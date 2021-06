Diese Schlacht machte den Deutschen den Weg frei nach Stalingrad

Nach der Niederlage der deutschen Truppen bei Moskau im Winter 1941/42 hoffte die sowjetische Führung, eine Wende herbeiführen zu können. In mehreren Sektoren entlang der deutsch-sowjetischen Front startete die Rote Armee eine Großoffensive mit dem Ziel, den Feind zurückzudrängen und zu zerstören, doch nirgends konnte dieses Ziel erreicht werden.

Sowjetische Infanterie während der Schlacht um Moskau. Leonid Dorenski/Sputnik Leonid Dorenski/Sputnik

In der Nordostukraine trieben sowjetische Truppen dennoch einen 100 Kilometer tiefen Keil in die feindlichen Stellungen und etablierten sich auf dem sogenannten Barwenkowo-Felsvorsprung. Von dort aus konnten sie die Flanken und den hinteren Teil der deutschen Formation angreifen und zum großen Industriezentrum von Charkow und möglicherweise zum Dnjepr durchbrechen. Gleichzeitig bestand die Gefahr, dass der Feind den Felsvorsprung „abschneidet“ und die sowjetische Armee einkesselt.

Sowjetische Soldaten in der Nähe von Charkow. Jakow Rjumkin/Sputnik Jakow Rjumkin/Sputnik

Am 12. Mai 1942 starteten sowjetische Truppen eine Offensive in Richtung Charkow. Die Angriffe wurden von der Barwenkowo-Kante und vom Norden der Stadt Woltschansk aus gestartet. Nach drei Tagen heftiger Kämpfe, in denen die Rote Armee 35 bis 50 Kilometer vorrückte, erschienen am 15. Mai sowjetische Panzer am Stadtrand.

Die Deutschen hatten es mit gewaltigen Anstrengungen geschafft, die sowjetische Offensive aufzuhalten. Zwei Tage später, am 17. Mai, traf die Panzergruppe Kleist mit Luftunterstützung den verwundbarsten Teil der sowjetischen Verteidigung - den Rand des Felsvorsprungs. „Die erste Linie der russischen Verteidigung brach unter einem Bomben- und Granatenhagel zusammen. Trotzdem leisteten die Russen, die diese Hölle überlebten, erbitterten Widerstand. Ein sowjetisches Bataillon, dessen Stellungen vom 466. Grenadier-Regiment angegriffen wurde, hielt bis zum letzten Mann durch. 450 tote Russen wurden dort gefunden, wo ihr Bataillon stationiert war“, erinnerte sich ein Offizier der deutschen 257. Infanteriedivision.

Bundesarchiv Bundesarchiv

In den Monaten, in denen die Rote Armee eine Stellung auf dem Barwenkowo-Vorsprung hielt, wurden keine angemessenen Verteidigungsstrukturen errichtet. Die Deutschen rückten schnell vor und vernichteten die Einheiten der 9. Sowjetarmee zusammen mit den Reservisten, die eingesetzt wurden, um den Durchbruch zu stoppen. Die Gefahr einer Einkesselung rückte näher.

„Die Schlachten bei Charkow waren für mich vielleicht die härtesten des ganzen Krieges. Die endlosen Bombenanschläge, schrecklichen Verluste, Verwirrung unter unseren Kommandanten, Munitionsmangel ... “, erinnerte sich Leutnant Jewgeni Okischew.

Das sowjetische Kommando unterschätzte das Ausmaß der deutschen Offensive und gab erst am 19. Mai, als es bereits zu spät war, den Befehl, den Vormarsch auf Charkow zu stoppen und dem nach hinten durchbrechenden Feind entgegenzutreten. „In der begrenzten verfügbaren Zeit war es zunächst notwendig, die großen Truppenmassen, die über ein großes Gebiet verstreut waren, neu zu gruppieren. Und damals wussten wir noch nicht, wie wir es am besten machen sollten“, fasste der Kommandeur der 38. Armee, General Kirill Moskalenko, zusammen.

Narodowe Archiwum Cyfrowe Narodowe Archiwum Cyfrowe

Am 22. Mai, zehn Kilometer von der Stadt Balakleja entfernt, schloss sich die aus dem Süden vorrückende Panzergruppe Kleist zwei Panzerdivisionen der 6. Armee von Friedrich Paulus an, die aus dem Norden durchbrachen und so die sowjetischen Truppen umzingelten. Im Kessel befanden sich 16 Gewehr- und sechs Kavalleriedivisionen sowie zwölf Panzer- und zwei motorisierte Gewehrbrigaden mit mehr als 200.000 Soldaten. Gleichzeitig wurden die aus Woltschansk vorrückenden sowjetischen Truppen in ihre ursprünglichen Positionen zurückgedrängt.

Friedrich Paulus (v.r). Narodowe Archiwum Cyfrowe Narodowe Archiwum Cyfrowe

Die Deutschen verschärften systematisch die Einkesselung und vernichteten die sowjetischen Einheiten. Trotz des Mangels an Treibstoff, Munition und Nahrung sowie der überwältigenden Luftherrschaft des Feindes kämpften die sowjetischen Truppen im Kessel bis zum 29. Mai heldenhaft. Nur 22.000 von ihnen konnten entkommen.

Deutsche Soldaten in der Nähe von Charkow. Narodowe Archiwum Cyfrowe Narodowe Archiwum Cyfrowe

Der Kommandeur der Heeresgruppe Süd, Generalfeldmarschall von Bock, inspizierte am 26. Mai die Disposition der deutschen Truppen im Kampf gegen die eingeschlossenen Sowjets: „Überall das gleiche Bild: der geschwächte Feind versucht dennoch hier und da durchzubrechen, aber er steht kurz vor dem Zusammenbruch. Von der erhöhten Position südöstlich von Losowenka aus konnte man sehen, wie unsere Batterien, die von allen Seiten in den rauchenden Kessel feuerten, immer schwächer beantwortet wurden ... Massen von Gefangenen strömten nach hinten, unsere Panzer und Einheiten von der 1. Bergdivision griffen an - ein erstaunlicher Anblick! "

Bundesarchiv Bundesarchiv

Infolge der sogenannten zweiten Schlacht von Charkow verloren die Sowjets rund 270.000 Soldaten durch Tod, Verwundung oder Gefangennahme. Viele Militärführer starben oder begingen Selbstmord, darunter mindestens zehn Generäle. Die Verluste der deutschen und rumänischen Truppen betrugen etwas mehr als 30.000.

Sowjetische Kriegsgefangene in Charkow. Bundesarchiv Bundesarchiv

Das Debakel in Charkow schwächte die sowjetischen Stellungen an der Süd- und Südwestfront erheblich und schloss jegliche Offensive aus. Es ermöglichte den Deutschen, die strategische Initiative wiederzugewinnen und einen Monat später den Plan umzusetzen, wodurch sie in den Nordkaukasus und nach Stalingrad durchbrechen konnten.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.