 17-jährige Krankenschwester Nina Burakowa verbindet die Verwundeten. Sie rettete 150 Soldaten. 1942

Eine Stadtbewohnerin flieht aus der Stadt Murmansk nach einem deutschen Luftangriff, 1941

Witja Tscherewitschkin. Erschossen von den Deutschen im besetzten Rostow am Don, weil er Tauben versteckt hatte, deren Vernichtung sie befohlen hatten. 1941

Zwischen den Schlachten. Noworossijsk, 1943

Pilotinnen an einem Unterstand an der Frontlinie, 1943

Deutsche Kriegsgefangene in Kertsch, Krim. Winter 1941-1942

Ein Moment der Entspannung. Pilotinnen des 46. Frauenluftfahrtregiments der Taman Division, 1943. Novorossiysk, Südrussland

An der Front, 1943

Im befreiten Sewastopol, Krim, 1944

Sowjetische Soldaten entfernen das Hakenkreuz von den Toren des Wojkow-Werks in Kertsch. Krim, 1944

Kinder spielen Soldaten. Krim, 1944

Deutsche Kriegsgefangene, 1944

„So enden Kriege“, 1944

Verhör eines deutschen Gefangenen, 1944

An der polnisch-tschechischen Grenze, 1945

Ein deutsches Flugzeug stürzt in ein Gebäude. Budapest, 1945

Kameraden halten zusammen. Wien, 1945

Das Siegesbanner über dem Reichstag. Berlin, 1945

Zigarettenpause vor dem Reichstag. Berlin, 1945

Befreites Berlin, 1945

„Wir sind aus Berlin zurück!“ Soldaten kehren mit Zügen nach Hause zurück. 1945

Siegesparade am 24. Juni 1945. Soldaten werfen Nazi-Banner auf den Boden.

