Motorisierte Putzkolonnen: Sowjetische Straßenreinigungsfahrzeuge (FOTOS)

Die Aufgabe, die sowjetischen Straßen und öffentlichen Plätze in Ordnung zu halten, lag bei den kommunalen Diensten. Sie setzten Fahrzeuge ein, denen die Russen aufgrund des Aussehens oft lustige Namen gaben (die sich nicht wirklich treffend ins Deutsche übersetzen lassen!).

Die „Waffe“ zum Beispiel wurde oft auf einem einfachen LKW-Chassis installiert.

Einer der ersten derartigen Lastwagen war der PU-2, der auf dem GAZ-AA-Lastwagen basiert. Es war dieses Fahrzeug, das den Grundstein für die große Familie der folgenden kommunalen Sowjet-Reinigungswagen legte.

Im Winter wurde es als Räumfahrzeug eingesetzt.

Die ersten PU-2 hatten große, breite Bürsten auf der Rückseite und einige kleinere an der Seite. Die Konstruktion hatte jedoch einige Nachteile: Die Lastwagen waren zu schwer und daher schwer zu manövrieren. Und so wurden sie 1938 durch den PU-5 ersetzt.

Die Bürsten waren alle gleich groß und ermöglichten es den Konstrukteuren, das Gewicht des Fahrzeugs zu reduzieren und gleichzeitig die Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit zu verbessern.

Nach einem Jahr wurden in der UdSSR 1946 etwa 40 neue PU-7-Fahrzeuge produziert.

Inzwischen, im Jahr 1936, erschienen die PM-4-Wasserfahrzeuge, die auf dem YAG-4-LKW-Chassis basierten.

Zusätzlich zu vier Rohren - zwei vorne und zwei an den Seiten - wurde oben auf dem LKW eine Zisterne platziert.

Hier säubern PM-4 nach der Parade der Besiegten, der Deutschen, am 17. Juli 1944, den Moskauer Sadowoje Kolzo.

Nach und nach wurde die Leistung der Wasserrohre verbessert.

Im Winter wurden die PM-4 zu Räumfahrzeugen umfunktioniert.

Der neue PM-6-Sprinkler basiert auf dem ZIS-5-Lkw, der ab 1945 auf den Straßen Moskaus eingesetzt wurde. Er verfügte über eine rechteckige Zisterne mit Wasserpumpe und drei Rohren.

In Leningrad (heute St. Petersburg) kamen diese Fahrzeuge zum Einsatz.

Der auf dem GAZ-51 basierende Sprinkler PU-20 erschien in den 1950er Jahren.

Dieses Fahrzeug reinigte die Straßen mit fünf Düsen und drei Bürsten - zwei an den Seiten und eine hinten. Sie fuhren durchschnittlich neun bis 20 km/ h und konnten maximal 40 km/ h erreichen.

In den 1960er Jahren folgte der PU-53, der auf einem GAZ-52-02 montiert werden konnte.

Der PU-53 verfügte über ein hydraulisches Bürstensystem und zwei austauschbare Müllsammelcontainer.

Dieser gelbe Truck war ein echter Staubsauger auf Rädern. Der VPM-53 war mit Bürsten ausgestattet, die zugleich saugen konnten.

Der MP-10 erschien in den 1950er Jahren. Es hatte zwei Wasserrohre an der vorderen Stoßstange und einen an der Seite.

In den 1970er Jahren erschien eine neue Generation von Sprinklerwagen. Sie basierten auf dem ZIL-130 und hießen PM-130. Sie sahen moderner aus und waren wendiger.

Der PM-130 konnte Wasser über eine Breite von 15 bis 18 Metern verteilen.

In den späten 1970er und frühen 1980er Jahren wurden in den Städten die KO-304, KO-309 und KO-002 eingeführt.

Die heutzutage in Russland eingesetzten Reinigungsfahrzeuge sehen so aus.

